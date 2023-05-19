نحالون في غزة يعتنون بخلايا النحل عبر الحدود المضطربة

جباليا‭ (‬الاراضي‭ ‬الفلسطينية‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬تتفقّد‭ ‬مربية‭ ‬النحل‭ ‬ميسرة‭ ‬خضير‭ ‬ملكة‭ ‬النحل‭ ‬في‭ ‬مزرعتها‭ ‬في‭ ‬حقل‭ ‬قريب‭ ‬من‭ ‬حدود‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬المضطربة،‭ ‬لتتأكد‭ ‬من‭ ‬نجاتها‭ ‬من‭ ‬آثار‭ ‬القصف‭ ‬الذي‭ ‬تبادلته‭ ‬اسرائيل‭ ‬والفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬لخمسة‭ ‬أيام‭ ‬دامية‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭.‬‮ ‬

وتقول‭ ‬الشابة‭ (‬29‭ ‬عاما‭) ‬التي‭ ‬ارتدت‭ ‬الملابس‭ ‬البيضاء‭ ‬الخاصة‭ ‬للاحتماء‭ ‬من‭ ‬قرصات‭ ‬النحل‭ “‬النحل‭ ‬يموت‭ ‬من‭ ‬الغازات‭ ‬و‭ ‬الصواريخ‭ ‬و‭ ‬الأتربة‭ ‬التي‭ ‬تتسبّب‭ ‬بها‭ ‬الحروب‭”.‬

قبل‭ ‬اليوم‭ ‬العالمي‭ ‬للنحل‭ ‬السبت‭ ‬الذي‭ ‬يهدف‭ ‬لتسليط‭ ‬الضوء‭ ‬على‭ ‬أهمية‭ ‬الملقّحات،‭ ‬ذهبت‭ ‬خضير‭ ‬الى‭ ‬مزرعة‭ ‬النحل‭ ‬التي‭ ‬تملكها‭ ‬والواقعة‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬بضع‭ ‬مئات‭ ‬الأمتار‭ ‬من‭ ‬الحدود‭ ‬بين‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭ ‬واسرائيل‭.‬

ولم‭ ‬تسلم‭ ‬مزارع‭ ‬النحل‭ ‬من‭ ‬موجة‭ ‬العنف‭ ‬التي‭ ‬أسفرت‭ ‬عن‭ ‬تدمير‭ ‬أربع‭ ‬مناحل،‭ ‬بحسب‭ ‬خضير‭.‬

وتروي‭ ‬أنها‭ ‬لم‭ ‬تتمكن‭ ‬من‭ ‬الوصول‭ ‬الى‭ ‬المزرعة‭ ‬على‭ ‬مدى‭ ‬أيام‭ ‬بسبب‭ ‬الغارات‭ ‬الجوية‭ ‬الإسرائيلية‭ ‬والصواريخ‭ ‬التي‭ ‬أطلقتها‭ ‬الفصائل‭ ‬الفلسطينية‭ ‬على‭ ‬بلدات‭ ‬جنوب‭ ‬اسرائيل‭.‬

وانطلق‭ ‬التصعيد‭ ‬بعد‭ ‬استهداف‭ ‬إسرائيل‭ ‬ثلاثة‭ ‬قادة‭ ‬عسكريين‭ ‬في‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الإسلامي‭ ‬التي‭ ‬ردّت‭ ‬بإطلاق‭ ‬مئات‭ ‬الصواريخ‭ ‬في‭ ‬اتجاه‭ ‬إسرائيل‭. ‬وأسفر‭ ‬التصعيد‭ ‬عن‭ ‬مقتل‭ ‬35‭ ‬شخصا،‭ ‬بينهم‭ ‬33‭ ‬فلسطينيا‭ ‬في‭ ‬قطاع‭ ‬غزة‭.‬‮ ‬

وتظهر‭ ‬راية‭ ‬حركة‭ ‬الجهاد‭ ‬الاسلامي‭ ‬خلف‭ ‬العشب‭ ‬والأشجار‭ ‬المحيطة‭ ‬بخلايا‭ ‬النحل‭ ‬في‭ ‬موقع‭ ‬للحركة‭ ‬أطلق‭ ‬عناصره‭ ‬وابلا‭ ‬من‭ ‬الصواريخ‭ ‬خلال‭ ‬جولة‭ ‬العنف‭ ‬الأخيرة‭ ‬التي‭ ‬انتهت‭ ‬بتهدئة‭ ‬توسطت‭ ‬القاهرة‭ ‬لإبرامها‭ ‬بين‭ ‬الجانبين‭.‬

