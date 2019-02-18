الخالصي: مؤتمر وارسو نسخة مشوّهة لإجتماعات مدريد وكامب ديفيد

نزاهة البرلمان: تضييف رئيسي الجمهورية والوزراء لبحث مكافحة الفساد

بغداد – عبد اللطيف الموسوي

وصف المرجع الديني جواد الخالصي مؤتمر وارسو بأنه نسخة مشوهة وعتيقة من مؤتمر مدريد وكامب ديفيد، مؤكدا ان هذا المؤتمر سيكون اكثر عجزاً من المؤتمرات السابقة وإان الامة ستكون بعده أكثر قوة في اسقاط العدو وانهاء الاحتلال.

ونقل بيان لمكتب الخالصي تلقته (الزمان) امس عنه قوله في تغريدة له عبر صفحته على تويتر ان(مؤتمر وارسو نسخة مشوهة وعتيقة من مؤتمر مدريد؛ وهو بدوره منفذ بالٍ من مؤتمر كامب ديفيد، وكما عجزت اتفاقيات كامب ديفيد ومؤتمر مدريد عن فرض إرادة العدو وانهاء قضية الأمة المركزية في فلسطين، فإن مؤتمر وارسو سيكون أكثر عجزاً كما ظهر منذ لحظاته الأولى)، مستدركا (لكن هذا المؤتمر ساهم بشكل مباشر وأقوى من المؤتمرات السابقة في كشف حقائق العناصر العميلة والهزيلة التي قبلت لنفسها ان تنضوي تحت راية الأعداء).

نتائج قوية

وأضاف (انهم حاولوا الاختباء والاختفاء؛ ولكن كُشفت حقيقتهم أمام الأمة، فما هنالك حاجة اليوم ليكون هنالك من يُدافع عنهم، وسيكون لهذا المؤتمر نتائج قوية في نهضة شعوبنا وإسقاط العدوان وإنهاء الاحتلال، كما رأينا ذلك بعد كامب ديفيد وبعد مؤتمر مدريد، وكيف ظهرت المقاومة في فلسطين ولبنان وكيف جابه المشروع الصهيوني، وكيف ظهرت المقاومة لاحقاً في العراق لإنهاء الاحدوثة الامريكية).وخلص الخالصي الى القول ) شكراً لله سبحانه وتعالى ان جعل اعداءنا من الحمقى والمغفلين ويقودهم أحمق استثنائي في هذه المرحلة)، بحسب تعبيره. من جهة اخرى ألفت الباحثة الأمريكية مارجي سايج كتاباً عن المرجع الديني الأعلى علي السيستاني واصفة اياه بأنه (آية الله وطني).

وكتبت سايج على حسابها في فيسبوك (بعد قراءتي لفتاوى المراجع والبيانات الصادرة عنهم ودراسة الوضع الاجتماعي وكيف تغير بعد 2003 توصلت الى نتيجة انه على عكس ما يتوقع عادة من زعماء الدين فقد وجدت المراجع صوتا للديموقراطية والتطور اكثر من باقي الاصوات الموجودة على الساحة السياسية في العراق).

وأضافت ان (السيستاني حارس الديمقراطية لأنه بتدخله منع الامريكان من انفاذ مقرراتهم التي كانت لا تجعل للشعب العراقي اي دور في بناء الدولة الجديدة).

وأشارت كارولين إلى ممانعة المرجعية الدينية العليا للمشروع الامريكي بتعيين لجنة لكتابة الدستور حيث طالب السيستاني بإجراء انتخابات مباشرة لاختيار لجنة كتابة الدستور ومضت قائلة (هذا أمر عجيب ان رجل الدين يقف ضد امريكا دفاعا عن الديمقراطية وليس بالعكس).وكشف نائب عن عزم مجلس النواب تضييف رئيسي الجمهورية برهم صالح والوزراء عادل عبد المهدي في أولى جلساته بالفصل التشريعي الثاني الذي من المقرر ان يبدأ في الرابع من آذار المقبل.وقال عضو لجنة النزاهة النيابية يوسف الكلابي في تصريح امس ان (اتفاقاً جرى بعد اجتماع لجنة النزاهة، بحضور رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، على تقديم طلب لتضييف صالح وعبد المهدي ورئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي فائق زيدان ورئيسي هيئة النزاهة وديوان الرقابة المالية في جلسة برلمانية لوضع آلية دستورية وقانونية واضحة المعالم لمكافحة الفساد).واضاف ان (الطلب المقدم الى رئيس مجلس النواب، تضمن ان تكون هذه الجلسة هي الاولى في الفصل التشريعي القادم، تزامناً مع توجيهات المرجعية الدينية التي قدمت خارطة طريق للسياسيين في ما يتعلق بمكافحة ومحاربة الفساد).

تأخير تشكيل

من جهة اخرى حمّل ائتلاف دولة القانون تحالفي البناء والإصلاح مسؤولية تأخير تشكيل الحكومة.وقال الناطق باسم القانون بهاء النوري في تصريح امس ان( تحالف الاصلاح معترض على مرشح البناء لوزارة الداخلية فالح الفياض كشخص)، مشيرا الى ان(الفياض أكد أنه لن يقف عقبة أمام اكمال الكابينة). من جهة اخرى افاد رئيس مجلس النواب الاسبق محمود المشهداني بطرح المكون السني ورقة للإصلاح الديني ، مشيرا الى ان المؤسسة الدينية كانت فاشلة في الوقوف بوجه داعش.وقال المشهداني في تصريح امس (اننا كدولة عميقة ناقشنا ورقة الإصلاح الدينية للوقف السني لأننا متهمون بالإرهاب ونعترف بأن المؤسسة الدينية كانت فاشلة في الوقوف بوجه داعش الإرهابي) .مؤكدا(حاجة المؤسسة الدينية السنية الى مراجعة شاملة وتثقيف حقيقي وكلمة عليا).وأشار الى ان(انقسام المكون السني الى شطرين وطنيين ظاهرة صحية)، وعن العامل الإقليمي وتأثيره في العراق أوضح المشهداني ان(العامل الإقليمي حاسم في التاثير على الوضع في العراق، والشيعة والسنة والكرد محاصرون والمكونات مظلومة). وأردف ان (مؤتمر وارشو خطر جدا ويجب ان لا يستهان به، فجميع الدول لم تتخذ موقفا حازماً من التصعيد ألامريكي تجاه ايران بانها تهدد السلام العالمي)، مؤكدا ان( مؤتمر وارشو قال لامريكا اذهب وقاتل وحدك، والاوربيون سكتوا لم يوافقوه على مشروعه، والعراق في كل الاحول سيتاثر كونه في النصف).