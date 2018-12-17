نزوج‭ ‬جديد‭ ‬للتجّار‭ ‬من‭ ‬الموصل‭ ‬بسبب‭ ‬الابتزاز‭ ‬والتهديد

الفيّاض‭ ‬يستعيد‭ ‬مناصبه‭ ‬بقرار‭ ‬القضاء‭ ‬ولا‭ ‬يزال‭ ‬المرشح‭ ‬الأقوى‭ ‬للداخلية

بغداد‭ – ‬الموصل‭ – ‬الزمان‭ ‬

تشهد‭ ‬الموصل‭ ‬عمليات‭ ‬ابتزاز‭ ‬وتهديدات‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬متنفذين‭ ‬في‭ ‬بعض‭ ‬الجهات‭ ‬السياسية‭ ‬والمليشيات‭ ‬العسكرية‭ ‬التي‭ ‬باتت‭ ‬على‭ ‬صلة‭ ‬بشؤون‭ ‬المواطنين‭ ‬وخارج‭ ‬صلاحيات‭ ‬تحركهم‭ ‬المنوط‭ ‬بها‭ ‬بحسب‭ ‬قوانين‭ ‬الجهات‭ ‬المنظمة‭ ‬للعمليات‭ ‬العسكرية،‭ ‬وحدثت‭ ‬عدة‭ ‬حوادث‭ ‬تهديد‭ ‬مباشر‭ ‬بالدفع‭ ‬المالي‭ ‬الفوري‭ ‬او‭ ‬القتل‭ ‬وطالت‭ ‬التهديدات‭ ‬التجار‭ ‬وبعض‭ ‬الوجوه‭ ‬المعروفة‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬المقاولاتي‭ ‬والطبي‭ ‬،‭ ‬من‭ ‬جهته‭ ‬أعلن‭ ‬النائب‭ ‬عن‭ ‬محافظة‭ ‬نينوى‭ ‬شيروان‭ ‬جمال‭ ‬أغا‭ ‬الدوبرداني،‭ ‬أمس‭ ‬الإثنين،‭ ‬نزوج‭ ‬تجار‭ ‬ومقاولين‭ ‬في‭ ‬المحافظة‭ ‬بسبب‭ ‬عمليات‭ ‬ابتزاز‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬جهات‭ ‬سياسية‭. ‬وقال‭ ‬الدوبرداني‭ ‬في‭ ‬بيان،‭ ‬إن”رؤوس‭ ‬الأموال‭ ‬من‭ ‬تجار‭ ‬ومقاولين‭ ‬وأصحاب‭ ‬شركات‭ ‬بدأوا‭ ‬ينزحون‭ ‬من‭ ‬نينوى‭ ‬باتجاه‭ ‬باقي‭ ‬المحافظات،‭ ‬لأنهم‭ ‬يتعرضون‭ ‬لضغوطات‭ ‬من‭ ‬هنا‭ ‬وهناك،‭ ‬ومن‭ ‬لا‭ ‬يخضع‭ ‬لتلك‭ ‬الجهات‭ ‬التي‭ ‬تتلاعب‭ ‬بمقدرات‭ ‬نينوى‭ ‬سيتعرض‭ ‬لعقوبات‭ ‬كما‭ ‬حصل‭ ‬مع‭ ‬صاحب‭ ‬مطعم‭ ‬أبو‭ ‬ليلى‭ ‬الذي‭ ‬جرى‭ ‬استهداف‭ ‬مطعمه‭ ‬مؤخرا”‭. ‬وأضاف‭ ‬إن”هكذا‭ ‬تصرفات‭ ‬للأسف‭ ‬تذكرنا‭ ‬بما‭ ‬كان‭ ‬معمولاً‭ ‬به‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬عصابات‭ ‬داعش‭ ‬الإجرامية،‭ ‬الذين‭ ‬كانوا‭ ‬يخيرون‭ ‬الناس‭ ‬إما‭ ‬الدفع‭ ‬أو‭ ‬التهديد‭ ‬بالقتل”،‭ ‬مؤكدا”وجود‭ ‬جهات‭ ‬سياسية‭ ‬تمارس‭ ‬الابتزاز‭ ‬في‭ ‬نينوى‭ ‬وتدير‭ ‬مكاتب‭ ‬اقتصادية‭ ‬في‭ ‬المحافظة”‭. ‬وتابع”لقد‭ ‬تحدثنا‭ ‬عن‭ ‬هذا‭ ‬صراحة‭ ‬عند‭ ‬اللقاء‭ ‬برئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬خلال‭ ‬اجتماعه‭ ‬بنواب‭ ‬وممثلي‭ ‬نينوى،‭ ‬وننتظر‭ ‬تدخله‭ ‬لوضع‭ ‬حد‭ ‬لما‭ ‬يجري‭ ‬على‭ ‬أرض‭ ‬نينوى”‭. ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬أصدرت‭ ‬محكمة‭ ‬القضاء‭ ‬الإداري‭ ‬في‭ ‬العراق‭ ‬اليوم‭ ‬حكما‭ ‬ببطلان‭ ‬قرار‭ ‬رئيس‭ ‬الوزراء‭ ‬السابق‭ ‬حيدر‭ ‬العبادي‭ ‬بشأن‭ ‬إعفاء‭ ‬رئيس‭ ‬هيئة‭ ‬“الحشد‭ ‬الشعبي”‭ ‬والمرشح‭ ‬لمنصب‭ ‬وزير‭ ‬الداخلية‭ ‬فالح‭ ‬الفياض‭ ‬من‭ ‬مناصبه‭. ‬ونشر‭ ‬مكتب‭ ‬الفياض‭ ‬اليوم‭ ‬نسخة‭ ‬من‭ ‬القرار‭ ‬القضائي‭ ‬الذي‭ ‬ينص‭ ‬على‭ ‬إعادته‭ ‬لثلاثة‭ ‬مناصب‭ ‬أعفي‭ ‬منها‭ ‬سابقا‭ . ‬من‭ ‬جهة‭ ‬اخرى‭ ‬تجري‭ ‬مفاوضات‭ ‬بين‭ ‬البنك‭ ‬المركزي‭ ‬العراقي‭ ‬والبنك‭ ‬المركزي‭ ‬الإيراني‭ ‬لـ”وضع‭ ‬اللمسات‭ ‬الأخيرة”‭ ‬من‭ ‬أجل‭ ‬فتح‭ ‬الائتمان‭ ‬بين‭ ‬مصارف‭ ‬البلدين‭ ‬لاستخدام‭ ‬الريال‭ ‬والدينار‭ ‬في‭ ‬التعاملات‭ ‬التجارية‭ ‬بينهما،‭ ‬بدلاً‭ ‬من‭ ‬الدولا،‭ ‬بحسب‭ ‬ما‭ ‬كشفت‭ ‬عنه‭ ‬وكالة‭ ‬الأنباء‭ ‬الإيرانية‭ ‬“تسنيم”،‭ ‬الاثنين‭. ‬ونقلت‭ ‬الوكالة‭ ‬عن‭ ‬رئيس‭ ‬الغرفة‭ ‬التجارية‭ ‬الإيرانية‭ ‬العراقية‭ ‬المشتركة،‭ ‬يحيى‭ ‬آل‭ ‬إسحاق،‭ ‬قوله‭ ‬إن‭ ‬“إيران‭ ‬ليس‭ ‬لديها‭ ‬مشكلة‭ ‬في‭ ‬الصادرات‭ ‬إلى‭ ‬العراق”‭.‬

