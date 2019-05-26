نحن نقرأ – محمد خليل

نَحنُ في القرن الحادي والعشرينفي أوج عَصور التكنولوجيا وذَروَتهِ التي فاقت جَميعَ العُصور حيثُ أنَّ التقدم التقني لامسَ جميع مفاصلِ الحياةِ لا سيما تلكَ التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالإنسان وعاداتهِ وثقافتهِ وبالتالي سلوكهُ. ولعل من أبرز ما تأثرَ وسط كل هذه المتغيرات هو نمط القِراءةِ الذي تحول من شكلهِ الورقي المعتاد الى شكلهِ الالكتروني!! ويرى معظم المهتمين بالشأن الثقافي أنَّ من اسباب تخلف الشعوب هو تأثرها الحاد بهذه التكنولوجيا وعزوف الأجيال الجديدة عن القِراءةِ وهذا ما يراه البعض “الوجه المظلم من التكنولوجيا” وجانبها السيء. ولكن الحقيقة قد تكون مغايرة بعض الشيء لهذهِ المفاهيم, فنحنُ في عصرٍ تَكثرُ فيهِ القراءة أكثر من غيرهِ … نَحنُ نَقرأ : كل يوم في الشوارع, على الجدرانِ لافتات المحال التجارية على منصات التواصل الاجتماعي المنشورات وعشرات التعليقات والصور والحالات بل قد تجد من يكتب كل يوم مئات الرسائل بشتى مجالات الحياة السياسية والاجتماعية وحتى الغرامية منها فهذا الكم من الشغف بالقراءة مازال موجوداً وطاقة الشباب في جمع المعلومات لم تنضب بعد, فالفضول لدى القارئ العراقي هو ذاته قبل مئة سنة واكثر لذلك فإن اي منصة تواصل اجتماعي نجد أنَّ العراقيين لهم حصة الأسد منها. لذلك فأنا مؤمن بمقولة “نَحنُ نَقرأ” ولكن تنقصنا بعض العوامل…

اولها : التوجيه الصحيح نحو القراءة الايجابية والتي يمكن ان يخرج منها القارئ بثمرة.

وأهمها : تطوير المحتوى الثقافي وجعلهُ ملائما لحداثة العصر وبالتالي يكون مستساغا من قبل الجيل الجديد. وهذه المهمة تقع على عاتق المثقف العراقي ورواد الثقافة في العراق, فنقل القصائد الشعرية من شكلها العمودي المعتاد الى شكلها الحر الحديث كان ضرورة لابد منها قادها باجتهاد الشاعر بدر شاكر السياب والشاعرة نازك الملائكة ليكونا ايقونة للحداثة الادبية, ثم تلتها القصيدة النثرية. ولما كانت مشاغل الحياة تزداد وتيرتها توجه الذوق العام الى القصة القصيرة بدل الرواية ثم القصة القصيرة جداً وهكذا … رغم أن الألوان القديمة ظلت سائدة ولها جمهورها الخاص, ولكن الحداثة مطلوبة لجذب اكثر عدد من القراء وابراز الطابع الثقافي على المجتمع وهي بالتأكيد مهمة خاصة بأولئك الموهوبين والتي نضجت مواهبهم حتى وصلت مرحلة الابداع والابتكار… نعم هي مسؤولية المثقف العراقي…

سامراء