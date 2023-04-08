نصب بغداد يعود لموقعه الأصلي

بغداد – الزمان

اعلنت امانة بغداد عن اعادة نصب بغداد الى موقعه الاصلي في ساحة الاندلس بعد تغيير موقعه في وقت سابق الى ساحة المتحف في العلاوي .وذكر بيان للامانة ان وزارة الثقافة وبناء على شكوى تقدم بها احد الفنانين في وقت سابق طالبت ومن خلال كتب ومخاطبات رسمية باعادة نصب بغداد لموقعه الاصلي بعد ان تم نقله سابقاً الى منطقة العلاوي من دون استحصال موافقة وزارة الثقافة. واضاف ان امانة بغداد قامت باعادة نقل النصب الى ساحة الاندلس ضمن موقعه الاصلي ليتطابق مع الرؤية الفنية للفنان اذ ان العمل يتكامل مع قاعدته التي تمثل عمود المسلة الشعرية التي تضم اشعار بغداد. وبين ان امين بغداد وجه مديرية العلاقات والاعلام وبالتعاون مع بلديتي مركز الرصافة ومركز الكرخ بالتنسيق مع وزارة الثقافة لمعالجة موضوع النصب بناء على توصيات وزارة الثقافة. واوضح ان نصب بغداد والمسلة الشعرية تعرضا لبعض الاضرار ما دعا امانة بغداد لمعالجتها من خلال نحاتين مختصين. واشار الى ان النصب يعد من اعمال الفنان العراقي الكبير الراحل محمد غني حكمت وهناك تعاون مشترك بين امانة بغداد ووزارة الثقافة للحفاظ على النصب والتماثيل والاعمال الفنية المهمة التي تتسيد ساحات وحدائق بغداد والاهتمام بها كموروث تاريخي وجمالي ولكونها معالم المدينة الشاخصة.