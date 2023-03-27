ندرة المياه الخطر المقبل – وليد الشطري

ندرة المياه يهدد حياة سكان مناطق الوسط والجنوب في ظل ظروف استثنائية عصيبة هي عجز موارد المياه العذبة الصالحة للشرب..

ثلث سكان العالم يعاني من ندرة حادة في توفير مياه الشرب..

العراق أمام خطر قاتل ومميت ندرة المياه يهدد بأزمة غذاء بالعراق ..

هل وضعت الحكومة خطة كي نتجنب حصول الكارثة..!؟

دجلة الخير وفرات العــــــطاء أمام خطر الموت السريري والمصير المجهول ..!؟

شهر أستثنائي ما حصلَ عليهِ العراق من تدفق مائي من الجارة تركيا لا يعالج أزمة شحة المياه أطلاقاً يا دولة الرئيس..!؟

أناشد دولةرئيس الوزراء الأستاذ محمد شياع السوداني أن يضع أول أهتماماتهِ خطر شحة المياه والتحرك دولياً لأيجاد حلول ومعالجات وأتفاق مع الجانب التركي يحد من خطر تشريد ثلث سكان العراق..!؟

اللهم أني بلغت فأشهد..