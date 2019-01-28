نصائح‭ ‬الخبراء‭ ‬للحفاظ‭ ‬على‭ ‬مساحة‭ ‬التخزين‭ ‬في‭ ‬الهاتف‭ ‬

باريس‭ – ‬الزمان‭ ‬

تهتم‭ ‬شركات‭ ‬تصنيع‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭ ‬باساليب‭ ‬توسيع‭ ‬مساحات‭ ‬التخزين‭ ‬فيها،‭ ‬مع‭ ‬ازدياد‭ ‬أحجام‭ ‬التطبيقات‭ ‬وتزايد‭ ‬تنزيل‭ ‬المستخدمين‭ ‬للملفات‭ ‬على‭ ‬هواتفهم‭. ‬ولم‭ ‬تعد‭ ‬الهواتف‭ ‬ذات‭ ‬المساحات‭ ‬(16‭ ‬غيغابايت)‭ ‬أو‭ ‬(32‭ ‬غيغابايت)‭ ‬تلبي‭ ‬احتياجات‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬المستخدمين،‭ ‬مما‭ ‬يضطرهم‭ ‬إلى‭ ‬البحث‭ ‬عن‭ ‬طرق‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬باللقاطات‭ ‬الثمينة‭ ‬لحياتهم‭. ‬نستعرض‭ ‬هنا‭ ‬بعض‭ ‬الطرق‭ ‬التي‭ ‬يمكنك‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الإبقاء‭ ‬على‭ ‬ذاكرة‭ ‬الهاتف‭ ‬محدودة‭ ‬التخزين،‭ ‬متاحة‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬الطوارئ‭.‬

هناك‭ ‬بعض‭ ‬المرفقات‭ ‬التي‭ ‬تنزل‭ ‬على‭ ‬الجهاز‭ ‬بسبب‭ ‬البريد‭ ‬الإلكتروني،‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬التخلص‭ ‬منها‭. ‬كما‭ ‬يمكن‭ ‬„تنظيف“‭ ‬الإيميل‭ ‬أولا‭ ‬بأول‭ ‬كي‭ ‬لا‭ ‬تحتل‭ ‬رسائله‭ ‬مساحة‭ ‬واسعة‭ ‬من‭ ‬الذاكرة‭.‬حاول‭ ‬ألا‭ ‬تحتفظ‭ ‬بكل‭ ‬ما‭ ‬تصوره‭ ‬في‭ ‬هاتفك‭ ‬الذكي،‭ ‬واحذف‭ ‬كل‭ ‬الصور‭ ‬غير‭ ‬الضرورية،‭ ‬مثل‭ ‬المكررة‭ ‬أو‭ ‬غير‭ ‬الواضحة‭. ‬

وينصح‭ ‬الخبراء‭ ‬بالاعتماد‭ ‬على‭ ‬خدمات‭ ‬غوغل‭ ‬للاحتفاظ‭ ‬بنسخة‭ ‬احتياطية‭ ‬من‭ ‬الصور‭ ‬غير‭ ‬الضرورية‭.‬

حذف‭ ‬التطبيقات

افحص‭ ‬التطبيقات‭ ‬بين‭ ‬الفينة‭ ‬والأخرى،‭ ‬وتخلص‭ ‬من‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬لم‭ ‬تعد‭ ‬تستخدمها،‭ ‬وربما‭ ‬لا‭ ‬تستخدمها‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬القريب،‭ ‬ويمكنك‭ ‬ببساطة‭ ‬إلغاء‭ ‬تثبيتها‭ ‬من‭ ‬الهاتف‭. ‬هذا‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يحرر‭ ‬مساحة‭ ‬كبيرة‭ ‬من‭ ‬الذاكرة‭.‬

حذف‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو

بينما‭ ‬يعد‭ ‬حذف‭ ‬الصور‭ ‬ومقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬يتم‭ ‬التقاطها‭ ‬باستخدام‭ ‬الهاتف‭ ‬أحد‭ ‬الحلول،‭ ‬يمكنك‭ ‬أيضا‭ ‬حذف‭ ‬مقاطع‭ ‬الفيديو‭ ‬التي‭ ‬قمت‭ ‬بتنزيلها‭ ‬عبر‭ ‬تطبيقات‭ ‬البث،‭ ‬مثل‭ ‬الأفلام‭ ‬أو‭ ‬المسلسلات‭.‬

مسح‭ ‬الذاكرة‭ ‬المؤقتة

يحتاج‭ ‬مستخدمو‭ ‬أندرويد‭ ‬إلى‭ ‬إيلاء‭ ‬اهتمام‭ ‬خاص‭ ‬للملفات‭ ‬المخزنة‭ ‬مؤقتا‭ ‬في‭ ‬الهواتف‭ ‬الذكية‭. ‬وإذا‭ ‬لم‭ ‬تقم‭ ‬بتنظيفه‭ ‬بشكل‭ ‬منتظم،‭ ‬يمكن‭ ‬لذاكرة‭ ‬الهاتف‭ ‬أن‭ ‬تمتلئ‭ ‬خلال‭ ‬أيام‭.‬