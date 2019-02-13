نصيحة‭ ‬لمنع‭ ‬الاحتيال‭ ‬الرومانسي‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الحب‭ ‬

واشنطن‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

وجهت‭ ‬اللجنة‭ ‬الفيدرالية‭ ‬للتجارة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬نصيحة‭ ‬«ثمينة»‭ ‬للعشاق‭ ‬في‭ ‬عيد‭ ‬الحب‭.‬

وحذرت‭ ‬الوكالة‭ ‬من‭ ‬التعرض‭ ‬للاحتيال‭ ‬المالي‭ ‬أثناء‭ ‬الدخول‭ ‬في‭ ‬علاقة‭ ‬عاطفية‭ ‬على‭ ‬الانترنت،‭ ‬وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تلقت‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬21‭ ‬ألف‭ ‬تقرير‭ ‬بشأن‭ ‬حوادث‭ ‬احتيال‭ ‬رومانسية‭ ‬خلال‭ ‬العام‭ ‬الماضي‭.‬

وتبلغ‭ ‬محاولات‭ ‬الاحتيال‭ ‬ذروتها‭ ‬في‭ ‬«عيد‭ ‬الحب»،‭ ‬وأوردت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬حوادث‭ ‬الاحتيال‭ ‬العاطفي‭ ‬على‭ ‬الإنترنت‭ ‬كبدت‭ ‬الضحايا‭ ‬خسائر‭ ‬مالية‭ ‬مهمة‭ ‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬143‭ ‬مليون‭ ‬دولار‭ ‬خلال‭ ‬سنة‭ ‬2018‭.‬

وأوضحت‭ ‬أن‭ ‬الضحايا‭ ‬الذين‭ ‬خرجوا‭ ‬عن‭ ‬صمتهم‭ ‬وأبلغوا‭ ‬السلطات‭ ‬فقد‭ ‬كل‭ ‬واحد‭ ‬منهم‭ ‬مبلغا‭ ‬يصل‭ ‬في‭ ‬المتوسط‭ ‬إلى‭ ‬2600‭ ‬دولار‭.‬

ويشكل‭ ‬هذا‭ ‬الرقم‭ ‬المالي‭ ‬الذي‭ ‬يخسره‭ ‬ضحايا‭ ‬النصب‭ ‬العاطفي‭ ‬سبع‭ ‬أضعاف‭ ‬ما‭ ‬يتكبده‭ ‬ضحايا‭ ‬الأنواع‭ ‬الأخرى‭ ‬من‭ ‬النصب،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الأميركية‭.‬

ويقوم‭ ‬المحتالون‭ ‬بإنشاء‭ ‬حسابات‭ ‬مزيفة‭ ‬على‭ ‬الانترنت‭ ‬ويطلبون‭ ‬المساعدة‭ ‬من‭ ‬ضحاياتهم،‭ ‬سواء‭ ‬بادعاء‭ ‬الحاجة‭ ‬إلى‭ ‬مصاريف‭ ‬صحية‭ ‬أو‭ ‬نفقات‭ ‬السفر‭.‬

وكشفت‭ ‬الوكالة‭ ‬أن‭ ‬الأشخاص‭ ‬الأكبر‭ ‬سنا‭ ‬معرضون‭ ‬لإنفاق‭ ‬فقدان‭ ‬أموال‭ ‬طائلة‭ ‬في‭ ‬عمليات‭ ‬الاحتيال‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬ويصل‭ ‬معدل‭ ‬الخسارة‭ ‬وسط‭ ‬من‭ ‬تجاوزوا‭ ‬السبعين‭ ‬إلى‭ ‬10‭ ‬آلاف‭ ‬دولار‭.‬

ولتفادي‭ ‬اللقاء،‭ ‬يخبر‭ ‬المحتالون‭ ‬ضحاياتهم‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬الحب‭ ‬بأنهم‭ ‬يسكنون‭ ‬في‭ ‬أماكن‭ ‬بعيدة‭ ‬أو‭ ‬أنهم‭ ‬يخدمون‭ ‬في‭ ‬الجيش‭ ‬خارج‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬لكن‭ ‬الباحثين‭ ‬عن‭ ‬الحب‭ ‬تنطلي‭ ‬عليهم‭ ‬الحب‭ ‬ويستمرون‭ ‬في‭ ‬إغداق‭ ‬المال‭.‬