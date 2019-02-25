نسف خمسين سنة

فاتح عبدالسلام
الأمين العام للأمم المتحدة حذر في مؤتمر بجنيف من «انهيار» المنظومة الدولية لمراقبة الأسلحة، داعياً روسيا والولايات المتحدة إلى المحافظة على معاهدة نووية تعد غاية في الأهمية والخطورة ، حيث يمكن ان يذهب العالم بعدها الى المجهول .وبحسب وجهة نظره فإنّ الانجازات الدبلوماسية التي تحققت خلال الأعوام الخمسين الماضية، في مراقبة الأسلحة، تواجه «خطراً بالغاً”.
وقال باختصار في توصيف الفاجعة المحدقة «سأكون صريحاً، تنهار مكونات أساسية من المنظومة العالمية لمراقبة الأسلحة.
قبيل أن ينهار الاتحاد السوفييتي بثلاث سنوات تقريباً، كانت هناك اتفاقية لمنع سباق تسلح الصواريخ ، لاسيما التي يقع مداها بين خمسمائة كيلومتر وخمسة آلاف كيلومتر، ولا تزال الاتفاقية سارية برغم الخرق الذي أصابها في الاسبوعين الاخيرين.
والسؤال المعروض وسط ذلك ، كيف يمكن أن يغض العالم النظر عن اعلانات متكررة من قبل ايران عن انتاج صواريخ بمسميات متنوّعة يبلغ مداها الف كيلو متر واكثر . هل لأن ايران لم توقع على اتفاقيات الحد من سباق التسلح ، أم انّ التكنولوجيا الايرانية مسيطر عليها في حسابات العملاقين الروسي والامريكي ، أم لأنّ الصواريخ الايرانية بعيدة المدى مقيدة في حقيقة أمرها على الفاتورة الروسية الخاضعة للرقابة الامريكية بالاتفاقات السابقة او سواها.
في السنوات الاخيرة لا يوجد أي نوع من التحديات في الاعلان عن صواريخ جديدة عابرة للقارات مع دروعها الاعتراضية الاّ من خلال خمس دول هي امريكا وروسيا وايران وكوريا الشمالية واسرائيل. واشنطن انسحبت من أكبر اتفاقياتها مع ايران في الجانب النووي وتفرض عقوبات عليها بسبب السلاح الصاروخي، لكن كل ذلك لايبدو حاسماً في قياسات التصعيد بين الدول، بسبب من عدم التزام اوروبا بالمحاذير الامريكية من التعاملات المختلفة مع ايران باستثناء المخاوف الاوروبية من مدى الصواريخ الايرانية. لكن برغم ذلك تبدو الولايات المتحدة معنية باهتمام بخطر جدي وحقيقي هو كوريا الشمالية التي تعقد معها قمة مهمة في فيتنام الان ، وهذا الامر ليس وارداً في التعاطي مع الجانب الايراني.
هذه دلالة ستفك معانيها الشهور المقبلة .
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