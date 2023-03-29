نخلة في متحف حيثاني

كربلاء – الزمان

تضيف قاعة متحف صلاح حيثاني في كربلاء مساء الاحد المقبل مشروع (نخلة) الذي يقيمه ويشرف عليه الفنان العراقي البلجيكي مؤيد جودة.و يتضمن المشروع ورشة مكثفة طيلة يومي الجمعة والسبت المقبلين، بمواد وخامات مختلفة رفقة مجموعة من الفنانين الشباب وجمهور من المشاركين الذين سيمثل لهم العمل مع الفنان مؤيد ومشروعه الجمالي حافزا ليتمكنوا من خلق علاقة مختلفة مع محيطهم وطرق جديدة لتفكيك مفهوم الجمال.

سيكون الافتتاح الرسمي للمشروع مساء الأحد . وعن مشروعه يقول جودة(هو المرحلة الأولى من مشروع مخيم فني بفضاء متحف صلاح حيثاني أطرح من خلاله رؤيتي وطريقة عملي من خلال العمل مع مجموعة من أبناء مدينة كربلاء لتحفيز طاقاتهم الابداعية الخلاقة، وهو استمرار لمشروعي الذي بدأته بالجزائر قبل اكثر من عشرين سنة والذي يتحدث عن علاقة الإنسان بالارض واختيار مفردة اساسية (كرب النخيل)كأختزال للنخلة كذلك ترب الطين وتوظيف خامات أخرى تنسجم معها لها علاقة بمحيطنا وذاكرتنا الجمعية وتقديمها بشكل خاص ومبتكر.