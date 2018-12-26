نحو إبداع ينحاز للمجتمع وللغد الأجمل – فوزي الاتروشي

يبقى الكاتب المتمرس في الكتابة والقادر على فعل الابداع عملة نادرة في كل زمان ومكان ، فالابداع هو نتاج موهبة فطرية تم صقلها بالمران والتجارب والقراءات المعمقة وسبر اغوار كتابات ابداعية ، كل هذه الشروط مضافا اليها القضية او القضايا التي كرس الكاتب نفسه لها ، تشكل الحاضنة لميلاد مبدعين متميزين ذوي فرادة يحملون هموم قضايا اجتماعية للدفاع عنها واحداث التغيير المطلوب . وكتاب كهولاء لهم الفضل في ربط الابداع كفن بالمجتمع كموضوع لتتكامل الصورة . ان شعراء مثل (بابلو نيرودا) الشيلي و (خريستو بوتيف) البلغاري و (لوركا) الاسباني والثنائي الالماني العظيم (غوته) و(شيلر) والشاعر الكوردي العراقي (الزهاوي) و (نزار القباني) ونخبة نيرة من شعراء وكتاب مصر وعلى رأسهم (احمد شوقي) وعميد الادب العربي (طه حسين) و (نجيب محفوظ) والشاعرة (نازك الملائكة) و الروائي الكولومبي حامل جائزة نوبل (كابرييل غارسيا ماركيز) صاحب رواية ( مئة عام من العزلة ) التي طبع منها (30 ) مليون نسخة و ترجمت الى ثلاثين لغة ، والشاعر الكوردي (كوران) ، والمبدع الكبير (مظفر النواب) و(الجواهري) والشاعر الكبير (محمود درويش) الذي كتب قصيدة رائعة بعنوان (كوردستان) في عام 1965 ومئات من الاسماء الاخرى ادت ادوارا مشرفة في الدفاع عن المرأة و عن القضايا الوطنية و هموم المحرومين و الكادحين ولم يخضعوا للامر الواقع او لسلطة الحاكم واملاءاته . واستطاعوا تحريك المياه الراكدة وتحشيد القوى لاحراز الهدف رغم كل العراقيل . فهذا (الزهاوي) يدعو الى حرية المرأة في ملبسها منذ مطلع تأسيس الدولة العراقية ودعاها الى السفور والتعلم والخروج للعمل ، في وقت تنكمش هذه الدعوة الان و الحجاب والنقاب يغزو حياة المرأة دون ان تجد نخبة من شعراء يتحدون لوقف هذا المد ، والانكى من ذلك ان كثيرا من المثقفين وقفوا الى جانب مشروع قانون الاحوال الشخصية الجعفري في لحظة حرجة تقتضي ان يكون المثقفون والمبدعون كتلة واحدة متراصة لمنع الغاء مكتسبات المرأة في القانون الحالي النافذ .

المرأة والحب

اما (نزار قباني) فأنه منذ الاربعينات عقد العزم على الوقوف الى جانب المرأة حتى سمي شاعر المرأة والحب، وكان لانتحار اخته منذ صغره دورا في هذا التوجه الذي ظل مرافقا له منذ اولى دواوينه مثل ( قالت لي السمراء ) و( طفولة نهد) و( يوميات امرأة لا مبالية ) و ( قصائد متوحشة ) والعشرات من الدواوين والكتابات التي انتشرت انتشار النار في الهشيم في البلدان العربية و اكسبت الشاعر شهرة طافت الارجاء . كتب (القباني) عن المرأة العاملة والعاشقة و الزوجة و الاخت و المراهقة و الخائنة والحامل بحيث طوق عالم المرأة بالكامل في اشعاره . وبعد نكسة حزيران عام 1967 كتب قصيدته الشهيرة (هوامش على دفتر النكسة ) وفيها تعرية تامة وفضح لكل امراض المجتمع العربي من مرض وجهل و فقر رغم ضخامة واردات النفط وهاجم الشعوذة والدجل والخرافات وبعض رجال الدين المنحرفين عن جادة الصواب، وهنا ادى هذا الشاعر المجدد دور المناضل المكافح دون خوف او وجل. نفس الشيء يقال عن (طه حسين) صاحب النظرة الثاقبة الى مستقبل مصر فاعلن حينها ان التعليم مثل الماء والهواء يجب ان يكون مجانيا لانه اساس بناء المجتمع والانسان والاسرة والدولة ، ورغم دعاوى التكفير البائسة و المعارك العبثية التي اختلقها بوجهه المتخلفون الا انه لم يتنازل و لم يركع و كان صورة لمصر المتجددة والعريقة في الحضارة .عندنا في العراق حدث انقلاب تراجعي وتخلف لهذه المديات التي بلغها الاخرون في جعل الادب وتدا للمقاومة، وذلك بسبب الدكتاتورية و الظلم والقمع الذي لحق الادباء لا سيما بعد اندلاع الحرب العراقية الايرانية و حرب الخليج .

