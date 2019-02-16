نشاط الشيوخ – حسين الصدر

-1-

هناك سؤال يطرح نفسه :

هل الشباب والشيخوخة مرتبطان بسنّ معيّنة أم انهما مرتبطان بمجمل الحراك والنشاط والانجازات على مختلف الصعد والمستويات ؟

( فابن السبعين) يعتبرُ شيخاً باللحاظ الأول يقيناً ، ولكنه لا يعتبر كذلك اذا فاق في نشاطه الفكري والثقافي والأدبي والاجتماعي (ابناء الأربعين) فضلاً عما هم دونهم باللِحاظ الثاني .

-2-

وكاتب السطور من الشيوخ، حيث قطع من عمره ما زاد على عقودٍ سبعة، ولكنه من ناحية أخرى وقّع كتابه ( العراق الجديد رؤية من الداخل ) في 9/12/2018 في حفل نوعي أقامه لتوقيع الكتاب نادي العلوية ببغداد وقد نشرت عنه (الزمان) تقريرا خبريا ضافياً .

ووقّع في 5/1/2019 كتابه الموسوم بـ (علامات التعجب لا تنتهي) في حفلٍ مهم أقامه المركز العراقي للتنمية الاعلامية ببغداد وقد نشرت عنه الزمان ايضاً تقريراً وافيا .

وصبيحة الخميس 14 /2 /2019 أقامت أمانة بغداد حفلاً لتوقيعه كتابه ( بين عشاق الذات وعشاق الوطن )

ومعنى هذا :

انه في الاشهر الاخيرة بدأ يوّقع كتاباً في كل شهر ، وهو نشاط ذهني متميّز لم تستطع ( الشيخوخة) – بمعناها العمري- أنْ تحّد من قوته

وسرعته وقدرته على العطاء …

أنّ الشيخوخة أثرّت على جسده فأضعَفتْه، ولكنها لم تُضْعِف ملكاتِه العلمية والأدبية والفكرية … على الاطلاق .

?

المعروف :

إنّ لكل قاعدة استثناءً ،

وانّه ما من (عامٍ) إلاّ وقد لحقه ( التخصيص)، فهل نحن أمامَ استثناءٍ مما اشتهر به الشيوخ من ضمور الامكانات والملكات أو تخصيص لذلك العموم المشهور بين الناس ؟

والجواب :

انّ علماء الدين في الغالب لا تنطبق عليهم تلك المقولات الشهيرة :

ومن الروائع في هذا الباب :

ان المرجع الاعلى في عصره المرحوم الامام الشيخ جعفر كاشف الغطاء، كان اذا تشرّف بزيارةِ الامامين الكاظمين (عليهما السلام) صلى مأموماً خلف المرحوم الامام السيد محسن الأعرجي ،

وكان السيد الأعرجي قد نيّف على التسعين، ولكنه كان يُطيل السجود ويكثر من التسبيح حال السجود .

فلما انتهى (السيد) من الصلاة بادره (الشيخ) قائلاً :

” ما هكذا ورد الدليل ” ؟

في اشارة الى القول المأثور :

( صلوا باضعفكم )

ومعه يستحب التخفيف لئلا يَشّق إمام الجماعة على المريض والكبير الطاعن في السن من المأمومين ..

وهنا كانت المفاجأة حيث أجابه (السيد) قائلا :

” وهل هناك مَنْ هو أضعف مني “

وحقاً لم يكن من المصلين معه من يفوقه سنّا ، ولكنّ مناجاة الله كانت نَشِيده المفضّل ..

-4-

قرأتُ لأحد مشاهير الشعراء قوله :

قلبي خزانةُ كلِّ عِلْمٍ كانَ في وقتِ الشبابِ

وأتى المشيبُ فكدتُ أنسى فيهِ فاتحةَ الكتابِ

وقد برع الشاعر في تصوير حالته عند الشيخوخة فقد كاد ينسى فيها حتى سورة الفاتحة ..!!

ولكنّ كاتبِ السطور والحمد لله – وجرياً على ما اتصف به العلماء – مازال قويّ الذاكرة ، ويحتفظ بمخزونٍ معرفيّ يُمكّنه مِنْ مواصلة أشواطه الفكرية والأدبية والثقافية، وليست الكتابة عنده الاّ وسيلتَه المفضّلة لخدمة الدين والشعب والوطن ..

وكلُّه أمل أنْ يشهد بعينه عودة العافية للوطن الحبيب ليحتل موقعه العالي تحت الشمس .

-5-

وجاءنا بعد أنْ انتشر خبر توقيع كتابنا (بين عشّاق الذات وعشّاق

الوطن) من صديق عزيز ، هو من فرسان الخطابة قولُه

لازلتَ يا قَلَم الحسينِ مباركاً

فيما تَخُطُّ مقالةً أو قافيه

فاشحذْ يرَاعكَ فارساً ومقاتِلاً

وبهمّةٍ – رغمِ المصاعبِ – عاليه