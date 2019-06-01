المالكي: العمل أثار تساؤلات مجتمعية تتعلق بضحايا من الجنسين

ندوة تناقش وضع المرأة في مسلسل الفندق

بغداد – الزمان

عقد منتدى الاعلاميات العراقيات مساء الثلاثاء الماضي ندوة حوارية عن (المرأة في الدراما العراقية ..مسلسل الفندق انموذجا) بمشاركة نخبة من الحقوقيين والاعلاميين والسياسيين والاعلاميين والفنانين بالاضافة الى المجتمع المدني.

افتتحت الندوة رئيسة المنتدى نبراس المعموري مستعرضة مراحل تنفيذ مشروع تعزيز مشاركة المراة والدور الذي تطلع به الدراما بشان هذا الهدف مشيرة الى (ما تضمنه سيناريو مسلسل الفندق في تسليط الضوء على مشاكل المجتمع بشكل عام والمرأة بشكل خاص والتحديات التي تواجهها).

فيما استعرض السيناريت حامد المالكي كاتب مسلسل (الفندق) الذي عرضته قناة (الشرقية) لمخرجه حسن حسني(تاريخ الدراما العراقية والاسباب التي تقف وراء كتابة مسلسل الفندق والتحديات التي واجهها والدور الذي اطلعت به المرأة الصحفية في المسلسل وكيفية طرح تساؤلات مجتمعية تتعلق بضحايا من الجنسين)، مشددا (ان المرأة اكثر الضحايا تاثرا ونحتاج وعي مجتمعي بهذا الصدد)، مؤكدا( ان اولى مسارات التصحيح هو الاعلان عن حجم الكوارث المجتمعية الموجودة مثل الاتجار بالبشر والابتزاز الالكتروني واستغلال النساء، وغيرها من المشاكل) .

من جانبه ثمن النائب وجيه عباس (مبادرة منتدى الاعلاميات في عقد الندوة لا سيما اننا نستشهد بمسلسل تميز بنضج ورصانة ليست جديدة على الكاتب حامد المالكي)، مؤكدا (ان الدراما ثورة فكرية ومجتمعية وتحتاج من يستثمرها بالشكل الصحيح ومسلسل الفندق كان اداة مهمة في كشف المستور عبر رسائل سياسية واجتماعية مهمة) .

وتحدثت الفنانة ايناس طالب (عن دور المراة الصحفية في المسلسل وكيف يمكن للسلطة الرابعة ان تكون وسيلة ناجعة للتغيير وتعبأة الراي العام)مؤكدة (ان اشراك المراة في التغيير وتصحيح المسار اولى المهام التي لا بد ان يتبناها صانع القرار، و ان دور المنتدى في عقد ندوات تخصصية في هذا المجال غاية في الاهمية).

اما المحامي طارق المعموري فقد اشار الى (كم الدعاوى القضائية التي تكون ضحيتها المرأة وان المسلسل كان وسيلة لتبني مشاكل مجتمعية تحتاج وقفة قانونية) مختتما كلامه (بتقديم كل الدعم المعنوي والقانوني للسيناريت حامد المالكي لما يتعرض له من هجمة شرسة نتيجة تطرقه لقضايا مسكوت عنها).

واشار مدير عام العلاقات والاعلام في رئاسة الوزراء طه الهاشمي الى( ان المشاكل التي تناولها المسلسل احدثت ردة فعل كبيرة لدى العوائل العراقية وان الدراما اشتغلت بجانبين الاول تحديد المشكلة والثاني تعبئة الراي العام بصدد ايجاد الحل للمشكلة) مشيرا (ان اغلب العوائل العراقية بعد المسلسل اخذت تهتم بمشاكل كانت تجهلها ولابد من معالجتها بشكل هادئ وناضج). وشارك الحضور في طرح الاسئلة والمداخلات وكيفية ايجاد حل للمشاكل المجتمعية التي يشهدها مجتمعنا واتفق الحاضرون على اهمية تفعيل دور الدراما العراقية من خلال زيادة الانتاج واشراك المجتمع المدني والحقوقيين في تحديد ابرز المشكل اضافة الى اهمية خلق مجموعة ضغط تحشد من الراي العام بصدد القضايا التي تطرحها الدراما الحقيقية لا سيما ما يتعلق بقضايا المرأة واتفق ان يكون المنتدى اداة لخلق حوار بناء مع مجموعة من الكتاب والمنتجين في كيفية استثمار الانتاج المقبل بشكل يليق بمكانة المراة ويغير من الصورة النمطية السائدة عنها في الاعلام.