نساء‭ ‬على‭ ‬رأس‭ ‬منظمات‭ ‬المال‭ ‬والثروة‭ ‬والمشاريع‭ ‬العالمية‭ ‬

باريس-(أ‭ ‬ف‭ ‬ب)‭ ‬–‭ ‬من‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬إلى‭ ‬البنك‭ ‬الدولي،‭ ‬مروراً‭ ‬بمنظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية‭ ‬والمصارف‭ ‬الكبرى،‭ ‬تشغل‭ ‬نساء‭ ‬مواقع‭ ‬اقتصادية‭ ‬أساسية،‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬من‭ ‬المتوقع‭ ‬أن‭ ‬يتعزز‭ ‬أكثر‭ ‬لتحقيق‭ ‬مزيدٍ‭ ‬من‭ ‬المساواة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬القطاعات‭.‬

وتقول‭ ‬لورانس‭ ‬بون،‭ ‬التي‭ ‬استلمت‭ ‬الصيف‭ ‬الماضي‭ ‬مركز‭ ‬كبيرة‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬في‭ ‬منظمة‭ ‬التعاون‭ ‬الاقتصادي‭ ‬والتنمية،‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«إن‭ ‬تعيين‭ ‬نساء‭ ‬في‭ ‬مراكز‭ ‬اقتصادية‭ ‬قيادية‭ ‬في‭ ‬المنظمات‭ ‬الدولية‭ ‬أو‭ ‬المحلية‭ ‬الكبرى‭ ‬يعتبر‭ ‬تطورا‭ ‬مهما»‭. ‬بون‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬عدّة‭ ‬نساء‭ ‬يتولين‭ ‬منصباً‭ ‬احتكره‭ ‬الرجال‭ ‬لوقت‭ ‬طويل،‭ ‬مع‭ ‬تعيين‭ ‬الأميركية‭ ‬غيتا‭ ‬غوبيناث‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬مماثل‭ ‬في‭ ‬صندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬واليونانية‭ ‬بنلوبي‭ ‬كوجيانو‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الدولي،‭ ‬ومؤخراً‭ ‬البولندية‭ ‬بيتا‭ ‬يافورجيك‭ ‬التي‭ ‬ستستلم‭ ‬المهام‭ ‬نفسها‭ ‬في‭ ‬البنك‭ ‬الأوروبي‭ ‬لإعادة‭ ‬الإعمار‭ ‬والتنمية‭.‬

وترى‭ ‬الدنماركية‭ ‬ميكالا‭ ‬ماركسن،‭ ‬الشخصية‭ ‬الرائدة‭ ‬التي‭ ‬عيّنت‭ ‬كبيرة‭ ‬الاقتصاديين‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬«سوسييتيه‭ ‬جنرال»‭ ‬في‭ ‬2017،‭ ‬أن‭ ‬«هذه‭ ‬التعيينات‭ ‬مؤشر‭ ‬للشابات‭ ‬على‭ ‬أنهنّ‭ ‬قادرات‭ ‬على‭ ‬التقدّم‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المنظمات»‭.‬

وتؤكد‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس‭ ‬«بالنسبة‭ ‬للشركات،‭ ‬فالمسألة‭ ‬اقتصادية‭ ‬أيضاً:‭ ‬كأصحاب‭ ‬عمل،‭ ‬فهي‭ ‬طريقة‭ ‬لجذب‭ ‬مواهب‭ ‬والاحتفاظ‭ ‬بها»،‭ ‬مع‭ ‬اعترافها‭ ‬بأنها‭ ‬استاءت‭ ‬حين‭ ‬وصفتها‭ ‬مشاركات‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬المؤتمرات‭ ‬بأنها‭ ‬«مصدر‭ ‬إلهام»‭.‬

وتضيف‭ ‬«لا‭ ‬أعتبر‭ ‬نفسي‭ ‬كذلك،‭ ‬لكنني‭ ‬أدركت‭ ‬أهمية‭ ‬الأمر‭. ‬بتّ‭ ‬مقتنعة‭ ‬بأن‭ ‬لهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬أثر»‭.‬

