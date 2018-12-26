نساء للبيع – أدهام نمر حريز

الشمس تطل بانكسار على ساحات الوطن ،المفجوعة بالمصائب الأليمة . دخان قاتم يغلف كل شيء يحول بين الابصار و الحقيقة ،بين الضمير والانسان ،يحلق في أجواء صاخبة مشتقة من مفردات لاتمت للواقع بصلة .لهذا اللون الاخضر الممزوج برائحة النفط و الدم ودموع الامهات الثكالى ،سحر لا تقاومه’ أنوف العاقين و الشراذم . في أحشاء هذا الوطن أقام السماسرة أسواقاً ،يعرض فيها كل شيء للبيع ،لا فرق عندهم ،لقد أكتملت الصفقة ،وكل شيء أحتمال مؤكد للبيع .الشبابيك و الابواب ،خوذ و بساطيل الجنود ،شوارب تدل على الرجولة .أسواق لبيع الاغنام ،والاخرى تهـــــتف للكرامة التي سمعنا بها ولم نرها .وفي زاوية اخرى تباع نساء الوطن ،لكل شكل سعر ،بيض ،سمر ،واحيانا من الجبال ،فيها مسحة من (الجمال) و العيون الزرق النادرة .البائع أخذ يصرخ باعلى صوتهِ وهو يروج لبضاعته ،أقترب اكثر ،لا يفوتك العرض الكبير ،لا تضيع الفرصة .دخل على حين غرة من كان في سبات ،فاغراً فاه مما رآه ولم يدركه ،واخذ يصرخ .

ياهذا اتبيع نساء الوطن ؟! استهجن البائع كلامه’ ،صرخ في وجهه منتفضاً وهو يعترض .تقطع رزقي ؟! ،تعترض على ماذا ؟! ،أين كنت ؟! ،والوطن مستباح يضاجعه الاغراب . الان تعترض على بيع نساء الوطن .

ابصق على غيرتهم ،التي لم تنتخ في يوم له .

صفعه’ حدة الرد ،والحجة القاطعة ،أخذ يترنح يميناً و يساراً ،وهو يهتف بفمه الفاتر عاش الوطن .