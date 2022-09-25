نشيد القطط (59)-حسن النواب

تناولنا فطورنا في مطعم يطلُّ على ساحة الميدان ثمَّ انطلقنا إِلى حانة شريف وحداد، حين رأينا بوابتها مازالت مغلقة؛ انتابنا الضجر، فاقترحت على صاحبي الذهاب إِلى فندق المنصور ميليا لحين موعد افتتاح الحانة، لكنَّ فكرتي لم ترق لهُ، دعاني لجولةٍ حرَّة في أزقة الپتاوين، في سوق شعبي توقَّفَ أمام حانوت الجزَّار وطلب مني شراء رطل من اللحم؛ سألته مستغربا عمَّا يفعله بهذا اللحم؛ أجابني وهو ينفث دخان سيجارته:
- ستعرفُ بعد قليل.
حمل بيده كيس اللحم الذي أحالهُ الجزَّار بساطوره الحاد إِلى قطع صغيرة بناء على طلبه، توغلنا في زقاق ضيق ثمَّ دلفنا من باب خشبية كبيرة إِلى فناء أحد البيوت المهجورة، هنا أطلقَ الوشق نداءً غريباً:
- بِشْ، بِشْ بِشْبِشْ..
عقدت لساني الدهشة حين رأيت عشرات القطط يهبطنَّ مثل دُمى ملونة من سلالم الدار الخربة؛ تجمعنَّ حول صاحبي وهنَّ يطلقنَّ مواءهنَّ ترحيباً لقدومه؛ تسلَّقتْ إحداهنَّ جسده النحيل لتربض على كتفه وهي تشمُّ رقبته؛ فتح الكيس وأخذ يوزع قطع اللحم على تلك القطط السائبة بمشهد مؤثر تجلَّتْ بهِ أبهى الصور الإنسانية، كادت دمعة تنزلق من عيني لكني تفاديت سقوطها وانا اطبع قبلة على صلعة الوشق التي انتشر عليها الجذام، قلتُ بانشراح:
- أنت تعشق القطط؛ والقروي يحب الكلاب السائبة.
بزغتْ على وجهه ابتسامة ناعمة وهو يحتضن قطة بيضاء ولثمَ وجهها بقبلة طويلة؛ تلفَّتَ نحوي قائلا:
- هذا العالم عبارة عن قطط وكلاب.
غادرنا البيت المهجور بعد أن اغلق بوابته، استبدَّ بي الفضول فسألته:
- كيف تعرَّفتَ على هذه القبيلة من القطط؟
أجابني بسعادة:
- ذات ليلة باردة كنت أفتش عن مأوى مهجور في أزقة الپتاوين وسمعت مواءً ينبعث من ذلك البيت؛ لما دخلته رأيت عشيرة من القطط تتضوَّرُ جوعاً ومن حسن الحظ كانت بحوزتي وجبة طعام بسيطة فأهديتها لهنَّ، من يومها توطدَّتْ صداقتي مع هذه القطط. ولذا احرصُ على زيارتهنَّ بين يوم وآخر.
صدح بضحكة عالية ثمَّ واصل الحديث:
- كلما دعاني أحد الأصدقاء لتناول وجبة طعام من اللحوم المشوية، احتفظ بتلك الوجبة الدسمة في كيس معلّلاً له أن شهيتي مسدودة بالوقت الحاضر؛ هو لا يعلم أنَّ ذلك الطعام سيكون من نصيب هذه القطط المسكينة، فكما تعرف أني نباتي ولا أطيق تناول وجبات الطعام التي تحتوي على اللحوم. كنتُ اصغي إِلى حديث الوشَق بذهولٍ؛ فكرت أنْ أضع بيده خمسة دنانير يشتري بثمنها مؤونة طعام لقططه يوم غد، لكني تراجعت عن رغبتي تلك حين وصلنا إِلى حانة شريف وحداد، آثرتُ صرف ذلك المبلغ على خمرنا الذي سنشربهُ، وبينما كنت احتسي الكأس الرابعة تذكرت أنَّ ما تبقَّى من حريتي المؤقتة ثلاثة أيام فقط وأعود إِلى السجن مرة أخرى، تكدَّر مزاجي على حين غرة وشعرت أنَّ الهواء الذي استنشقه يجرح رئتي وظلَّ ذلك الاختناق يلازمني حتى آخر الثواني من حريتي الواهنة.
حسن النواب