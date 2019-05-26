نصيحة الأطباء النفسيين للعراقي

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فاتح عبد السلام
حين يسمع المواطن العراقي ، أنّ بلاده تسعى للوساطة بين ايران والولايات المتحدة ، يذهب خياله الى نقاط بعيدة ، ربّما لم يكن قادراً على يصلها لولا كونه عراقياً ، امتهن الخيال وأدمن الآمال لاصلاح الوضع والحال .الوسطاء ، هم درجة أعلى من سعاة البريد وناقلي الرسائل من دون رأي . والوسيط هنا لا بدّ أن يمتلك عنصر غلبة ، في أية ناحية يفتقدها أي طرف من المتخاصمين لاغرائه به أو تخويفه أو الضغط عليه ، وهذا لا يتوافر في بلادنا في الوقت الحاضر أو الوقت الغائب .
والمواطن العراقي واسع الخيال ، بات عاجزاً على تخيّل كيف يمكن أن تؤثر بلاده على ايران التي يسمع أنّها داخلة في وجوده وكيانه وتركيبه طولاً أو على أمريكا التي يرى انّها داخلة في أرضه وسمائه وطموحاته عرضاً .
هل تنفع النصيحة مثلاً؟ ومَن يستطيع أن ينصح ايران أو الولايات المتحدة؟ .
واذا كنّا نمتلك هذا المستوى من النصائح المؤثرة فلماذا لم نتكرّم أو نتصدّق بها على شعبنا وبلادنا لإطفاء ما يمكن اطفاؤه من أزمات لا تزال تشتعل تحت الرماد ونوهم أنفسنا أنّها انطفأت .
كما لا يستطيع المواطن العادي أن يتخيّل كيف تقدر الوساطة العراقية ، أن تقدم بديلاً لهذا الصراع ؟ .
هل يتخيّل مثلاً ، انّ الرئيس الأمريكي ترامب الذي قال في مسؤولين عراقيين قابلوه قبل سنتين ما لم يقله مالك في الخمر ، سوف يأتي الآن ويقول لمستشاريه وبولتون بينهم على نحو خاص :تعالوا لقد جاءنا المدد من بغداد لحل الازمة مع طهران ؟
أو أنّ القيادة الايرانية تنتظر من بغداد كلاماً لم تسمعه من قبل من الدول الاخرى ؟ .
المواطن البسيط ، لا يريد أن يشرح له أحد ،كيف إنّ العراق سيتأثر من مشكلة تخص الايرانيين مع شيطانهم الأكبر . وهو كان يرى الى وقت ليس بعيداً نفس الشيطان يحكم في المنطقة الخضراء وينصب مجالس حكم وادارات وقيادات بكل حنان ورأفة وسط الحفاوات والدعوات؟
الأطباء النفسيون ليس بأيديهم أن يفعلوا شيئاً الآن ، وبعد فوات الأوان ، سوى نصيحة العراقي أن لا يفكر كثيراً بالتناقضات التي يعيشها اليوم، وسيعيش المزيد منها لاحقاً، حتى لا يصاب بانفصام ما تبقى له من الشخصية .