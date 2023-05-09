مدير متحف الناصرية الحضاري سجاد عبد الحسن منجل:

نسعى لتطوير حماية الأثار وإدخال التقانة في التوثيق

الناصرية – حمدي العطار

على هامش رحلتنا الى الناصرية لزيارة الاثار والمواقع التراثية والسياحية كانت لنا زيارة للمتحف الناصرية الحضاري، وحينما قالوا لنا مدير المتحف يستقبلكم في غرفته قبل القيام بجولة على قاعات التي تضم اثار العصور والحضارات المتعددة تصورت اننا سوف نلتقي برجل كبير السن شعره ابيض ويضع نظارات طبية سميكة لما هو معروف عن مدراء المتاحف! لكننا التقينا بشاب كله حيوية ويبتسم وهو يرحب بنا كان سعيدا – كما يقول- انني اشعر بالسعادة حينما يزور المتحف عراقيون اكثر من سعادتي بالوفود الاجنبية والسائحين العرب، لأنكم اصحاب الاشياء الاثرية الموجودة في المتحف ! ونحن بدورنا قلنا له انت مثال الشباب الذين يكون في قيادة الاماكن الاثرية المهمة ومثلك قادر على تطوير امكانيات المتحف.

متحف وطني

اوضح لنا مدير المتحف “سجاد عبد الحسن منجل” وهو ايضا استاذ في كلية الاثار في ذي قار، قائلا: متحف الناصرية الحضاري متحف (وطني) لأنه يضم اثار من كل مواقع العراق فالقاعات الموجودة فيها مقتنيات اثرية من جميع انحاء البلاد وكلها (اصلية) ما عدا (القيثارة السومرية) ونموذج آخر!

قاعات المتحف

شرح لنا مدير المتحف بالتفصيل الاثار الموجودة ابتداء من قاعة اثار العبيد حتى تنتهي بأثار العصر العثماني ويبلغ عمرالاثار 8000 عاما، موضحا ان حضارتنا هي ليست فقط افكار بل هي حضارة مادية كما هي حضارة (الفخار) وقدرتها على المحافظة على الطعام والفواكه لعدة اشهر كما ان حفظ الماء في الاواني غير الفخارية يفقدها ميزتها وفائدتها لكننا لو وضعنا الماء في اواني فخارية تحتفظ بجميع خواصها الايجابية، كما اشار الى ان القدماء كانوا يضعون رسوم من حياتهم اليومية في الاواني الفخارية مثل الاسماك والشمس، ما توقفنا على الاختام التي استخدمت منذ 8000 عاما وكانت على شكل محابس، وفي قاعات ، وشرح عن الاكسسورات النسائية والحلي واشكال التماثيل وملابسهم التي كانت تشبه ملابس الحجاج وتأثير الاقوام وازياءهم على التماثيل مثل لبس الطربوش العيثماني او تمثال يمسك الريشة دليل انه (كاتب) او يمتطي سيف (مقاتل) ام يحمل كيس نقود (تاجر) كما اطلعنا على هيكل عظمي لصياد مضى عليه 8000 عاما، وضم المتحف اثار سومرية واشورية وبابلية اسلامية وحضرية واثار السكان الاصليين العراقيين (عصر العبيد).

– لقاء مع مدير المتحف سجاد عبد الحسن منجم

– استخدام تكنلولوجيا في علم الاثار

توجهنا بسؤال الى مدير المتحف سجاد عبد الحسن منجم عن مدى استخدام التقنيات الحديثة في المتحف، فكانت الاجابة كما يلي:

في جانب تكنلولوجيا وعلم الاثار هناك تنسيق وتعاون مشترك بين متحف الناصرية الحضاري وجامعات عالمية ابرزها جامعة روما متمثلة بعالم الاثار (فرانكو) وجامعة كوستاريكا متمثلة ب(عالم الاثار دانييلا أورويو) فقد اقيمت في القاعة العلمية دورة تدريبية لموظفي متحف الناصرية يشترك معهم اساتذة وطلبة كلية الاثار – جامعة ذي قار وبحضور فاعل من الدكتورر ( حيدر السعدي) مستشار محافظ ذي قار تهدف الى تدريب الاثاريين على استخدام التكنلوجيا الحديثة في حماية الاثار ودراستها من خلال تطبيق التقنيات والاجهزة الرقمية في عمليات حفظ الاثار تضمنت عدة محاور منها التعامل مع الاثار داخل الموقع وتوفير وسائل حمايتها ونقلها وايضا استخدام البرامج الحديثة في ارشفتها وحفظها ودراستها.”

{ دور المتحف في تنشيط السياحة في ذي قار، قال مدير المتحف؟

– ان متحف الناصرية شارك مع دوائر أمنية وخدمية ومنظمات المجتمع المدني ومرشدين السياحة في ورشة العمل المقامة لمعالجة مشاكل السياحة في ذي قار وتذليل المعوقات امام السائحين وتهيئة اكثر عدد من المواقع السياحية التي يمكن ان يقصدها للسائح لما في ذلك من مورد اقتصادي للمدينة وتشغيل اكبر عدد من الايدي العاملة واعتماد التوصيات الناتجة عن الورشة وتقديمها الى الجهات المختصة.

{ مدى تعاون المواطن مع المتحف: قال مدير المتحف ؟

– لقد سلم لنا احد المواطنين حجر عليه كتابات مسمارية تعود الى الاف السنين توثق اعمال تشيد وبناء، كان قد عثر عليه بالقرب من منزله في محافظة ذي قار بعد سقوط كميات من الامطار في الايام الاخيرة.ونحن بدورنا نشكر الروح الوطنية العالية التي يتمتع بها هذا المواطن وتهدف الى حفظ اثار وتراث البلد وحمايته من الدمار والتخريب.

وقد اقام المتحف ورشة عمل تهدف الى توعية المجتمع على اهمية المتحف كونه مؤسسة مقبولة ومحترمة عند الجميع وكيفية استثمار هذه القوة لنشر الوهي الحضاري والثقافي بين الافراد وطرق التعامل مع الزائرين وتلبية متطلبات نجاح العمل وتعزيز ثقافة زيارة هذه المؤسسات باعتبارها آرثا وطنيا يخص الجميع”.