موقف ذليل

لكن هذا لم يكن مبررا لكي يلتحق جيش من المثقفين طوعا بالنظام وبحزبه في موقف ذليل تم فيه تكريس الادب شعرا و قصة و رواية و نثرا و كذلك الفن لقامة الدكتاتور . وللكاتب (سلام عبود) كتاب رائع بعنوان ( كيف نصنع الدكتاتور؟ ) وفيه تحليل لنتاج عدد كثير جدا من المثقفين والكتاب الذين التحقوا بالدكتاتور وطبلوا و زمروا و تغنوا بحروبه الكارثية ، فالكاتب يعتقد ان المثقف الانتهازي الوصولي النفعي ادى دورا في صناعة الدكتاتور (صدام) ومحاولة تلميع صورته وتبرير قراراته بما فيها قراره الاجرامي بغزو دولة الكويت ، وهناك الان كثير من هؤلاء غيروا مواقعهم وجلدهم و خنادقهم وانتموا الى الاحزاب الدينية الحاكمة دون ان يقدموا اي تبرير سوى النزعة الربحية و الطمع الى الجاه والمال مما يستدعي برأيهم بيع انفسهم لكل من هب ودب . لقد ترك لنا هؤلاء من اشباه الشعراء والكتاب صفحات صفر وادبا حربيا هزيلا و لا يمـــــــــلك صفة الابتكار والتميز والخلود ، لذلك لا نرى اثرا لهذا الادب بعد ســـــقوط الصنم في 2003.

ولكن والحق يقال انه وبالتزامن مع هذا المد في تمجيد النظام في الداخل من قبل البعض وعلى رأسهم الشاعر (عبد الرزاق عبد الواحد) ، كان نخبة وصفوة ادباء وكتاب العراق من الديمقراطيين واليساريين و الوطنيين المعارضين تعمل وتبدع خارج الوطن في المنافي تحت اسم ( رابطة المقفين العراقيين ) وكان كاتب هذه السطور وكذلك الكاتب المرحوم (فلك الدين كاكايى) عضوين فاعلين فيها وعقدنا عدة اجتماعات ومؤتمرات منها اجتماع في مدينة برلين في ( دار الثقافات الاجنبية ) عام 1992. وهذه الرابطة كانت تجمع كل الاسماء اللامعة في الثقافة العراقية الذين رفضوا النظام السابق وعملوا مع المعارضة العراقية لغاية التحرير .

واقع عراقي

ان الواقع العراقي الحالي يستحق من المبدع العراقي الكثير من الاهتمام والعناية والكتابة عنه و حمل مشعل التنوير لاضاءة الدرب بالابداع الصالح الذي يقف الى جانب الانسان المعذب والمقهور والمنهوك القوى ، فالقصيدة والقصة والرواية و اللوحة والاغنية و السرد والنثر الفني والمقالة الادبية والمسرح والسينما كلها ادوات جبارة بيد المبدع العراقي للاشتغال عليها و توظيفها لصالح اجتراح الحلول للازمات .