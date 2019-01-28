نصائح‭ ‬الخبراء‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬التخزين‭ ‬في‭ ‬الهاتف‭ ‬

باريس – الزمان
تهتم شركات تصنيع الهواتف الذكية باساليب توسيع مساحات التخزين فيها، مع ازدياد أحجام التطبيقات وتزايد تنزيل المستخدمين للملفات على هواتفهم. ولم تعد الهواتف ذات المساحات (16 غيغابايت) أو (32 غيغابايت) تلبي احتياجات الكثير من المستخدمين، مما يضطرهم إلى البحث عن طرق للاحتفاظ باللقاطات الثمينة لحياتهم. نستعرض هنا بعض الطرق التي يمكنك من خلالها الإبقاء على ذاكرة الهاتف محدودة التخزين، متاحة في وقت الطوارئ.
هناك بعض المرفقات التي تنزل على الجهاز بسبب البريد الإلكتروني، التي يمكن التخلص منها. كما يمكن „تنظيف“ الإيميل أولا بأول كي لا تحتل رسائله مساحة واسعة من الذاكرة.حاول ألا تحتفظ بكل ما تصوره في هاتفك الذكي، واحذف كل الصور غير الضرورية، مثل المكررة أو غير الواضحة.
وينصح الخبراء بالاعتماد على خدمات غوغل للاحتفاظ بنسخة احتياطية من الصور غير الضرورية.
حذف التطبيقات
افحص التطبيقات بين الفينة والأخرى، وتخلص من تلك التي لم تعد تستخدمها، وربما لا تستخدمها في المستقبل القريب، ويمكنك ببساطة إلغاء تثبيتها من الهاتف. هذا يمكن أن يحرر مساحة كبيرة من الذاكرة.
حذف مقاطع الفيديو
بينما يعد حذف الصور ومقاطع الفيديو التي يتم التقاطها باستخدام الهاتف أحد الحلول، يمكنك أيضا حذف مقاطع الفيديو التي قمت بتنزيلها عبر تطبيقات البث، مثل الأفلام أو المسلسلات.
مسح الذاكرة المؤقتة
يحتاج مستخدمو أندرويد إلى إيلاء اهتمام خاص للملفات المخزنة مؤقتا في الهواتف الذكية. وإذا لم تقم بتنظيفه بشكل منتظم، يمكن لذاكرة الهاتف أن تمتلئ خلال أيام.