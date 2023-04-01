نصيب صحفي – عكاب سالم الطاهر

كتابٌ اعكف على قراءته ، هذه الايام.

وبهذه السطور المحملة بدفء الكلمات وسعة الامل ، اهدى الصحفي المعروف ،الدكتور احمد عبدالمجيد كتابه وهذا نصيبي من التضامن، :« الى ثلاث عائلات : عائلتي الشخصية ، وعائلة الزمان ، وكوكبة من الزملاء كانوا رفاق الدرب في سنوات عملنا معاً كل من موقعه . لتكون مجلة التضامن مرتدية في كل عدد يصدر ازهى حالات الموضوعية والتجرد ، تجسيداً لشعارها ” مجلة العرب من المحيط الى الخليج”. …

والاهداء موصول الى زملاء المهنة في العراق واقطار الامة ، التي ندعو لها باستعادة التألق. وللقادة باستعادة الوعي وتنشيط العزيمة. والله الهادي الى سواء السبيل.