نجوى‭ ‬كرم‭ ‬تعلّق‭ ‬على‭ ‬انتحار‭ ‬الفنّانين

بيروت‭ ‬‭- ‬الزمان

تحدثت‭ ‬الفنانة‭ ‬اللبنانية‭ ‬نجوى‭ ‬كرم،‭ ‬عن‭ ‬الانتحار‭ ‬ومحاولة‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬إنهاء‭ ‬حياتهم‭ ‬بهذا‭ ‬الشكل،‭ ‬ورأيها‭ ‬حول‭ ‬ذلك‭ ‬وموقفها‭ ‬منه‭.‬

نجوى‭ ‬كرم،‭ ‬علقت‭ ‬على‭ ‬تصريحات‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬شيرين‭ ‬عبدالوهاب،‭ ‬حول‭ ‬محاولتها‭ ‬الانتحار‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬مرة‭ ‬مؤكدة‭ ‬أن‭ ‬هذه‭ ‬يمكن‭ ‬لحظة‭ ‬ضعف‭ ‬عند‭ ‬الإنسان‭ ‬واعتراف‭ ‬شيرين‭ ‬به‭ ‬شيء‭ ‬إنساني‭. ‬وأضافت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬تلفزيونية‭ ‬لـ‭ ‬tv‭ ‬on‭ ‬e:‭ ‬«أنا‭ ‬ما‭ ‬بدعي‭ ‬لحد‭ ‬بهذا‭ ‬الموضوع‭ ‬نحن‭ ‬ولاد‭ ‬المواجهة‭ ‬وعدم‭ ‬الهروب‭ ‬من‭ ‬الشيء،‭ ‬نحن‭ ‬اللي‭ ‬بنحب‭ ‬نشوف‭ ‬الشيء‭ ‬مثل‭ ‬ما‭ ‬هو،‭ ‬وأكثر‭ ‬شيء‭ ‬شو‭ ‬بده‭ ‬يصير‭ ‬الموت‭ ‬جايه‭ ‬حب‭ ‬الموت‭ ‬بموعده‭ ‬راح‭ ‬يجي‭ ‬لعندك»‭.‬

وتابعت:‭ ‬«لما‭ ‬بده‭ ‬يجي‭ ‬أهلا‭ ‬وسهلا‭ ‬فيه‭ ‬نحن‭ ‬نعرف‭ ‬إن‭ ‬مافي‭ ‬موت‭ ‬فيه‭ ‬انتقال‭ ‬الحياة‭ ‬ما‭ ‬بدنا‭ ‬نعيشها‭ ‬كل‭ ‬يوم‭ ‬بنموت‭ ‬بدنا‭ ‬نعيشها‭ ‬مرة‭ ‬حتى‭ ‬لما‭ ‬نموت‭ ‬يكون‭ ‬إجا‭ ‬الوقت‭ ‬وخلصنا»‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬يعرض‭ ‬للفنانة‭ ‬نجوى‭ ‬كرم‭ ‬حاليًا‭ ‬برنامج‭ ‬Arabs‭ ‬Got‭ ‬Talent،‭ ‬والذي‭ ‬تشارك‭ ‬فيه‭ ‬كعضو‭ ‬لجنة‭ ‬تحكيم،‭ ‬غلى‭ ‬جانب‭ ‬كل‭ ‬من‭ ‬الإعلامي‭ ‬اللبناني‭ ‬علي‭ ‬جابر،‭ ‬والفنان‭ ‬المصري‭ ‬أحمد‭ ‬حلمي‭.‬