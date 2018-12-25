كاتيوشا

نشيدنا الوطني – هاشم حسن التميمي

قادتنا الفوضى السياسية للفرقة والخصام واكل المال الحرام والاختلاف على اختيار الوزراء ولون العلم العراقي ونغمة النشيد الوطني وصعوبة الاختيار ما بين نصير شمه وكاظم الساهر وغيرهما سيظهر الف اختيار وقرار.

هكذا وللاسف مزقتنا الاحزاب لتعدد الارادات والولاءات وجهل الادارات وتحكم اصحاب المصالح والسحت الحرام بقرارات السياسة ومايتعلق بالسيادة التي ضيعها ساسة الصدفة ومن لبس العمامة وانتحل نسب النبي عليه السلام وارتدى البدلة الانيقة وربطة العنق الملونة وصدق انه عضو حكيم في مجلس النواب او محلل سياسي وبوق اعلامي يلمع صور مريديه بمقدار الدفع بالدولار وصرنا نسمع في كل قضية شتى الاراء من الداخل والخارج والغريب ان هذه الفوضى غير الخلاقة فاقدة الاخلاق تهمش اهل الاختصاص وتفرض عليهم القصاص والاقصاء حتى لو تفردوا بعلمهم ووطنيتهم لان ذنبهم الوحيد رفض الانتماء لاحزاب المحاصصة.

حدث ذلك في قضايا كبرى وتفاصيل صغيرة فكل يدلو كما يقولون بدلوه الا اصحاب الشان مغيبون ونتذكر معركة اختيار العلم وعادت اليوم الصراعات على اختيار النشيد الوطني ومع احترامنا للاراء كلها نقول انه يجب ان تكون للنشيد هيبة ومكانة في قلوب الناس ومعبرا بقوة عن هويتنا وحضارتنا ووحدتنا ونهجنا الانساني وله خصوصية بين كل اناشيد العالم فهو ليس مقطعا من اغنية بل عمل له خصوصية يلحن ويعزف بطريقة خاصة وكانه سمفونية خالدة تهز المشاعر وتحلق بالارواح للسماء وندفع الناس ايام المحن عند سماعه للتخلي عن كل شيء وتطلب الشهادة للدفاع عن الوطن. يخشع له المواطن ويحترمه الصديق والشقيق لعبقرية انغامه وتجلي كلماته.

نختم قولنا بان يترك الامر لاهل الموسيقى وكبار الفنانين والمثقفين وتشكل لجنة وتعلن عن مسابقة لاختيار نشيد واحد من بين المئات بعد وضع الشروط والاستشارات المحلية والدولية لنتاكد ان من سيسمع نشيدنا الوطني ستطمئن روحه ويقول نعم هذا هو العراق الذي نريد وهو خيارنا الوحيد،