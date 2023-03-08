نجيم تتلقّى هدية من ميسي

بيروت -الزمان

تلقت الممثلة نادين نجيم هدية خاصة من ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي عبارة عن قميص منتخب الأرجنتين موقعا منه، بالإضافة إلى تقديم قميص باريس سان جيرمان هدية إلى ابنها جيوفاني.ونشرت نجيم مقطع فيديو عبر انستغرام للحظة توقيع ميسي على القميصين. كما قدمت النجمة اللبنانية الشكر إلى ميسي حيث قالت: “شكرا كثيرا، نحبك يا ميسي، يا لها من مفاجأة رائعة” فيما علقت على حصول ابنها على قميص باريس سان جيرمان الذي يحمل اسم ابنها ورقم ميسي في الفريق الباريسي قائلة: “جيوفاني سيبكي، لا أستطيع الانتظار حتى أريه القميص، يا لها من مفاجأة، سيكون في قمة السعادة”.

وشاركت نجيم الاعلان التشويقي لمسلسها وأخيرا الذي سيعرض في رمضان 2023 وعلقت عبر تويتر قائلة ” واخيراً خلال شهر رمضان المبارك “.