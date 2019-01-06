عضو مجلس ديالى هوشيار إسماعيل لـ (الزمان):

نزوح أكثر من ألف أسرة كردية خلال 2018 – ديالى ــ سلام عبد الشمري

كشف عضو مجلس محافظة ديالى، هوشيار اسماعيل ، إن انسحاب البيشمركة خلق ما اسماه فراغا أمنيا كبيرا بالمحافظة، ودفع أكثر من ألف أسرة كردية للنزوح باتجاه اقليم كردستان. وقال اسماعيل لـ (الزمان) امس إن (الوقت حان لذكر الحقائق امام الرأي العام حيال تأثير انسحاب قوات البيشمركة من بعض مدن ديالى ومنها خانقين، من ناحية زيادة وتيرة اعمال العنف بعد بروز خطر الخلايا النائمة نتيجة الفراغ الكبير الذي لم تتمكن القوات الامنية الاتحادية من تغطيته رغم مرور أكثر من عام على انسحاب البيشمركة).

خرق أمني

واضاف اسماعيل، أن (خانقين لوحدها سجلت أكثر من 300 ٍ خرق ٍ أمني خلال عام واحد بعد انسحاب البيشمركة، فيما نزحت أكثر من ألف أسرة كردية من مدن خانقين وجلولاء والسعدية باتجاه اقليم كردستان بسبب الهواجس الأمنية). واشار عضو مجلس ديالى الى، أن (عودة البيشمركة لمساعدة القوات الامنية الاتحادية في خانقين وبقية المناطق باتت ضرورة لأنهاء خطر خلايا داعش التي تتوغل يوما بعد آخر وتشن المزيد من الهجمات) ، لافتا إلى أن (اهالي خانقين في وضع نفسي صعب بسبب تكرار الخروقات الامنية). من جانبه وصفت اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني لـ (الزمان)، إن (الحديث عن نزوح اكثر من الف عائلة كردية خلال 2018 من مدن خانقين والسعدية وجلولاء مبالغ به)، مبينا أن (المدن الثلاثة في أمن واستقرار رغم وجود بعض الخروقات ولكنها محدودة جدا). واضاف الحسيني، أن (خانقين التي كثرت عليها الاحاديث بشأن امنها في الآونة الاخيرة، مستقرة والقوى الأمنية نجحت في مواجهة خلايا داعش وقتلت واعتقلت العديد منهم خلال الاشهر الماضية). واكد رئيس اللجنة الامنية الى أن (الاجهزة الامنية وضعت سلسلة خطط اسهمت في درء مخاطر الإرهاب عن خانقين وبقية المدن وهي تحقق نجاح في هذا المضمار ). ومن جانب آخر أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، إغلاق أكثر من 40 صيدلية وهمية وضبط ما يزيد عن 20 طنا من الأدوية خلال العام 2018 الماضي. و قال مدير إعلام صحة ديالى، فارس العزاوي، (الزمان)، إن (فرق الرقابة الصحية في دائرة صحة ديالى، أغلقت خلال العام 2018أكثر من 40 صيدلية وهمية في مناطق متفرقة من المحافظة، كانت تمارس نشاطا غير قانوني، وخطر في ذات الوقت). وأضاف العزاوي، أن (أكثر من 20 طنا من الأدوية بعضها مجهول المصدر، تم ضبطها في الصيدليات الوهمية وتم مصادرتها وإحالة أصحابها للجهات القضائية) ، مؤكدا أن (ظاهرة الصيدليات الوهمية اقتربت من نهايتها بفعل جهود صحة ديالى).

حقوق الإنسان

وفي سياق آخر اكد مكتب حقوق الانسان في محافظة ديالى، أن ظاهرة اطفال الشوارع في المحافظة التي برزت خلال العام الماضي 2018 كذبة ولاوجود لهم في الحقيقة. وقال مدير المكتب في المحافظة، صلاح مهدي، لـ (الزمان)، إن (مكتب حقوق الانسان اجرى عملية رصد واسعة لكل مدن ديالى ومنها بعقوبة لمتابعة ظاهرة اطفال الشوارع التي ترد في تقارير اخبارية وبيانات بين فترة واخرى). واوضح مهدي، أن (نتائج الرصد تبين بأن اطفال الشوارع مجرد كذبة ليس لها اي حقيقة على الارض والموجود فعليا هم اطفال متسولين لديهم عوائل ومنازل وليس هناك من ينام في الشوارع). واضاف مهدي،أن (نتائج الرصد كشفت عن حقيقة مهمة يجب الانتباه اليها وان ظاهرة اطفال الشوارع ليس لها اي وجود في ديالى بالأساس وهذا يأتي من قوة ترابط المجتمع وتكاتفه في معالجة الحالات الانسانية ومنع وجود التشرد للأطفال في الشوارع). وفي ناحية العظيم التابعة لقضاء الخالص في محافظة ديالى ، قال مدير الناحية عبد الجبار العبيدي لـ (الزمان)، إن (العشرات من اهالي الناحية اقاموا وقفة احتجاجية للمطالبة بإعادة فتح دائرة الجنسية التي اغلقت نهاية العام 2018 في ظروف غامضة ونقلت اجهزتها وكوادرها الى بعقوبة دون سابق انذار). واضاف العبيدي، ان (نقل دائرة السفر سيلحق ضررا كبيرا بأكثر من 30 الف نسمة وسيدفعهم لقطع اكثر من 70 كم للوصول الى بعقوبة وانهاء معاملاتهم الرسمية).