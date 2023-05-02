نجوم الفن والرياضة احتفوا بقيصر الأزياء في نيويورك

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬شكّل‭ ‬ملتقى‭ “‬ميت‭ ‬غالا‭” ‬السنوي‭ ‬الشهير الذي‭ ‬جمع‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬عدداً‭ ‬كبيراً‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬النجوم‭ ‬العالميين‭ ‬في‭ ‬مجالات‭ ‬الموضة‭ ‬والعروض‭ ‬الفنية‭ ‬والرياضة‭ ‬والسياسة‭ ‬تحية‭ ‬لـ‭”‬قيصر‭” ‬الموضة‭ ‬المصمم‭ ‬الراحل‭ ‬كارل‭ ‬لاغرفيلد‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬عام‭ ‬2019‭.‬‮ ‬

بفستان‭ ‬أبيض‭ ‬من‭ “‬فالنتينو‭”‬،‭ ‬كانت‭ ‬نجمة‭ ‬البوب‭ ‬ريهانا‭ ‬كعادتها‭ ‬بين‭ ‬آخر‭ ‬المارّين‭ ‬على‭ ‬سجادة‭ ‬متحف‭ ‬متروبوليتان‭ ‬للفنون‭ ‬في‭ ‬مانهاتن،‭ ‬عند‭ ‬جادة‭ ‬فيفث‭ ‬أفينيو‭ ‬الشهيرة،‭ ‬وسبقتها‭ ‬بطلة‭ ‬التنس‭ ‬سيرينا‭ ‬ويليامس‭ ‬وعارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬كارلي‭ ‬كلوس‭.‬

والمفارقة‭ ‬أن‭ ‬النجمات‭ ‬الثلاث‭ ‬حوامل،‭ ‬وقد‭ ‬أُعلن‭ ‬مساء‭ ‬الاثنين‭ ‬عن‭ ‬حمل‭ ‬ويليامس‭ ‬وكلوس‭.‬‮ ‬

واكتفت‭ ‬ريهانا‭ ‬بالقول‭ ‬أمام‭ ‬حشد‭ ‬الكاميرات‭ ‬أنها‭ “‬في‭ ‬وضع‭ ‬جيد‭” ‬بينما‭ ‬قال‭ ‬شريك‭ ‬حياتها‭ ‬مغني‭ ‬الراب‭ ‬آيساب‭ ‬روكي‭ ‬إنه‭ “‬سعيد‭” ‬لكونه‭ ‬سيصبح‭ ‬أباً‭.‬

وكانت‭ ‬النجمتان‭ ‬السينمائيتان‭ ‬بينلوبي‭ ‬كروث‭ ‬ونيكول‭ ‬كيدمان،‭ ‬والمغنيات‭ ‬دوا‭ ‬ليبا‭ ‬وريتا‭ ‬أورا‭ ‬وكاردي‭ ‬بي،‭ ‬وبطل‭ ‬كرة‭ ‬المضرب‭ ‬المعتزل‭ ‬روجيه‭ ‬فيدرر،‭ ‬وعارضتا‭ ‬الأزياء‭ ‬جيزيل‭ ‬بوندشين‭ ‬وكايت‭ ‬موس،‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬مئات‭ ‬المشاهير‭ ‬الذين‭ ‬حضروا‭ ‬الحدث‭ ‬النيويوركي‭ ‬الذي‭ ‬يشهد‭ ‬الإقبال‭ ‬الأكبر‭ ‬من‭ ‬النجوم‭ ‬ويحفل‭ ‬بأكبر‭ ‬قدر‭ ‬من‭ ‬طابع‭ ‬الغرابة‭.‬

وحضرت‭ ‬نيكول‭ ‬كيدمان‭ ‬بفستان‭ ‬من‭ “‬شانيل‭” ‬ارتدته‭ ‬قبل‭ ‬نحو‭ ‬20‭ ‬عاماً‭ ‬في‭ ‬إعلان‭ ‬للعطر‭ ‬الشهير‭ “‬الرقم‭ ‬5‭”‬،‭ ‬وقالت‭ ‬لوكالة‭ ‬فرانس‭ ‬برس إنها‭ “‬سعيدة‭ ‬جداً‭” ‬لتمكّنها‭ ‬من‭ “‬ارتدائه‭ ‬مجدداً‭”.‬

