نزوج‭ ‬جديد‭ ‬للتجّار‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬بسبب‭ ‬الابتزاز‭ ‬والتهديد

الفيّاض يستعيد مناصبه بقرار القضاء ولا يزال المرشح الأقوى للداخلية
بغداد – الموصل – الزمان
تشهد الموصل عمليات ابتزاز وتهديدات من قبل متنفذين في بعض الجهات السياسية والمليشيات العسكرية التي باتت على صلة بشؤون المواطنين وخارج صلاحيات تحركهم المنوط بها بحسب قوانين الجهات المنظمة للعمليات العسكرية، وحدثت عدة حوادث تهديد مباشر بالدفع المالي الفوري او القتل وطالت التهديدات التجار وبعض الوجوه المعروفة في المجال المقاولاتي والطبي ، من جهته أعلن النائب عن محافظة نينوى شيروان جمال أغا الدوبرداني، أمس الإثنين، نزوج تجار ومقاولين في المحافظة بسبب عمليات ابتزاز من قبل جهات سياسية. وقال الدوبرداني في بيان، إن”رؤوس الأموال من تجار ومقاولين وأصحاب شركات بدأوا ينزحون من نينوى باتجاه باقي المحافظات، لأنهم يتعرضون لضغوطات من هنا وهناك، ومن لا يخضع لتلك الجهات التي تتلاعب بمقدرات نينوى سيتعرض لعقوبات كما حصل مع صاحب مطعم أبو ليلى الذي جرى استهداف مطعمه مؤخرا”. وأضاف إن”هكذا تصرفات للأسف تذكرنا بما كان معمولاً به من قبل عصابات داعش الإجرامية، الذين كانوا يخيرون الناس إما الدفع أو التهديد بالقتل”، مؤكدا”وجود جهات سياسية تمارس الابتزاز في نينوى وتدير مكاتب اقتصادية في المحافظة”. وتابع”لقد تحدثنا عن هذا صراحة عند اللقاء برئيس الوزراء خلال اجتماعه بنواب وممثلي نينوى، وننتظر تدخله لوضع حد لما يجري على أرض نينوى”. من جهة اخرى أصدرت محكمة القضاء الإداري في العراق اليوم حكما ببطلان قرار رئيس الوزراء السابق حيدر العبادي بشأن إعفاء رئيس هيئة “الحشد الشعبي” والمرشح لمنصب وزير الداخلية فالح الفياض من مناصبه. ونشر مكتب الفياض اليوم نسخة من القرار القضائي الذي ينص على إعادته لثلاثة مناصب أعفي منها سابقا . من جهة اخرى تجري مفاوضات بين البنك المركزي العراقي والبنك المركزي الإيراني لـ”وضع اللمسات الأخيرة” من أجل فتح الائتمان بين مصارف البلدين لاستخدام الريال والدينار في التعاملات التجارية بينهما، بدلاً من الدولا، بحسب ما كشفت عنه وكالة الأنباء الإيرانية “تسنيم”، الاثنين. ونقلت الوكالة عن رئيس الغرفة التجارية الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل إسحاق، قوله إن “إيران ليس لديها مشكلة في الصادرات إلى العراق”.
وأضاف إسحاق أن “الصادرات الإيرانية للعراق بلغت خلال الأشهر الـ 8 الماضية ما يعادل مجمل صادرات العام الماضي، ووصلت إلى 8 مليارات دولار”. وتابع أن “مفاوضات تجري وتوشك على الانتهاء بين البنكين المركزيين الإيراني والعراقي لتكون عملية فتح الائتمان عبر المصارف وبشكل رسمي من خلال اعتماد الريال والدينار”. كما لفت إلى أنه “في حال تم توقيع هذا الاتفاق من قبل كلا الدولتين، سيكون بمقدور مصارف البلدين فتح الاعتماد المستندي L/C لبعضهما”، بحسب الوكالة الإيرانية.