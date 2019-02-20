نسرين‭ ‬طافش‭ ‬تتلقى‭ ‬المفاجأة‭ ‬في‭ ‬الكواليس

بيروت‭ – ‬الزمان‭ ‬

فاجأ‭ ‬فريق‭ ‬عمل‭ ‬مسلسل‭ ‬«مقامات‭ ‬العشق»،‭ ‬بطلته،‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية‭ ‬نسرين‭ ‬طافش،‭ ‬واحتفلوا‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها‭ ‬خلال‭ ‬كواليس‭ ‬التصوير‭.‬

و‭ ‬شاركت‭ ‬نسرين‭ ‬المعجبين‭ ‬أجواء‭ ‬المفاجأة،‭ ‬بمقطع‭ ‬فيديو‭ ‬شكرت‭ ‬فيه‭ ‬فريق‭ ‬العمل‭ ‬على‭ ‬الاحتفال‭ ‬بعيد‭ ‬ميلادها،‭ ‬بالرغم‭ ‬من‭ ‬ضغط‭ ‬التصوير‭ ‬وظروفه‭ ‬الصعبة،‭ ‬حيث‭ ‬كتبت:‭ ‬«غم‭ ‬ظروف‭ ‬العمل‭ ‬المرهقة‭ ‬و‭ ‬الجهد‭ ‬الكبير‭ ‬الي‭ ‬عم‭ ‬بيقدمو‭ ‬الكل‭ ‬بهالبرد‭ ‬القارس‭ ‬لحتى‭ ‬تكون‭ ‬النتيجة‭ ‬لائقة‭ ‬بعمل‭ ‬تاريخي‭ ‬ضخم‭ .. ‬هيك‭ ‬احتفل‭ ‬فيني‭ ‬بموقع‭ ‬التصوير‭ ‬الفريق‭ ‬الرائع‭ ‬لمسلسل‭ ‬مقامات‭ ‬العشق‭ ‬بقيادة‭ ‬المخرج‭ ‬المبدع‭ ‬ابو‭ ‬القاسم‭ ‬الصديق‭ ‬أحمد‭ ‬ابراهيم‭ ‬و‭ ‬مدير‭ ‬الانتاج‭ ‬الرائع‭ ‬الصديق‭ ‬حمادى‭ ‬جمال‭ ‬الدين‭ ‬و‭ ‬عشرة‭ ‬العمر‭ ‬الصديق‭ ‬الغالي‭ ‬المبدع‭ ‬مصطفى‭ ‬الخاني‭ ‬و‭ ‬شكرا‭ ‬لفريق‭ ‬الانتاج‭ ‬و‭ ‬الاخراج‭ ‬و‭ ‬الاضاءة‭ ‬و‭ ‬التصوير‭ ‬و‭ ‬الملابس‭ ‬و‭ ‬المكياج‭ ‬و‭ ‬الديكور‭ ‬و‭ ‬شباب‭ ‬البوفيه‭ ‬الي‭ ‬عملو‭ ‬جو‭ ‬ولا‭ ‬احلى‭ ‬ولا‭ ‬اطيب‭ ‬من‭ ‬هيك‭ .. ‬مسلسل‭ ‬مقامات‭ ‬العشق‭ ‬عن‭ ‬فكر‭ ‬الشيخ‭ ‬الأكبر‭ ‬المتصوف‭ ‬محي‭ ‬الدين‭ ‬ابن‭ ‬عربي‭ ‬و‭ ‬سيعرض‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬المبارك‭ ‬بإذن‭ ‬الله»‭.‬

معجبو‭ ‬نسرين‭ ‬تفاعلوا‭ ‬مع‭ ‬الفيديو‭ ‬بتعليقات‭ ‬هنأوا‭ ‬فيها‭ ‬الفنانة‭ ‬السورية،‭ ‬متمنيين‭ ‬لها‭ ‬عام‭ ‬جديد‭ ‬ملئ‭ ‬بالنجاح‭ ‬والسعادة‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬نسرين‭ ‬طافش‭ ‬طرحت‭ ‬مؤخراً‭ ‬أغنية‭ ‬جديدة‭ ‬بعنوان‭ ‬«عاشقة»‭ ‬من‭ ‬كلمات‭ ‬كريستال،‭ ‬ألحان‭ ‬جوزيف‭ ‬جحا،‭ ‬توزيع‭ ‬حسام‭ ‬كامل،‭ ‬وهي‭ ‬الأغنية‭ ‬الرابعة‭ ‬في‭ ‬مسيرة‭ ‬نسرين‭ ‬طافش‭ ‬الغنائية،‭ ‬حيث‭ ‬سبق‭ ‬وطرحت‭ ‬أغاني‭ ‬«إلا‭ ‬معك،‭ ‬123‭ ‬حبيبي،‭ ‬ومتغير‭ ‬علي»‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يُعرض‭ ‬لنسرين‭ ‬طافش‭ ‬حالياً‭ ‬فيلمها‭ ‬الجديد‭ ‬«نادي‭ ‬الرجال‭ ‬السري»‭ ‬الذي‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬بطولته‭ ‬أمام‭ ‬كريم‭ ‬عبدالعزيز،‭ ‬غادة‭ ‬عادل،‭ ‬بيومى‭ ‬فؤاد،‭ ‬ماجد‭ ‬الكدواني،‭ ‬وعدد‭ ‬من‭ ‬ضيوف‭ ‬الشرف،‭ ‬والفيلم‭ ‬من‭ ‬من‭ ‬تأليف‭ ‬أيمن‭ ‬وتار،‭ ‬وإخراج‭ ‬خالد‭ ‬الحلفاوي‭.‬