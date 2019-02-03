نحتاج هذا النوع من الرقابة

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فاتح عبد السلام

معارض‭ ‬الكتب‭ ‬في‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬متنفس‭ ‬له‭ ‬أهمية‭ ‬كبيرة‭ ‬للباحثين‭ ‬والقراء‭ ‬والمجتمع‭ ‬برمته‭. ‬وينبغي‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬الرقابة‭ ‬متساهلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المعارض‭ ‬،لأن‭ ‬التشديد‭ ‬ينزع‭ ‬عن‭ ‬أي‭ ‬معرض‭ ‬أمل‭ ‬الناس‭ ‬في‭ ‬الحصول‭ ‬على‭ ‬كتب‭ ‬لا‭ ‬تتوافر‭ ‬في‭ ‬المكتبات‭ ‬المحلية‭ ‬عادة‭ .‬

‭ ‬في‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬عربية‭ ‬محاذير‭ ‬سياسية‭ ‬أو‭ ‬دينية‭ ‬إزاء‭ ‬نوع‭ ‬خاص‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬،‭ ‬فمثلاً‭ ‬في‭ ‬معرض‭ ‬القاهرة‭ ‬الدولي‭ ‬للكتاب‭ ‬اليوم‭ ‬،‭ ‬تقول‭ ‬تقارير‭ ‬انّ‭ ‬الهاجس‭ ‬هو‭ ‬تمشيط‭ ‬كتب‭ ‬الناشرين‭ ‬بحثاً‭ ‬عن‭ ‬كتب‭ ‬لجهة‭ ‬سياسية‭ ‬واحدة‭ .‬وانّ‭ ‬هناك‭ ‬جهات‭ ‬ذات‭ ‬توجه‭ ‬ديني‭ ‬معين‭ ‬تمارس‭ ‬خارج‭ ‬الرقابة‭ ‬الحكومية‭ ‬رقابة‭ ‬لمنع‭ ‬كتب‭ ‬مذهب‭ ‬ديني‭ ‬آخر‭ .‬

الرقابة‭ ‬التي‭ ‬نحتاجها‭ ‬،هي‭ ‬رقابة‭ ‬لجودة‭ ‬الكتاب‭ ‬ورقابة‭ ‬على‭ ‬حقوق‭ ‬التأليف‭ ‬وحق‭ ‬الملكية‭ ‬الفكرية‭ ‬المستباح‭ . ‬كثير‭ ‬من‭ ‬الكتب‭ ‬في‭ ‬الفلسفة‭ ‬والتاريخ‭ ‬والاداب‭ ‬والنقد‭ ‬والاجتماع‭ ‬والسياسة‭ ‬،‭ ‬هي‭ ‬ملخصات‭ ‬لكتب‭ ‬أخرى‭ ‬اصيلة‭ ‬،‭ ‬جرى‭ ‬السطو‭ ‬القانوني‭ ‬عليها‭ ‬عبر‭ ‬التلخيص‭ ‬وتغيير‭ ‬العناوين‭ ‬او‭ ‬الحذف‭ ‬والاضافة‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬هناك‭ ‬جهد‭ ‬ابداعي‭ ‬في‭ ‬التأليف‭ . ‬

القراء‭ ‬ليسوا‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬الادراك‭ ‬والتمييز‭ ‬والثقافة‭ ‬،‭ ‬لذلك‭ ‬نرى‭ ‬كتباً‭ ‬تافهة‭ ‬ذات‭ ‬عناوين‭ ‬جذابة‭ ‬تغطي‭ ‬على‭ ‬امهات‭ ‬الكتب‭ ‬ومرجعياتها،‭ ‬لأسباب‭ ‬كثيرة‭ ‬منها‭ ‬حسن‭ ‬الطباعة‭ ‬والتصميم‭ ‬والسعر‭ ‬وعلاقات‭ ‬الناشر‭ ‬في‭ ‬الترويج‭ .‬

اعرف‭ ‬انّ‭ ‬العملية‭ ‬ستكون‭ ‬صعبة‭ ‬وتحتاج‭ ‬وقتاً‭ ‬في‭ ‬الفرز‭ ‬،‭ ‬لكن‭ ‬التوافق‭ ‬على‭ ‬معايير‭ ‬جودة‭ ‬معينة‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬توزيع‭ ‬الكتب‭ ‬في‭ ‬معارض‭ ‬الكتب‭ ‬،‭ ‬سيجبر‭ ‬الناشرين‭ ‬على‭ ‬الالتزام‭ ‬بقواعد‭ ‬نشر‭ ‬أكثر‭ ‬صرامة‭ ‬في‭ ‬قبول‭ ‬أو‭ ‬رفض‭ ‬كتاب‭ ‬معين‭ ‬،‭ ‬بغض‭ ‬النظر‭ ‬عن‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬سيدفعه‭ ‬الكاتب،‭ ‬حيث‭ ‬جرى‭ ‬بعد‭ ‬غزو‭ ‬سوق‭ ‬الكتب‭ ‬من‭ ‬ناشرين‭ ‬لا‭ ‬يعرفون‭ ‬عن‭ ‬قيمة‭ ‬الكتاب‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬المبلغ‭ ‬الذي‭ ‬يفرضونه‭ ‬على‭ ‬المؤلف‭ ‬ويستجيب‭ ‬لهم‭ ‬في‭ ‬دفعه‭ .‬

نجد‭ ‬مئات‭ ‬الروايات‭ ‬العربية‭ ‬،‭ ‬ولأن‭ ‬الناشرين‭ ‬نشروا‭ ‬للدافعين‭ ‬،‭ ‬فإنّ‭ ‬الغث‭ ‬اختلط‭ ‬بالسمين‭ . ‬وبات‭ ‬من‭ ‬الصعب‭ ‬الفرز‭ ‬إلاّ‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬يخسر‭ ‬القاريء‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬ماله‭ ‬في‭ ‬شراء‭ ‬كتب‭ ‬غير‭ ‬مؤهلة‭ ‬للقراءة‭ ‬،‭ ‬وانّ‭ ‬نشرها‭ ‬كان‭ ‬لا‭ ‬قيمة‭ ‬له‭ ‬أساساً‭ .‬

هموم‭ ‬الكاتب‭ ‬العربي‭ ‬في‭ ‬عالم‭ ‬النشر‭ ‬تزداد‭ ‬،‭ ‬مع‭ ‬كل‭ ‬معرض‭ ‬جديد‭ ‬للكتب‭ ‬،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬يأمل‭ ‬المؤلفون‭ ‬أن‭ ‬تكون‭ ‬فرصهم‭ ‬في‭ ‬النشر‭ ‬أكبر‭ ‬وشروط‭ ‬الناشرين‭ ‬أقل‭ ‬تشدداً‭ ‬من‭ ‬الناحية‭ ‬المالية‭ ‬،‭ ‬ذلك‭ ‬انّ‭ ‬الكاتب‭ ‬العربي‭ ‬هو‭ ‬فقير‭ ‬او‭ ‬معدم‭ ‬في‭ ‬الاساس‭ ‬،‭ ‬ويأتي‭ ‬الناشر‭ ‬ليطلب‭ ‬منه‭ ‬مالاً‭ ‬لينشر‭ ‬له‭ ‬كتاب‭ ‬لن‭ ‬يكون‭ ‬له‭ ‬مردود‭ ‬إلا‭ ‬الى‭ ‬الناشر‭ ‬وحده‭ .‬

رئيس التحرير – الطبعة الدولية