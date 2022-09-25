نشيد القطط (59)-حسن النواب

تناولنا‭ ‬فطورنا‭ ‬في‭ ‬مطعم‭ ‬يطلُّ‭ ‬على‭ ‬ساحة‭ ‬الميدان‭ ‬ثمَّ‭ ‬انطلقنا‭ ‬إِلى‭ ‬حانة‭ ‬شريف‭ ‬وحداد،‭ ‬حين‭ ‬رأينا‭ ‬بوابتها‭ ‬مازالت‭ ‬مغلقة؛‭ ‬انتابنا‭ ‬الضجر،‭ ‬فاقترحت‭ ‬على‭ ‬صاحبي‭ ‬الذهاب‭ ‬إِلى‭ ‬فندق‭ ‬المنصور‭ ‬ميليا‭ ‬لحين‭ ‬موعد‭ ‬افتتاح‭ ‬الحانة،‭ ‬لكنَّ‭ ‬فكرتي‭ ‬لم‭ ‬ترق‭ ‬لهُ،‭ ‬دعاني‭ ‬لجولةٍ‭ ‬حرَّة‭ ‬في‭ ‬أزقة‭ ‬الپتاوين،‭ ‬في‭ ‬سوق‭ ‬شعبي‭ ‬توقَّفَ‭ ‬أمام‭ ‬حانوت‭ ‬الجزَّار‭ ‬وطلب‭ ‬مني‭ ‬شراء‭ ‬رطل‭ ‬من‭ ‬اللحم؛‭ ‬سألته‭ ‬مستغربا‭ ‬عمَّا‭ ‬يفعله‭ ‬بهذا‭ ‬اللحم؛‭ ‬أجابني‭ ‬وهو‭ ‬ينفث‭ ‬دخان‭ ‬سيجارته‭: ‬

‭- ‬ستعرفُ‭ ‬بعد‭ ‬قليل‭.‬

حمل‭ ‬بيده‭ ‬كيس‭ ‬اللحم‭ ‬الذي‭ ‬أحالهُ‭ ‬الجزَّار‭ ‬بساطوره‭ ‬الحاد‭ ‬إِلى‭ ‬قطع‭ ‬صغيرة‭ ‬بناء‭ ‬على‭ ‬طلبه،‭ ‬توغلنا‭ ‬في‭ ‬زقاق‭ ‬ضيق‭ ‬ثمَّ‭ ‬دلفنا‭ ‬من‭ ‬باب‭ ‬خشبية‭ ‬كبيرة‭ ‬إِلى‭ ‬فناء‭ ‬أحد‭ ‬البيوت‭ ‬المهجورة،‭ ‬هنا‭ ‬أطلقَ‭ ‬الوشق‭ ‬نداءً‭ ‬غريباً‭: ‬

‭- ‬بِشْ،‭ ‬بِشْ‭ ‬بِشْبِشْ‭..‬

عقدت‭ ‬لساني‭ ‬الدهشة‭ ‬حين‭ ‬رأيت‭ ‬عشرات‭ ‬القطط‭ ‬يهبطنَّ‭ ‬مثل‭ ‬دُمى‭ ‬ملونة‭ ‬من‭ ‬سلالم‭ ‬الدار‭ ‬الخربة؛‭ ‬تجمعنَّ‭ ‬حول‭ ‬صاحبي‭ ‬وهنَّ‭ ‬يطلقنَّ‭ ‬مواءهنَّ‭ ‬ترحيباً‭ ‬لقدومه؛‭ ‬تسلَّقتْ‭ ‬إحداهنَّ‭ ‬جسده‭ ‬النحيل‭ ‬لتربض‭ ‬على‭ ‬كتفه‭ ‬وهي‭ ‬تشمُّ‭ ‬رقبته؛‭ ‬فتح‭ ‬الكيس‭ ‬وأخذ‭ ‬يوزع‭ ‬قطع‭ ‬اللحم‭ ‬على‭ ‬تلك‭ ‬القطط‭ ‬السائبة‭ ‬بمشهد‭ ‬مؤثر‭ ‬تجلَّتْ‭ ‬بهِ‭ ‬أبهى‭ ‬الصور‭ ‬الإنسانية،‭ ‬كادت‭ ‬دمعة‭ ‬تنزلق‭ ‬من‭ ‬عيني‭ ‬لكني‭ ‬تفاديت‭ ‬سقوطها‭ ‬وانا‭ ‬اطبع‭ ‬قبلة‭ ‬على‭ ‬صلعة‭ ‬الوشق‭ ‬التي‭ ‬انتشر‭ ‬عليها‭ ‬الجذام،‭ ‬قلتُ‭ ‬بانشراح‭:‬

‭- ‬أنت‭ ‬تعشق‭ ‬القطط؛‭ ‬والقروي‭ ‬يحب‭ ‬الكلاب‭ ‬السائبة‭.‬

بزغتْ‭ ‬على‭ ‬وجهه‭ ‬ابتسامة‭ ‬ناعمة‭ ‬وهو‭ ‬يحتضن‭ ‬قطة‭ ‬بيضاء‭ ‬ولثمَ‭ ‬وجهها‭ ‬بقبلة‭ ‬طويلة؛‭ ‬تلفَّتَ‭ ‬نحوي‭ ‬قائلا‭: ‬

