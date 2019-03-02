نسوية ابن رشد – عبد الكريم يحيى الزيباري

يصرُّ فرسان وفارسات الحركات النُسَوِّيَّة، على اعتبار النُسَوِّيَّة من مُخرجات ما بعد الحداثة، وغاب قول ابن رشد (في مُدننا القائمة، فإن قابلية النساء ليست واضحة، لأنَّ النساء غالباً ما يؤخذن للإنجاب، ولهذا فإنهن يوضعن في خدمة أزواجهن، وما عليهن إلا الإنجاب والرضاعة والعناية بالولد مما يعطِّل أفعالهن الأخرى، والذي يبدو للعيان أن نساء مُدننا لا يصلحنَ لفضيلةٍ غير هذه. وهن بذلك يُشبهن النباتات، وكونهن عالة على الرجال فقد جعلنَ هذه المدن فقيرة، وهنَّ أكثر من ضعفي الرجال، حتى وإنْ كُنَّ معطلات عن أي عمل إلا ما هو ضروري، وهذا الضروري مُلزم لهنَّ لسد الحاجة إلى المال، وهو مثل الحياكة والنسيج، وهذه حجة بيّنة بنفسها). دومينيك أورفوا، ابن رشد: طموحات مثقف مسلم، ترجمة محمد البحري، المنظمة العربية للترجمة، بيروت، 2010 ص179. ربطَ ابن رشد افتقار المدن بتعطيل النساء عن العمل. تأييداً لعمل المرأة منزلياً لتحقق استقلالاً مالياً. 95 بالمئة من إنتاج القطَّاع الزراعي الإيراني مصدره الإنتاج العائلي، وحين أشرف هتلر على أكبر حملة لتطوير البنية التحتية في التاريخ الألماني، وجَّه المرأة بالتفرغ لتربية الأطفال ورعاية المنزل، للتقليل من البَطالة ورفع الأجور المتدنية وليتفرغ الرجال لإنشاء السدود والطرق السريعة وطرق السكك الحديد والمصانع الكبيرة.

يرى بعض الذكور في زمالة المرأة العاملة إهانة لفحولتهم المخدوشة في أصلها، واعتداءً على مراكزهم وحريتهم، ويدفعهم الكبرياء الزائف لاحتقارها وعدم احترامها، لأنَّهُ يرى نفسه أذكى وأقوى، فيتنمَّر على زميلته في العمل، وقد تتنمَّر الموظفة على الموظفين، تبتزُّهم بدموعٍ تسكبها بسخاء في غرف المدراء والمسؤولين، فينتصرون لها حتى وهي ظالمة فاسدة!

المرأة الموظفة قد تفقد أنوثتها ولطفها واهتمامها بأسرتها، فتظهر حاجتها إلى خادمة وجليسة أطفال وحضانة ومكنسة كهربائية وغسَّالة صحون ووجبات سريعة من المطاعم، وفي الوظيفة عالة على الرجل الأكثر ذكاءً ومرونةً وقوة، والمرأة أكثر انفعالاً واهتياجاً وانهياراً عند أصغر أزمة، فضلاً عن إجازات الأمومة وفترة الحمل وغيرها. غرباً نشهد كل يومٍ، انتصارات جديدة للحركة النسوية، بعد موت دي بوفوار سنة 1986 أطلقت الحكومة الفرنسية اسمها على جسر المشاة فوق نهر السين الرابط بين مكتبة فرنسا الحديثة، وحديقة بيرسي، انتصاراً للنسوية وانتقالها من الدفاع إلى الهجوم على عالَمٍ يحكمه الرجال وقرَّر خنق المرأة. الشرق: 2692017 أصدرَ ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز قراراً يمنح النساء حق القيادة، بعد عشرة أشهر بدأت إدارة المرور في إصدار رخص القيادة للنساء. وفي الموصل بين الشرق والغرب تضاعف عدد الأرامل عشرات المرات، ولا توجد إحصائية دقيقة بهذا الخصوص، المدينة ستغرق في موجة فقر، وأطفال شوارع يمتهنون الاستجداء أطفالاً والجنوح ينتظرهم. يجيز قانون الأحوال الشخصية العراقية رقم 188 لسنة 1959 تعدد الزوجات بشرط (أن تكون هناك مصلحة مشروعة كان تكون الزوجة مريضة أو عقيمة ولا يعتبر إعادة المطلقة الى عصمة زوجها بمثابة زواج بأكثر من واحدة مع ملاحظة انه يجوز الزواج بأكثر من واحدة إذا كان المراد الزواج بها أرملة). كان هتلر ومستشاروه ينظرون بعين القلق إلى ازدياد عدد الأرامل، وقد اكتشفت مؤخَّراً وثيقة بخطِّ يد مارتن بورمان نائب هتلر كتبها سنة 1944 تقول أنَّ هتلر بصدد إصدار تشريع تعدد الزوجات لضمان مستقبل أفضل لألمانيا، كذلك أصدرَ إدوارد ملك إنكلترا ((1841- 1910 بياناً أباحَ فيه تعدد الزوجات رغم معارضة الكنيسة.