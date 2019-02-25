نسف خمسين سنة

فاتح عبدالسلام

الأمين‭ ‬العام‭ ‬للأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬حذر‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬بجنيف‭ ‬من‭ ‬‮«‬انهيار‮»‬‭ ‬المنظومة‭ ‬الدولية‭ ‬لمراقبة‭ ‬الأسلحة،‭ ‬داعياً‭ ‬روسيا‭ ‬والولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬إلى‭ ‬المحافظة‭ ‬على‭ ‬معاهدة‭ ‬نووية‭ ‬تعد‭ ‬غاية‭ ‬في‭ ‬الأهمية‭ ‬والخطورة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬يمكن‭ ‬ان‭ ‬يذهب‭ ‬العالم‭ ‬بعدها‭ ‬الى‭ ‬المجهول‭ .‬وبحسب‭ ‬وجهة‭ ‬نظره‭ ‬فإنّ‭ ‬الانجازات‭ ‬الدبلوماسية‭ ‬التي‭ ‬تحققت‭ ‬خلال‭ ‬الأعوام‭ ‬الخمسين‭ ‬الماضية،‭ ‬في‭ ‬مراقبة‭ ‬الأسلحة،‭ ‬تواجه‭ ‬‮«‬خطراً‭ ‬بالغاً”‭.‬

وقال‭ ‬باختصار‭ ‬في‭ ‬توصيف‭ ‬الفاجعة‭ ‬المحدقة‭ ‬‮«‬سأكون‭ ‬صريحاً،‭ ‬تنهار‭ ‬مكونات‭ ‬أساسية‭ ‬من‭ ‬المنظومة‭ ‬العالمية‭ ‬لمراقبة‭ ‬الأسلحة‭.‬

قبيل‭ ‬أن‭ ‬ينهار‭ ‬الاتحاد‭ ‬السوفييتي‭ ‬بثلاث‭ ‬سنوات‭ ‬تقريباً،‭ ‬كانت‭ ‬هناك‭ ‬اتفاقية‭ ‬لمنع‭ ‬سباق‭ ‬تسلح‭ ‬الصواريخ‭ ‬،‭ ‬لاسيما‭ ‬التي‭ ‬يقع‭ ‬مداها‭ ‬بين‭ ‬خمسمائة‭ ‬كيلومتر‭ ‬وخمسة‭ ‬آلاف‭ ‬كيلومتر،‭ ‬ولا‭ ‬تزال‭ ‬الاتفاقية‭ ‬سارية‭ ‬برغم‭ ‬الخرق‭ ‬الذي‭ ‬أصابها‭ ‬في‭ ‬الاسبوعين‭ ‬الاخيرين‭.‬

والسؤال‭ ‬المعروض‭ ‬وسط‭ ‬ذلك‭ ‬،‭ ‬كيف‭ ‬يمكن‭ ‬أن‭ ‬يغض‭ ‬العالم‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬اعلانات‭ ‬متكررة‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬ايران‭ ‬عن‭ ‬انتاج‭ ‬صواريخ‭ ‬بمسميات‭ ‬متنوّعة‭ ‬يبلغ‭ ‬مداها‭ ‬الف‭ ‬كيلو‭ ‬متر‭ ‬واكثر‭ . ‬هل‭ ‬لأن‭ ‬ايران‭ ‬لم‭ ‬توقع‭ ‬على‭ ‬اتفاقيات‭ ‬الحد‭ ‬من‭ ‬سباق‭ ‬التسلح‭ ‬،‭ ‬أم‭ ‬انّ‭ ‬التكنولوجيا‭ ‬الايرانية‭ ‬مسيطر‭ ‬عليها‭ ‬في‭ ‬حسابات‭ ‬العملاقين‭ ‬الروسي‭ ‬والامريكي‭ ‬،‭ ‬أم‭ ‬لأنّ‭ ‬الصواريخ‭ ‬الايرانية‭ ‬بعيدة‭ ‬المدى‭ ‬مقيدة‭ ‬في‭ ‬حقيقة‭ ‬أمرها‭ ‬على‭ ‬الفاتورة‭ ‬الروسية‭ ‬الخاضعة‭ ‬للرقابة‭ ‬الامريكية‭ ‬بالاتفاقات‭ ‬السابقة‭ ‬او‭ ‬سواها‭.‬

في‭ ‬السنوات‭ ‬الاخيرة‭ ‬لا‭ ‬يوجد‭ ‬أي‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬التحديات‭ ‬في‭ ‬الاعلان‭ ‬عن‭ ‬صواريخ‭ ‬جديدة‭ ‬عابرة‭ ‬للقارات‭ ‬مع‭ ‬دروعها‭ ‬الاعتراضية‭ ‬الاّ‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خمس‭ ‬دول‭ ‬هي‭ ‬امريكا‭ ‬وروسيا‭ ‬وايران‭ ‬وكوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬واسرائيل‭. ‬واشنطن‭ ‬انسحبت‭ ‬من‭ ‬أكبر‭ ‬اتفاقياتها‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬في‭ ‬الجانب‭ ‬النووي‭ ‬وتفرض‭ ‬عقوبات‭ ‬عليها‭ ‬بسبب‭ ‬السلاح‭ ‬الصاروخي،‭ ‬لكن‭ ‬كل‭ ‬ذلك‭ ‬لايبدو‭ ‬حاسماً‭ ‬في‭ ‬قياسات‭ ‬التصعيد‭ ‬بين‭ ‬الدول،‭ ‬بسبب‭ ‬من‭ ‬عدم‭ ‬التزام‭ ‬اوروبا‭ ‬بالمحاذير‭ ‬الامريكية‭ ‬من‭ ‬التعاملات‭ ‬المختلفة‭ ‬مع‭ ‬ايران‭ ‬باستثناء‭ ‬المخاوف‭ ‬الاوروبية‭ ‬من‭ ‬مدى‭ ‬الصواريخ‭ ‬الايرانية‭. ‬لكن‭ ‬برغم‭ ‬ذلك‭ ‬تبدو‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬معنية‭ ‬باهتمام‭ ‬بخطر‭ ‬جدي‭ ‬وحقيقي‭ ‬هو‭ ‬كوريا‭ ‬الشمالية‭ ‬التي‭ ‬تعقد‭ ‬معها‭ ‬قمة‭ ‬مهمة‭ ‬في‭ ‬فيتنام‭ ‬الان‭ ‬،‭ ‬وهذا‭ ‬الامر‭ ‬ليس‭ ‬وارداً‭ ‬في‭ ‬التعاطي‭ ‬مع‭ ‬الجانب‭ ‬الايراني‭.‬

هذه‭ ‬دلالة‭ ‬ستفك‭ ‬معانيها‭ ‬الشهور‭ ‬المقبلة‭ .‬

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