‭- ‬هذا‭ ‬العالم‭ ‬عبارة‭ ‬عن‭ ‬قطط‭ ‬وكلاب‭.‬

غادرنا‭ ‬البيت‭ ‬المهجور‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬اغلق‭ ‬بوابته،‭ ‬استبدَّ‭ ‬بي‭ ‬الفضول‭ ‬فسألته‭: ‬

‭- ‬كيف‭ ‬تعرَّفتَ‭ ‬على‭ ‬هذه‭ ‬القبيلة‭ ‬من‭ ‬القطط؟

أجابني‭ ‬بسعادة‭: ‬

‭- ‬ذات‭ ‬ليلة‭ ‬باردة‭ ‬كنت‭ ‬أفتش‭ ‬عن‭ ‬مأوى‭ ‬مهجور‭ ‬في‭ ‬أزقة‭ ‬الپتاوين‭ ‬وسمعت‭ ‬مواءً‭ ‬ينبعث‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬البيت؛‭ ‬لما‭ ‬دخلته‭ ‬رأيت‭ ‬عشيرة‭ ‬من‭ ‬القطط‭ ‬تتضوَّرُ‭ ‬جوعاً‭ ‬ومن‭ ‬حسن‭ ‬الحظ‭ ‬كانت‭ ‬بحوزتي‭ ‬وجبة‭ ‬طعام‭ ‬بسيطة‭ ‬فأهديتها‭ ‬لهنَّ،‭ ‬من‭ ‬يومها‭ ‬توطدَّتْ‭ ‬صداقتي‭ ‬مع‭ ‬هذه‭ ‬القطط‭. ‬ولذا‭ ‬احرصُ‭ ‬على‭ ‬زيارتهنَّ‭ ‬بين‭ ‬يوم‭ ‬وآخر‭.‬

صدح‭ ‬بضحكة‭ ‬عالية‭ ‬ثمَّ‭ ‬واصل‭ ‬الحديث‭: ‬

‭- ‬كلما‭ ‬دعاني‭ ‬أحد‭ ‬الأصدقاء‭ ‬لتناول‭ ‬وجبة‭ ‬طعام‭ ‬من‭ ‬اللحوم‭ ‬المشوية،‭ ‬احتفظ‭ ‬بتلك‭ ‬الوجبة‭ ‬الدسمة‭ ‬في‭ ‬كيس‭ ‬معلّلاً‭ ‬له‭ ‬أن‭ ‬شهيتي‭ ‬مسدودة‭ ‬بالوقت‭ ‬الحاضر؛‭ ‬هو‭ ‬لا‭ ‬يعلم‭ ‬أنَّ‭ ‬ذلك‭ ‬الطعام‭ ‬سيكون‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬هذه‭ ‬القطط‭ ‬المسكينة،‭ ‬فكما‭ ‬تعرف‭ ‬أني‭ ‬نباتي‭ ‬ولا‭ ‬أطيق‭ ‬تناول‭ ‬وجبات‭ ‬الطعام‭ ‬التي‭ ‬تحتوي‭ ‬على‭ ‬اللحوم‭. ‬كنتُ‭ ‬اصغي‭ ‬إِلى‭ ‬حديث‭ ‬الوشَق‭ ‬بذهولٍ؛‭ ‬فكرت‭ ‬أنْ‭ ‬أضع‭ ‬بيده‭ ‬خمسة‭ ‬دنانير‭ ‬يشتري‭ ‬بثمنها‭ ‬مؤونة‭ ‬طعام‭ ‬لقططه‭ ‬يوم‭ ‬غد،‭ ‬لكني‭ ‬تراجعت‭ ‬عن‭ ‬رغبتي‭ ‬تلك‭ ‬حين‭ ‬وصلنا‭ ‬إِلى‭ ‬حانة‭ ‬شريف‭ ‬وحداد،‭ ‬آثرتُ‭ ‬صرف‭ ‬ذلك‭ ‬المبلغ‭ ‬على‭ ‬خمرنا‭ ‬الذي‭ ‬سنشربهُ،‭ ‬وبينما‭ ‬كنت‭ ‬احتسي‭ ‬الكأس‭ ‬الرابعة‭ ‬تذكرت‭ ‬أنَّ‭ ‬ما‭ ‬تبقَّى‭ ‬من‭ ‬حريتي‭ ‬المؤقتة‭ ‬ثلاثة‭ ‬أيام‭ ‬فقط‭ ‬وأعود‭ ‬إِلى‭ ‬السجن‭ ‬مرة‭ ‬أخرى،‭ ‬تكدَّر‭ ‬مزاجي‭ ‬على‭ ‬حين‭ ‬غرة‭ ‬وشعرت‭ ‬أنَّ‭ ‬الهواء‭ ‬الذي‭ ‬استنشقه‭ ‬يجرح‭ ‬رئتي‭ ‬وظلَّ‭ ‬ذلك‭ ‬الاختناق‭ ‬يلازمني‭ ‬حتى‭ ‬آخر‭ ‬الثواني‭ ‬من‭ ‬حريتي‭ ‬الواهنة‭.‬

حسن‭ ‬النواب