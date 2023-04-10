نسرين: مسلسلات رمضان تحمل تفاؤلاً

بغداد – الزمان

أكدت الفنانة نسرين عبد الرحمن، أن (مسلسلات رمضان للعام الحالي تحمل تفاؤلاً طويل الأمد)، فيما كشفت عن مجموعة أدوار ستقدمها مع قسم الدراما الإذاعية. وقالت عبد الرحمن، في تصريح، ان “عجلة الدراما التلفزيونية في العراق، بانت ملامح حراكها هذا العام”.

وأضافت، أن “رمضان هذا العام حمل تفاؤلاً طويل الأمد”، معربة عن تفاؤلها “بالمزيد من التقدم للدراما العراقية”.وتتطلع الفنـــــــانة نسرين، “لتقديم مجموعة من الأدوار مع قسم الدراما الإذاعية في مديرية الإنتاج الدرامي بشبكة الإعلام العراقي قريباً”. و عبد الرحمن ممثلة في المسرح والتلفزيون، حاصلة على شهادة عليا في فن التمثيل،غادرت العراق بعد عام 2003 وعملت في مسلسلات عراقية وعربية نجحت فيها بامتياز، منها “القناص” تأليف فاتن ابو السعود، وإخراج اركان جهاد، و”يا حب أيها الوجه الغريب” للمخرج محمد شكري جميل و”كبرياء وهوى” للمخرج جمال عبد جاسم و”الحب يأتـــــــي من النافذة” للمخرج الراحل هادي حسن عمران و”سبع عيون” و”الرصافي” و”الباشا” لفـــــــــــــارس طعمة التميمي و”آخر الملوك” إخراج حسن حسني.