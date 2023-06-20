نحن والزمن – رسالة الحسن

الزمن لايغير أحد …الزمن يكشف كل أنسان على حقيقته ، يمضي العمر وتمضي معه ذكريات بعضها مازال عالق في الأذهان عن أحد أصدقاء الطفولة أو الشباب ايا كانت صفته بالنسبة لك …، كنت تحسبه أقرب المقربين تعرف أدق تفاصيل حياته ويعرف عنك كل شي لا تتوان أن تحدثه بأسرارك التي لم تخبر بها أقرب الناس إليك لأن له مكانة كبيرة لديك فجعلته جزء من حياتك فهو صديقك الصدوق أو هكذا كنت تظنه وما أن تضعك الحياة في موقف ينجلي عنك غبار الوهم ويظهر معدن ذلك الإنسان المقرب الذي جعلته رقم واحد في حياتك وظهر لك بأنك لم تكن من أولوياته…!!

بل لا يرغب بوجودك في حياته رغم مواقفك الطيبة معه فهكذا هم بعض البشر لا يعرفون شيء عن الوفاء أو الصداقة الصادقة للاسف لذا عليك الإبتعاد عنهم بصمت فمن لم يحسبك صديق مقرب لا داعي لوجوده في حياتك لأنه سيكون عبء ثقيل تشغل بالك به وقل في نفسك هنالك أمور أهم من أنسان لا يعرف معنى الوفاء أجدر بي التفكير بها..