وبالنسبة‭ ‬لسيلفي‭ ‬ماتيللي،‭ ‬المديرة‭ ‬المساعدة‭ ‬لمركز‭ ‬العلاقات‭ ‬الدولية‭ ‬والاستراتيجية،‭ ‬فلا‭ ‬شكّ‭ ‬في‭ ‬أنّ‭ ‬«اتجاه‭ ‬الرياح‭ ‬بدأ‭ ‬يتغيّر»‭.‬

واعتبرت‭ ‬أنه‭ ‬«حتى‭ ‬الدول‭ ‬الأكثر‭ ‬محافظة،‭ ‬لا‭ ‬تستبعد‭ ‬ضرورة‭ ‬إعطاء‭ ‬النساء‭ ‬مكاناً‭ ‬في‭ ‬السياسية‭ ‬وفي‭ ‬إدارة‭ ‬الشركات‭ ‬والمؤسسات‭ ‬الدولية‭ ‬والوطنية‭ ‬الكبرى»‭.‬

–التعددية‭ ‬«ثروة»-

تؤكد‭ ‬الإسبانية‭ ‬أرانخا‭ ‬غونزاليز،‭ ‬مديرة‭ ‬مركز‭ ‬التجارة‭ ‬الدولية‭ ‬وهي‭ ‬وكالة‭ ‬متعاونة‭ ‬مع‭ ‬منظمة‭ ‬التجارة‭ ‬العالمية‭ ‬والأمم‭ ‬المتحدة‭ ‬مقرها‭ ‬جنيف،‭ ‬أن‭ ‬تعيين‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬تلك‭ ‬المناصب‭ ‬ليس‭ ‬«ظاهرةً‭ ‬عابرة»‭ ‬بل‭ ‬«اتجاه‭ ‬مؤكد»‭.‬وتضيف‭ ‬لفراس‭ ‬برس‭ ‬«ليس‭ ‬الأمر‭ ‬ظاهرياً‭ ‬فقط»،‭ ‬موضحةً‭ ‬أن‭ ‬«التعددية‭ ‬مصدر‭ ‬ثروة»‭ ‬وتسمح‭ ‬بالحصول‭ ‬على‭ ‬«اقتصاد‭ ‬أكثر‭ ‬صلابة‭ ‬وأداء‭ ‬أكثر‭ ‬سخاء‭ ‬والتوصل‭ ‬إلى‭ ‬سياسات‭ ‬اقتصادية‭ ‬جديدة»،‭ ‬مستندةً‭ ‬في‭ ‬موقفها‭ ‬على‭ ‬تقرير‭ ‬صادر‭ ‬عن‭ ‬الصندوق‭ ‬عام‭ ‬2016‭.‬

وأشارت‭ ‬مديرة‭ ‬الصندوق‭ ‬الدولي‭ ‬كريستين‭ ‬لاغارد‭ ‬إلى‭ ‬هذا‭ ‬التقرير‭ ‬أيضاً‭ ‬في‭ ‬مقال‭ ‬لها‭ ‬نشر‭ ‬الخميس‭ ‬بعنوان‭ ‬«حتمية‭ ‬عالمية»،‭ ‬مخصص‭ ‬«للنساء‭ ‬والنمو»‭.‬

لاغارد،‭ ‬التي‭ ‬تساءلت‭ ‬في‭ ‬السابق‭ ‬عما‭ ‬كان‭ ‬حل‭ ‬بمصرف‭ ‬«ليمان‭ ‬باذرز»‭ ‬(الاشقاء‭ ‬ليمان)‭ ‬الذي‭ ‬انهار‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2008،‭ ‬لو‭ ‬كان‭ ‬اسمه‭ ‬مصرف‭ ‬«الأخوات‭ ‬ليمان»،‭ ‬واغتنمت‭ ‬مقالها‭ ‬لتوصل‭ ‬رسالة‭ ‬إلى‭ ‬عالم‭ ‬المال‭.‬

