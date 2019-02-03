نحتاج هذا النوع من الرقابة

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فاتح عبد السلام
معارض الكتب في الدول العربية متنفس له أهمية كبيرة للباحثين والقراء والمجتمع برمته. وينبغي أن تكون الرقابة متساهلة في هذه المعارض ،لأن التشديد ينزع عن أي معرض أمل الناس في الحصول على كتب لا تتوافر في المكتبات المحلية عادة .
في كل دولة عربية محاذير سياسية أو دينية إزاء نوع خاص من الكتب ، فمثلاً في معرض القاهرة الدولي للكتاب اليوم ، تقول تقارير انّ الهاجس هو تمشيط كتب الناشرين بحثاً عن كتب لجهة سياسية واحدة .وانّ هناك جهات ذات توجه ديني معين تمارس خارج الرقابة الحكومية رقابة لمنع كتب مذهب ديني آخر .
الرقابة التي نحتاجها ،هي رقابة لجودة الكتاب ورقابة على حقوق التأليف وحق الملكية الفكرية المستباح . كثير من الكتب في الفلسفة والتاريخ والاداب والنقد والاجتماع والسياسة ، هي ملخصات لكتب أخرى اصيلة ، جرى السطو القانوني عليها عبر التلخيص وتغيير العناوين او الحذف والاضافة من دون أن يكون هناك جهد ابداعي في التأليف .
القراء ليسوا على مستوى واحد من الادراك والتمييز والثقافة ، لذلك نرى كتباً تافهة ذات عناوين جذابة تغطي على امهات الكتب ومرجعياتها، لأسباب كثيرة منها حسن الطباعة والتصميم والسعر وعلاقات الناشر في الترويج .
اعرف انّ العملية ستكون صعبة وتحتاج وقتاً في الفرز ، لكن التوافق على معايير جودة معينة في قبول توزيع الكتب في معارض الكتب ، سيجبر الناشرين على الالتزام بقواعد نشر أكثر صرامة في قبول أو رفض كتاب معين ، بغض النظر عن المبلغ الذي سيدفعه الكاتب، حيث جرى بعد غزو سوق الكتب من ناشرين لا يعرفون عن قيمة الكتاب أكثر من المبلغ الذي يفرضونه على المؤلف ويستجيب لهم في دفعه .
نجد مئات الروايات العربية ، ولأن الناشرين نشروا للدافعين ، فإنّ الغث اختلط بالسمين . وبات من الصعب الفرز إلاّ بعد أن يخسر القاريء الكثير من ماله في شراء كتب غير مؤهلة للقراءة ، وانّ نشرها كان لا قيمة له أساساً .
هموم الكاتب العربي في عالم النشر تزداد ، مع كل معرض جديد للكتب ، في حين يأمل المؤلفون أن تكون فرصهم في النشر أكبر وشروط الناشرين أقل تشدداً من الناحية المالية ، ذلك انّ الكاتب العربي هو فقير او معدم في الاساس ، ويأتي الناشر ليطلب منه مالاً لينشر له كتاب لن يكون له مردود إلا الى الناشر وحده .
رئيس التحرير – الطبعة الدولية