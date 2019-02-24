نحّالو كربلاء يعالجون إصابات التوزيماسيرانا

كربلاء – محمد فاضل ظاهر

نظمت جمعية نحالي كربلاء بالتعاون مع شعبة الحشرات النافعة ندوة بشأن التعرف على مرض (التوزيماسيرانا) الذي يصيب طائقة النحل والسبل الكفيلة في علاج هذا المرض وبحضور عدد في اعضاء الجمعية.

وقال رئيس الجمعية علي عبد الرسول في كلمة له خلال الندوة التي عقدت في مبنى زراعة المحافظة وحضرتها (الزمان) امس انه (تم العرف من خلال هذه الندوة على وجود مرض (التوزيماسيرانا) لانه مرض مخفي ومكتشف مؤخرا وبسبب انخفاض في اعداد طائفة النحل مما يصعب على النحال تشخيصه او التعرف اليه). موضحا ان (هذا المرض تم تسجيله من قبل وقاية المزروعات والذي يؤثر تأثيرا مباشرا على الخلية وهذا ما يؤدي الى التراجع بالنشاط والانتاج).

مشيرا الى انه (تم التعرف على انتاج العلاج المناسب لهذا المرض والذي سوف يوزع على النحالين بشروط ومواصفات معينة). مبينا ان (السبب الرئيس وراء تفشي هذا المرض هو النحل والعسل المستورد والذي يؤثر على المناحل في العراق).

داعيا (النحالين في كربلاء الى الالتزام بطريقة معالجة الخلايا لكي يتم الحفاظ على ديمومة النحل). ومن جانبها اوضحت الدكتورة صباح عبد الحميد مسؤولة شعبة تشخيص امراض النحل في وقاية المزروعات قائلة ان (وزارة الزراعة المتمثلة بدائرة وقاية المزروعات (قسم النحل) قامت بحملة المكافحة المجانية لهذا المرض وتتم المعالجة لهذاالمرض عن طريق علاج (النوزيماكلر) والذي تم تصنيعه عن طريق دائرة الوقاية). موضحة ان (هذا العلاج يعمل كسلاح وكوقاية ومنشط لخلايا النحل حيث نتمكن من السيطرة على المرض قبل انتشاره).