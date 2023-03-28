ندوة حول القراءة بين التراث والعصر الرقمي

النجف – سعدون الجابري

أقام البيت الثقافي النجفي بالتعاون مع جامعة الكوفة مركز دراسات الكوفة – قسم الدراسات المنهجية و التحقيق ندوة حوارية تحت عنوان ( القراءة بين التراث و العصر الرقمي ضمن أطر الملازمة والانفكاك المنهجي ) حاضر فيها كل من حسنين جابر الحلو و ضرغام سعدي عبد الصاحب. و بين الحلو إن (القراءة مهمة في حياة الإنسان لانه يحتاج إلى تنظيم وعيه وأفكاره من خلال الاطلاع ، فالقراءة تعمل على توفيقية تامة بين الماضي و الحاضر و المستقبل لتكون لنا رؤية مستشرقة لكل ما يحدث الآن ، و إلا لا يمكن أن نشكل حالة من الوعي من غير قراءة فلابد أن نضع أطر معينة لأساسيات بداية القراءة). من جانبه أوضح عبد الصاحب إن (هذه الندوة جاءت للتركيز على طبيعة العلاقة هل هي متلازمية أم أنفكاكية لذلك نجد أن العلاقة تكاملية ، كون أن القارئ يستطيع القراءة في أوعية مختلفة سواء كانت واقعية أم إلكترونية ويستطيع إثراء معلوماته في مختلف جوانب الحياة الثقافية والفكرية ، من خلال القراءة بشكلها الورقي أو الالكتروني ، ومن خلال القراءة التخصصية والاثرائية).

ضد نوعي

وأكد مدير البيت الثقافي في النجف رشيد كشكول (ضرورة تشكيل جبهة وعي بأعتبارها الضد النوعي لحملات التجهيل ، التي تتفشى بين شرائح المجتمع تضطلع بها المؤسسات الثقافية والأكاديمية الرصينة و هذه الندوة هي من ثمرات هذا التعاون الثقافي).

وفي الختام فتح باب المداخلات للحضور الذين أثروا الجلسة بالمعلومات القيمة. بعدها قدم مركز دراسات الكوفة الشهادات التقديرية لنخبة من الأكاديميين والمثقفين المهتمين بالشأن الثقافي .وأشار كشكول إلى أن (البيت الثقافي سيقيم العديد من الندوات التي تخص الجانب العلمي والثقافي في المحافظة).