وعلى‭ ‬الرغم‭ ‬من‭ ‬المخاطر‭ ‬المتكرّرة‭ ‬على‭ ‬الحدود‭ ‬الشرقية‭ ‬للقطاع‭ ‬الساحلي‭ ‬المكتظ‭ ‬بالسكان،‭ ‬تشكّل‭ ‬الأراضي‭ ‬الزراعية‭ ‬الحدودية‭ ‬بيئة‭ ‬مثالية‭ ‬لتربية‭ ‬النحل‭.‬

وتشرح‭ ‬خضير‭ “‬نضع‭ ‬النحل‭ ‬دائما‭ ‬في‭ ‬الأماكن‭ ‬الحدودية‭ ‬إذ‭ ‬تتوفر‭ ‬فيها‭ ‬أزهار‭ ‬أكثر‭ ‬ومساحات‭ ‬زراعية‭ ‬بعيدة‭ ‬عن‭ ‬المباني‭ ‬والازدحام‭ ‬السكاني‭”.‬

ويعيش‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬2،3‭ ‬مليون‭ ‬نسمة‭ ‬وسط‭ ‬حصار‭ ‬جوي‭ ‬وبري‭ ‬وبحري‭ ‬مشدّد‭ ‬تفرضه‭ ‬إسرائيل‭ ‬منذ‭ ‬عام‭ ‬2007‭ ‬بعدما‭ ‬سيطرت‭ ‬حركة‭ ‬حماس‭ ‬على‭ ‬الحكم‭. ‬بينما‭ ‬توجد‭ ‬قيود‭ ‬مشددة‭ ‬لاستخدام‭ ‬معبر‭ ‬رفح‭ ‬الذي‭ ‬يربط‭ ‬القطاع‭ ‬بمصر‭.‬‮ ‬

وتوقف‭ ‬نشاط‭ ‬النحالين‭ ‬عبر‭ ‬الحدود‭ ‬حتى‭ ‬إعلان‭ ‬اتفاق‭ ‬وقف‭ ‬إطلاق‭ ‬النار‭ ‬ليل‭ ‬السبت،‭ ‬بعد‭ ‬أن‭ ‬ألحق‭ ‬القتال‭ ‬أضرارا‭ ‬بنحو‭ ‬600‭ ‬دونم‭ ‬من‭ ‬المحاصيل‭ ‬الزراعية،‭ ‬بحسب‭ ‬وزارة‭ ‬الزراعة‭ ‬في‭ ‬غزة‭.‬

كما‭ ‬بلغت‭ ‬قيمة‭ ‬الخسائر‭ ‬التي‭ ‬لحقت‭ ‬بخلايا‭ ‬النحل‭ ‬ومزارع‭ ‬الدواجن‭ ‬والمواشي‭ ‬225‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬أميركي،‭ ‬بحسب‭ ‬بيان‭ ‬أصدره‭ ‬المكتب‭ ‬الإعلامي‭ ‬لحكومة‭ ‬غزة‭.‬

وتكبّدت‭ ‬خضير‭ ‬خسائر‭ ‬مادية‭ ‬مع‭ ‬توقّف‭ ‬الحياة‭ ‬اليومية‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬خلال‭ ‬الصراع‭ ‬الذي‭ ‬فرض‭ ‬عليها‭ ‬إغلاق‭ ‬متجرها‭ ‬لبيع‭ ‬العسل‭ ‬أسوة‭ ‬بباقي‭ ‬المحلات‭ ‬في‭ ‬مركز‭ ‬تجاري‭ ‬عادة‭ ‬ما‭ ‬يكون‭ ‬مزدحما‭ ‬بالناس‭ ‬في‭ ‬وسط‭ ‬مدينة‭ ‬غزة‭.‬

