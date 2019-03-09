نجوم هوليوود يحزنون لرحيل لوك بيري

{ لوس انجلوس – وكالات – حالة من الصدمة والحزن عاشها نجوم هوليوود بسبب وفاة الممثل الأمريكي لوك بيري بشكل مفاجئ عن عمر ناهز الـ52 بعد مكوثه فى المستشفى لعدة أيام بسبب إصابته بسكتة دماغية مفاجئة.

وعمد عدد كبير منهم إلى نعيه عبر صفحاتهم الخاصة على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث كان من بينهم الممثل الأمريكي ليوناردو دي كابريو الذي قال: (لوك بيري كان فنان طيب القلب وموهوب بشكل لا يصدق، وكان لي الشرف أن عملت معه، صلواتي تذهب له ولمحبيه).

وقالت الممثلة شانون دوهرتي، التى شاركت لوك فى بطولة المسلسل الشهير (بيفرلي هيلز 90210) لموقع (بيبول) (أنها فى حالة صدمة، مكسورة القلب وتشعر بأنها محطمة لخسارة صديقها لوك، حيث إنها تتشارك معه فى الكثير من الذكريات التى تجعلها تبتسم، والتي ستظل مطبوعة في قلبها وعقلها إلى الأبد، وستظل تفتقده كل يوم، كل دقيقة، وكل ثانية).

وقالت الممثلة توري سبيلنج،(أنها حزينة على أطفاله الذين عشقهم أكثر مما يمكن وصفه فى كلمات، فلقد كان فخورا بأولاده جاك وصوفي، وكان واحداً من أكثر الأشخاص الذي عرفتهم طيبة وتواضعاً، وأنا ممتنة كثيراً لسنوات الصداقة التي جمعتنا، لقد كان بمثابة العائلة لي، وأخ عزيز وحامي، وأشعر بالأسف لخسارته التى يعاني منها الجميع).

كمانعاه الممثل الهوليوودي الشهير وبطل أفلام الحركة والتشويق سيلفستر ستالون على صفحته الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث نشر صورة جمعته به وعلق عليها(حزين جداً جداً فلترقد بسلام لوك بيري).

وكان توفي لوك عن عمر يناهز الـ52 عاماً بعد أسبوع من تعرضه لجلطة مما اضطر حينها لنقله الى المستشفى في لوس أنجلوس، وقد اشتهر بأداء دور ديلان ماكاي في السلسلة الأميركية.