وأكدت‭ ‬«إذا‭ ‬عيّن‭ ‬المسؤولون‭ ‬الماليون‭ ‬والمصارف‭ ‬النساء‭ ‬في‭ ‬المراكز‭ ‬العليا،‭ ‬سيكون‭ ‬القطاع‭ ‬المصرفي‭ ‬أكثر‭ ‬استقراراً»‭.‬

كلّ‭ ‬ذلك‭ ‬لا‭ ‬يلغي‭ ‬واقع‭ ‬أن‭ ‬المساواة‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬بعيدةً‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الاقتصادي،‭ ‬كما‭ ‬تؤكد‭ ‬لورانس‭ ‬بون‭.‬

وتوضح‭ ‬الأخيرة‭ ‬أن‭ ‬«تحليلات‭ ‬جديدة‭ ‬عديدة،‭ ‬بينها‭ ‬خصوصاً‭ ‬تلك‭ ‬التي‭ ‬جرى‭ ‬الحديث‭ ‬عنها‭ ‬في‭ ‬مؤتمر‭ ‬الرابطة‭ ‬الاقتصادية‭ ‬الأميركية،‭ ‬أظهرت‭ ‬أن‭ ‬التعددية‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬متدنية‭ ‬في‭ ‬المهن‭ ‬الاقتصادية»‭.‬

وتذهب‭ ‬غونزاليز‭ ‬إلى‭ ‬أبعد‭ ‬من‭ ‬ذلك‭ ‬بالقول‭ ‬إنه‭ ‬«مع‭ ‬النمط‭ ‬الحالي‭ ‬يجب‭ ‬الانتظار‭ ‬لجيلين‭ ‬كاملين‭ ‬للوصول‭ ‬إلى‭ ‬المساواة»،‭ ‬منددة‭ ‬بالخطوات‭ ‬«الخجولة‭ ‬جداً»‭ ‬التي‭ ‬تتخذ‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الحالي‭.‬

وترى‭ ‬ماتيللي‭ ‬من‭ ‬جهتها‭ ‬أنه‭ ‬«من‭ ‬الضروري‭ ‬بذل‭ ‬المزيد‭ ‬من‭ ‬الجهود»،‭ ‬عازيةً‭ ‬«الكثير‭ ‬من‭ ‬المشاكل‭ ‬التي‭ ‬نواجهها‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬توزيع‭ ‬الأدوار‭ ‬على‭ ‬الرجال‭ ‬والنساء»‭.‬

وترى‭ ‬بون‭ ‬أن‭ ‬«الأهم»‭ ‬هو‭ ‬«التشديد‭ ‬على‭ ‬خبرات‭ ‬النساء‭ ‬اللواتي‭ ‬جرى‭ ‬تعيينهن‭ ‬وكفاءتهنَ‭ ‬لأداء‭ ‬هذه‭ ‬الوظائف»‭.‬

ونشرت‭ ‬الاقتصادية‭ ‬في‭ ‬بنك‭ ‬فرنسا‭ ‬سوليداد‭ ‬زيناغو‭ ‬قبل‭ ‬عام‭ ‬مع‭ ‬الباحثة‭ ‬في‭ ‬معهد‭ ‬العلوم‭ ‬السياسية‭ ‬آن‭ ‬بورينغ‭ ‬مقالاً‭ ‬في‭ ‬مدونة‭ ‬بنك‭ ‬فرنسا،‭ ‬بينت‭ ‬فيه‭ ‬أن‭ ‬نسبة‭ ‬النساء‭ ‬الاقتصاديات‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬تبلغ‭ ‬19%‭ ‬فقط،‭ ‬مع‭ ‬تدنّي‭ ‬التمثيل‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬الانكلوساكسوني‭.‬