ودرست‭ ‬خضير‭ ‬طبّ‭ ‬الأعشاب‭ ‬و‭ ‬التداوي‭ ‬بالعسل‭ ‬في‭ ‬السعودية‭. ‬وتروي‭ “‬حصلت‭ ‬على‭ ‬دبلوم‭ ‬مهني‭ ‬في‭ ‬التداوي‭ ‬بالعسل‭ ‬و‭ ‬الأعشاب‭ ‬‮ ‬أثناء‭ ‬تواجدي‭ ‬بالسعودية،‭ ‬وشاركت‭ ‬في‭ ‬دورات‭ ‬أخرى‭ ‬عن‭ ‬طريق‭ ‬الإنترنت‭ ‬مع‭ ‬أطباء‭ ‬الطب‭ ‬البديل‭ ‬والأعشاب‭”.‬

وتشير‭ ‬خضير‭ ‬الى‭ ‬أنها‭ ‬بدأت‭ ‬مشروعها‭ ‬منذ‭ ‬شهور‭ ‬وأنها‭ ‬عالجت‭ ‬كثيرين‭ ‬من‭ ‬مشاكل‭ ‬صعوبة‭ ‬التركيز‭ ‬والخصوبة‭. ‬وتوضح‭ “‬إذا‭ ‬كان‭ ‬العسل‭ ‬بجودة‭ ‬عالية،‭ ‬فإنه‭ ‬يعالج‭ ‬مشاكل‭ ‬عدة‭. ‬توجد‭ ‬خلطات‭ ‬تضاف‭ ‬الى‭ ‬العسل‭ ‬لعلاج‭ ‬مشاكل‭ ‬الإنجاب‭ ‬لدى‭ ‬السيدات‭ ‬والرجال‭”.‬

لكنها‭ ‬تشكو‭ ‬قلقها‭ ‬من‭ ‬رشّ‭ ‬اسرائيل‭ “‬مبيدات‭ ‬حشرية‭ ‬ممكن‭ ‬أن‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬حياة‭ ‬النحل‭ ‬بل‭ ‬تسمّم‭ ‬العسل‭ ‬أو‭ ‬تلوثه‭ ‬بمواد‭ ‬كيميائية‭ ‬تؤثر‭ ‬على‭ ‬جودته‭”‬‭.‬

ومع‭ ‬تفشي‭ ‬نسبة‭ ‬البطالة‭ ‬في‭ ‬القطاع‭ ‬الفقير‭ ‬وتجاوزها‭ ‬نسبة‭ ‬45٪،‭ ‬وفقًا‭ ‬لصندوق‭ ‬النقد‭ ‬الدولي،‭ ‬يوفّر‭ ‬مشروع‭ ‬تربية‭ ‬النحل‭ ‬فرصة‭ ‬لدخل‭ ‬مادي‭ ‬مقبول‭ ‬لخضير‭ ‬التي‭ ‬تقول‭ “‬المشروع‭ ‬مفيد‭ ‬وصحي‭ ‬ويمنحني‭ ‬فرصة‭ ‬لأن‭ ‬اعتمد‭ ‬على‭ ‬نفسي‭ ‬كامرأة‭”.‬

وتشير‭ ‬الى‭ ‬خلايا‭ ‬النحل‭ ‬رغم‭ ‬إصابتها‭ ‬بلدغات‭ ‬عدة‭ ‬منها‭ ‬بيديها،‭ ‬وتقول‭ “‬أشجّع‭ ‬كل‭ ‬الناس‭ ‬على‭ ‬الاهتمام‭ ‬بمنتج‭ ‬النحل‭ ‬وهو‭ ‬العسل،‭ ‬المذكور‭ ‬في‭ ‬القرآن،‭ ‬ويمكن‭ ‬أن‭ ‬نتناوله‭ ‬كشكل‭ ‬علاجي‭ ‬وليس‭ ‬فقط‭ ‬غذائي‭ ‬وصحي‭ ‬ومدعّم‭ ‬فيتامينات‭”. ‬وتضيف‭ “‬إنه‭ ‬مناسب‭ ‬لنا‭ ‬وللصحة،‭ ‬ويجب‭ ‬أن‭ ‬ندعم‭ ‬ونشجّع‭ ‬المنتجات‭ ‬الطبيعية‭”.‬