نجوى‭ ‬فواد‭ ‬‭: ‬برنامج‭ ‬رامز‭ ‬تسبّب‭ ‬بأزمة‭ ‬قلبيّة‭ ‬للفنّان‭ ‬الراحل‭ ‬أحمد‭ ‬راتب‭ ‬

القاهرة‭ – ‬الزمان‭ ‬

عبّرت‭ ‬الفنانة‭ ‬المصرية‭ ‬نجوى‭ ‬فؤاد،‭ ‬عن‭ ‬غضبها‭ ‬من‭ ‬برنامج‭ ‬«رامز‭ ‬في‭ ‬الشلال»،‭ ‬الذي‭ ‬يتم‭ ‬تصويره‭ ‬في‭ ‬إندونيسيا،‭ ‬ويقدمه‭ ‬الفنان‭ ‬رامز‭ ‬جلال،‭ ‬ويذاع‭ ‬عبر‭ ‬فضائية‭ ‬mbc‭ ‬مصر‭. ‬نجوى‭ ‬فؤاد،‭ ‬قالت‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬صحفية،‭ ‬إنها‭ ‬لا‭ ‬تحترم‭ ‬فكرة‭ ‬البرنامج‭ ‬نهائيا،‭ ‬ويجب‭ ‬احترام‭ ‬الفنان،‭ ‬لأنه‭ ‬قيمة‭ ‬للمجتمع،‭ ‬ولا‭ ‬يفضل‭ ‬أن‭ ‬يقلل‭ ‬الفنان‭ ‬من‭ ‬شأنه‭ ‬بهذا‭ ‬الأسلوب‭ ‬والسخرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬تعليقات‭ ‬وصفتها‭ ‬بـ”السخيفة”‭.‬

وأضافت،لا‭ ‬أحترم‭ ‬أي‭ ‬فنان‭ ‬يكون‭ ‬عنده‭ ‬علم‭ ‬بالمقلب‭ ‬ويوافق‭ ‬مقابل‭ ‬المال،‭ ‬وبالنسبة‭ ‬لرامز‭ ‬ربنا‭ ‬هيحاسبه‭ ‬أكبر‭ ‬حساب‭. ‬وأكدت‭ ‬أن‭ ‬رامز‭ ‬جلال،‭ ‬تسبب‭ ‬في‭ ‬أزمة‭ ‬قلبية‭ ‬للفنان‭ ‬الراحل‭ ‬أحمد‭ ‬راتب،‭ ‬أثناء‭ ‬استضافته‭ ‬في‭ ‬برنامجه‭ ‬«رامز‭ ‬قرش‭ ‬البحر»،‭ ‬ما‭ ‬أدى‭ ‬لنقله‭ ‬بعد‭ ‬ذلك‭ ‬لأحد‭ ‬المستشفيات‭.‬

نجوى‭ ‬فؤاد،‭ ‬تشارك‭ ‬في‭ ‬السباق‭ ‬الرمضاني‭ ‬الحالي،‭ ‬بمسلسل‭ ‬«بدل‭ ‬الحدوتة‭ ‬3»،‭ ‬والذي‭ ‬قالت‭ ‬عنه:‭ ‬«أنا‭ ‬سعيدة‭ ‬بدوري‭ ‬كضيفة‭ ‬شرف‭ ‬بشخصية‭ ‬الست‭ ‬أصيلة،‭ ‬ودنيا‭ ‬سمير‭ ‬غانم‭ ‬ابنتي‭ ‬وبحبها‭ ‬على‭ ‬المستوى‭ ‬الشخصي»‭.‬

يذكر‭ ‬أن‭ ‬الفنانة‭ ‬نجوى‭ ‬فؤاد‭ ‬ظهرت‭ ‬ضيفة‭ ‬شرف‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ ‬«أرض‭ ‬النفاق»‭ ‬بطولة‭ ‬الفنان‭ ‬محمد‭ ‬هنيدي،‭ ‬والذي‭ ‬عُرض‭ ‬في‭ ‬شهر‭ ‬رمضان‭ ‬الماضي‭ ‬خارج‭ ‬مصر،‭ ‬كما‭ ‬شاركت‭ ‬في‭ ‬رمضان‭ ‬قبل‭ ‬الماضي‭ ‬بمسلسل‭ ‬“لأعلى‭ ‬سعر”‭ ‬بطولة‭ ‬الفنانة‭ ‬نيللي‭ ‬كريم‭.‬