وأضاف‭ ‬إسحاق‭ ‬أن‭ ‬“الصادرات‭ ‬الإيرانية‭ ‬للعراق‭ ‬بلغت‭ ‬خلال‭ ‬الأشهر‭ ‬الـ‭ ‬8‭ ‬الماضية‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬مجمل‭ ‬صادرات‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬ووصلت‭ ‬إلى‭ ‬8‭ ‬مليارات‭ ‬دولار”‭. ‬وتابع‭ ‬أن‭ ‬“مفاوضات‭ ‬تجري‭ ‬وتوشك‭ ‬على‭ ‬الانتهاء‭ ‬بين‭ ‬البنكين‭ ‬المركزيين‭ ‬الإيراني‭ ‬والعراقي‭ ‬لتكون‭ ‬عملية‭ ‬فتح‭ ‬الائتمان‭ ‬عبر‭ ‬المصارف‭ ‬وبشكل‭ ‬رسمي‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬اعتماد‭ ‬الريال‭ ‬والدينار”‭. ‬كما‭ ‬لفت‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬“في‭ ‬حال‭ ‬تم‭ ‬توقيع‭ ‬هذا‭ ‬الاتفاق‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬كلا‭ ‬الدولتين،‭ ‬سيكون‭ ‬بمقدور‭ ‬مصارف‭ ‬البلدين‭ ‬فتح‭ ‬الاعتماد‭ ‬المستندي‭ ‬L/C‭ ‬لبعضهما”،‭ ‬بحسب‭ ‬الوكالة‭ ‬الإيرانية‭.‬