نسبة المدخنين الامريكان تنخفض إلى أدنى مستوى

واشنطن‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بلغت‭ ‬نسبة‭ ‬الأميركيين‭ ‬المدخنين‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬11‭,‬3‭%‬‮ ‬في‭ ‬2022،‭ ‬مسجلةً‭ ‬بذلك‭ ‬أدنى‭ ‬مستوى‭ ‬لها‭ ‬على‭ ‬الإطلاق،‭ ‬على‭ ‬ما‭ ‬أظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬أولية‭ ‬لدراسة‭ ‬نشرتها‭ ‬السلطات‭ ‬الأميركية‭ ‬الخميس‭.‬

وأشار‭ ‬استطلاع‭ ‬أجرته‭ ‬عام‭ ‬2022‭ ‬مراكز‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها،‭ ‬وشمل‭ ‬أكثر‭ ‬من‮ ‬27‭ ‬ألف‭ ‬أميركي،‭ ‬إلى‭ ‬أنّ‭ ‬شخصاً‭ ‬بالغاً‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬تسعة‭ ‬أميركيين‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المدخنين‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬وأظهرت‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة‭ ‬الأولية‭ ‬أنّ‭ ‬استهلاك‭ ‬السجائر‭ ‬الذي‭ ‬بلغ‭ ‬12‭,‬6‭%‬‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021،‭ ‬واصل‭ ‬انخفاضه‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بينما‭ ‬استمر‭ ‬استهلاك‭ ‬السجائر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬في‭ ‬الارتفاع‭ ‬وبلغ‭ ‬5‭,‬9‭%‬‭ ‬بعدما‭ ‬كان‭ ‬4‭,‬7‭%‬‭ ‬في‭ ‬العام‭ ‬2021‭. ‬والسجائر‭ ‬الإلكترونية‭ ‬شائعة‭ ‬بين‭ ‬الفئات‭ ‬الشابة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭. ‬وفي‭ ‬العام‭ ‬2018،‭ ‬أفادت‭ ‬السلطات‭ ‬الصحية‭ ‬الأميركية‭ ‬أن‭ ‬3‭,‬6‭ ‬ملايين‭ ‬طالب‭ ‬في‭ ‬المدارس‭ ‬الثانوية‭ ‬والجامعات‭ ‬يدخّنون‭ ‬السجائر‭ ‬الإلكترونية،‭ ‬وهو‭ ‬معدّل‭ ‬يشهد‭ ‬تزايداً‭. ‬في‭ ‬العام‭ ‬2020،‭ ‬بلغ‭ ‬عدد‭ ‬المدخنين‭ ‬الأميركيين‭ ‬30‭,‬8‭ ‬مليون‭ ‬شخص،‭ ‬بحسب‭ ‬أرقام‭ ‬تقديرية‭ ‬لمراكز‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها،‭ ‬وكان‭ ‬14‭,‬1‭%‬‭ ‬من‭ ‬هؤلاء‭ ‬رجالاً‭ ‬و11‭%‬‭ ‬نساء‭. ‬وشهدت‭ ‬معدلات‭ ‬المدخنين‭ ‬انخفاضاً‭ ‬واضحاً‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬منذ‭ ‬عقود‭ ‬عدة،‭ ‬نتيجة‭ ‬اعتماد‭ ‬السلطات‭ ‬سياسات‭ ‬صحية‭ ‬فعالة‭ ‬تستهدف‭ ‬التدخين‭ ‬الذي‭ ‬يتسبب‭ ‬بأمراض‭ ‬عدة‭ ‬أبرزها‭ ‬السرطان‭ ‬وأمراض‭ ‬القلب‭ ‬والأوعية‭ ‬الدموية‭.‬

إلا‭ ‬أنّ‭ ‬التدخين‭ ‬لا‭ ‬يزال‭ ‬السبب‭ ‬الأول‭ ‬للإصابة‭ ‬بالأمراض‭ ‬التي‭ ‬يمكن‭ ‬الوقاية‭ ‬منها‭ ‬وللوفاة‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة،‭ ‬بحسب‭ ‬مراكز‭ ‬مكافحة‭ ‬الأمراض‭ ‬والوقاية‭ ‬منها‭.‬