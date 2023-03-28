مسلسل كويتي يثير ردود ساخطة بعد محاولته الإساءة للمرأة العراقية:

نساؤنا رائدات العلوم وشغلن مواقع تحظى بإهتمام الملكة الراحلة إليزابيث الثانية

بغداد – قصي منذر

اثار مسلسل كويتي ،ردود افعال ساخطة بعد عرضه خلال شهر رمضان في محاولة للاساءة للمرأة العراقية والنيل من انجازاتها المتحققة في ميادين مختلفة. واستنكرت لجنة الثقافة والسياحة والآثار والاعلام في مجلس النواب، عرض المسلسل الذي يسيء للعراقيات.

واعرب بيان اللجنة عن (اسف اعضاءها الشديد لتناول المسلسل المرأة العراقية بهذه الطريقة المفبركة التي لا اساس لها من الصحة، وان التفسير المنطقي لولوج كاتبة المسلسل في محاولة الانتقاص من النساء العراقيات، انما تعبر عن عقدة لديها من اخطاء النظام السابق الذي ذاق الشعبين العراقي والكويتي الامرين)، واضاف انه (لا يخفى على الجميع معاناة الشعب العراقي من ويلات الحروب الدموية وسنين الحصار الاقتصادي والدوائي الذي خلف الكثير من المأسي لابناء الشعب على مدى ثلاثة عشر عاما، فقد فيه الكثير من الضحايا، في الوقت الذي كانت في الحكومات العربية صامتة ولا تحرك ساكنا لانقاذ شعب الحضارات الاولى من معاناته).

هندسة معمارية

واشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي ،بردود غاضبة عقب محاولة الانتقاص من العراقيات. واشاروا الى ان (العراقية زها حديد اصبحت بروفيسورة معمارية عالمية وواحدة من المع استاذة الهندسة المعمارية في جامعات لندن وهارفارد ،في حين اصبحت الدكتورة لهيب عبد ،عميدة كلية الطب في لندن والدكتورة رويدة الشجيري ، رئيسة قسم جراحة القلب في مستشفى هارو في لندن والدكتورة بلقيس عادل ، رئيسة قسم زراعة الكلى في مستشفى إيلنك في لندن).

واشاروا الى ان (لسان حال المؤلفة الكويتية يقول ان الحكومة البريطانية اختارت الدكتور العراقي آرا درزي ليكون وزير لصحتها بعدما قام بتطوير نظام الصحة واصبح كبير المستشارين للملكة إليزابيث ويحمل لقب سير ولورد).

مؤكدين ان (الملكة الراحلة إليزابيث، كرمت البروفيسورة نسرين علاء الدين العلوان ،التي تعمل في كلية الطب بجامعة ساوثهامبتون لدورها المتميز في تطوير المستوى الصحي في بريطانيا ،كما كرمت التدريسية في جامعة كامبريج العريقة نورا العاني التي تعد احدى الرائدات في علم الإجتماع ومشرفة على المنظمات الإجتماعية في مدينة كامبريج).

واوضحو ان (نجاح العراقيات بعدما أصبحن طبيبات ورائدات بالمجتمع البريطاني ،سبب عقدة لكتابة المسلسل، فقررت أن تنتقص من الدكتورة العراقية في لندن بتأليف مسلسل اسمه دفعة لندن وتظهر فيه العراقية انها تعمل خدامة عند الطالبة الكويتية).

بدورها ،قالت مدونة على فيسبوك (تابعت الحلقة الأولى من المسلسل الذي بدأ عرضه أول أيام شهر رمضان ، وأحدث سجالا واسعا بين الكثير من متابعي مواقع التواصل بعد تناول حياة مجموعة من الطلبة العرب الذين التحقوا للدراسة باحدى جامعات لندن مطلع الثمانينات من القرن الماضي)، واشارت الى ان (احداث هذا العمل غير حقيقية وتزوير وتشويه للواقع وإساءة مباشرة للعراقيين ، حيث تظهر إحدى المشاهد شابة عراقية تعمل خادمة لدى أخرى كويتية في لندن وتُتَهم بالسرقة ، فضلا عن ان العمل يضم ممثلين من جنسيات عربية متعددة واجنبية ويتحدث عن مجموعة من الطالبات يدرسن الطب في لندن، بينهم طالبة عراقية دورها يكون خادمة لطالبة كويتية مقابل اجور ويُظهرُها وكأن مهنتها الخِدامة بطبعها، وليس طالبة دكتوراه في الطب)، وطالبت المدونة بـ (اتخاذ موقف حازم من هذه الإساءة المتعمدة والاهانة للشعب العراقي والمطالبة بمنع عرض حلقاته). من جانبهم ، انتقد ناشطون ما تعرضه بعض الفضائيات من اساءة واضحة للمرأة العراقية. وقال ان (هبة المشاري ،هو اسم ظهر حديثا بالكتابة ولم تكن معروفة الا من خلال المسلسل الذي اساءت به الى المراة العراقية ونست او تناست بانها امرأة عليها احترام المرأة).

حقد الحصى

واضافوا (لا نلومها على حقدها بسبب سماح العراق لبعض الفضائيات عرض ما تروجين له من حقد ،فهو حقد الحصى على اللؤلؤ والظلام على النور ،ولن نتفاجأ بهذة الاقلام التي وصوفوها بالمسمومة ونذكرك بنازك وزها ولميعة وغيرهن من ينحي الادب وكتابه ، فالعنزة لاتقارن باللبوة) على حد تعبيرهم. على صعيد متصل ، اكدت الناشطة الاء الياسري ، لاخير في امة تذل وتهان فيها المرأة.

وقالت في رسالة وجهتها الى رئيس الوزراء جاء فيها (لا خير في امة تهان وتذل فيها المراة، فما بين مديريات التنفيذ في وزارة العدل والماستر كارد في المصرف الزراعي ،تعاني المطلقات الامرين من عدم صرف رواتب النفقة الشهرية)، واضافت انهم (ينتظرن هذه الاموال بفارغ الصبر من اجل انفاقها على اولادهن ،فتأخير رواتبهن لا يقبل غير تفسير واحد).