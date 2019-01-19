كلية الإعلام بالجامعة العراقية

ندوة علمية تبحث صورة المكوّنات في الإعلام – بغداد – الزمان

(صورة الاقليات في الاعلام العراقي) عنوان ندوة علمية اقامتها كلية الاعلام بالجامعة العراقية يوم الخميس الماضي، وشارك في الندوة جمع غفير من الاكاديميين العراقيين والتدريسيين في جامعات بغداد والانبار وبابل ودجلة والنهرين، وقال الدكتور عبد الله حسن الحديثي عميد الكلية (ان اهمية الندوة تكمن في التعريف بموضوع الاقليات في المجتمع العراقي وبيان دور الاعلام في اظهار مشكلاتها وتسليط الضوء على المعاناة واهمية معالجتها)، واضاف في كلمة ترحيبية بالحضور الذين غصت بهم قاعة نقابة الاطباء في المنصور ببغداد (ان الندوة تضمنت ثلاثة محاور، الاول تناول الاقليات الدينية والاثنية كمفهوم وعلاقته بالتنوع الثقافي، والثاني انصب على استخدام الاقليات لصفحات مواقع التواصل الاجتماعي وتتفرع منها تعريف الاقليات ومشاكلهم الاجتماعية والمواقع الخاصة لوكالات وقنوات الاقليات والاقليات والتجانس الاجتماعي. اما المحور الثالث فخصص لموضوع التحقيقات الاستقصائية ومعالجة مشكلة الاقليات الدينية وتتوزع منه مشكلة السبايا الايزيديات وداعش والاقليات الدينية). وبدأت الندوة بالجلسة الاولى التي ادارها الدكتور سعد خميس علي الحديثي وشارك في اوراق بحثية فيها كل من جليل وادي وفاضل البدراني وعبد المحسن الشافعي ويسرى خالد فيما ادار الجلسة الثانية الدكتور احمد عبد المجيد وشارك في اوراقها البحثية كل من محسن عبود كشكول وايثار طارق خليل وصباح انور واياد هلال. ودارت مداخلات الحضور حول ازمة مصطلح الاقليات وابعاده الاجتماعية والقانونية والنفسية، واكدت ضرورة تجنب مصطلح الاقليات واستبداله بالمكونات او التنوع المجتمعي. فضلا عن اهمية ترجيح التغطية والتناول الاعلامي على السرد التاريخي والجذر القومي والديني فيما اكدت بعض المداخلات الاهمية العلمية للندوة في تعزيز ثقافة التفاهم والتسامح والعيش المشترك. وخرجت الندوة التي القاها الدكتور صباح جاسم الشمري بجملة من التوصيات اهمها منح مساحة اكبر للاقليات في التغطية الاعلامية ودعوة الباحثين للكتابة والدراسة واعداد البحوث في تناول الاقليات عبر وسائل الاعلام والتأكيد على الوحدة الوطنية والتماسك الاجتماعي بين مكونات المجتمع العراقي. الجدير بالذكر ان الكلية قررت تضمين مؤتمرها العلمي السادس الذي سيقام قريبا محورين يتعلقان بالاقليات الاول يختص بالمعالجة الاخبارية لقضايا الاقليات والثاني الاعلام والهوية الوطنية.