أما‭ ‬المغنية‭ ‬دوا‭ ‬ليبا‭ ‬فارتدت‭ ‬فستاناً‭ ‬صممه‭ ‬الراحل‭ ‬كارل‭ ‬لاغرفيلد‭ ‬لدار‭ “‬شانيل‭” ‬في‭ ‬تسعينات‭ ‬القرن‭ ‬العشرين،‭ ‬ساهم‭ ‬في‭ ‬إبرازه‭ ‬عقد‭ ‬ماسيّ‭ ‬من‭ ‬دار‭ “‬تيفاني‭” ‬للمجوهرات‭ ‬التي‭ ‬أعادت‭ ‬مجموعة‭ “‬إل‭ ‬في‭ ‬إم‭ ‬إتش‭” ‬افتتاح‭ ‬متجرها‭ ‬الشهير‭ ‬في‭ ‬فيفث‭ ‬إفينيو‭.‬

و‭”‬ميت‭ ‬غالا‭” ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬عادةً‭ ‬في‭ ‬أول‭ ‬يوم‭ ‬اثنين‭ ‬من‭ ‬شهر‭ ‬أيار‭/‬مايو،‭ ‬هدف‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬إلى‭ ‬تمويل‭ ‬قسم‭ ‬الأزياء‭ ‬في‭ ‬المتحف‭ (“‬ذي‭ ‬كوستيوم‭ ‬إنستيتيوت‭”) ‬الذي‭ ‬يشكّل‭ ‬معرضه‭ ‬السنوي‭ ‬أعتباراً‭ ‬من‭ ‬5‭ ‬ايار‭/‬مايو‭ ‬‮ ‬تحيةً‭ ‬للمصمم‭ ‬الراحل‭ ‬لاغرفيلد‭ ‬الذي‭ ‬يرتبط‭ ‬اسمه‭ ‬بدار‭ “‬شانيل‭”.‬

وأقيم‭ “‬ميت‭ ‬غالا‭” ‬للمرة‭ ‬الأولى‭ ‬عام‭ ‬1948،‭ ‬وكان‭ ‬لفترة‭ ‬طويلة‭ ‬مخصصاً‭ ‬للطبقة‭ ‬المخملية‭ ‬النيويوركية،‭ ‬لكن‭ ‬رئيسة‭ ‬تحرير‭ “‬فوغ‭” ‬آنا‭ ‬وينتور‭ ‬التي‭ ‬تولت‭ ‬تنظيمه‭ ‬اعتباراً‭ ‬من‭ ‬عام‭ ‬1995‭ ‬حولّته‭ ‬ملتقى‭ ‬لمشاهير‭ ‬العالم‭ ‬ينسجم‭ ‬مع‭ ‬روحية‭ ‬عصر‭ ‬الشبكات‭ ‬الاجتماعية‭.‬

‭- ‬التذكرة‭ ‬بخمسينوتباع‭ ‬التذكرة‭ ‬للعشاء،‭ ‬حتى‭ ‬للمدعوين،‭ ‬بثمن‭ ‬باهظ‭ ‬هو‭ ‬50‭ ‬ألف‭ ‬دولار،‭ ‬فيما‭ ‬كان‭ ‬سعرها‭ ‬35‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭ ‬عام‭ ‬2022‭. ‬أما‭ ‬ثمن‭ ‬حجز‭ ‬طاولة،‭ ‬فيبلغ‭ ‬300‭ ‬ألف‭ ‬دولار‭.‬

ومنذ‭ ‬صباح‭ ‬الاثنين،‭ ‬احتشد‭ ‬الجمهور‭ ‬في‭ ‬طقس‭ ‬ربيعي‭ ‬أمام‭ ‬مبنى‭ “‬ميت‭” ‬الضخم‭ ‬في‭ ‬فيفث‭ ‬أفينيو،‭ ‬على‭ ‬تخوم‭ ‬متنزه‭ ‬سنترال‭ ‬بارك‭. ‬وأشادت‭ ‬عارضة‭ ‬الأزياء‭ ‬الفرنسية‭ ‬والسيدة‭ ‬الأولى‭ ‬السابقة‭ ‬في‭ ‬فرنسا‭ ‬كارلا‭ ‬بروني‭ ‬بـ‭ “‬كارل‭”‬،‭ ‬خلال‭ ‬المؤتمر‭ ‬الصحافي‭ ‬عن‭ “‬Karl‭ ‬Lagerfeld‭,‬‭ ‬A‭ ‬Line‭ ‬of‭ ‬Beauty‭” (“‬كارل‭ ‬لاغرفيلد‭: ‬مسار‭ ‬من‭ ‬الجمال‭”) ‬الذي‭ ‬يقام‭ ‬بين‭ ‬5‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬و16‭ ‬تموز‭/‬يوليو‭ ‬2023‭ ‬في‭ ‬متحف‭ ‬متروبوليتان‭ ‬عن‭ ‬المصمم‭ ‬الراحل‭.‬

وقالت‭ ‬إنها‭ ‬تتشرف‭ ‬بالحضور‭ “‬للاحتفال‭ ‬بالمسيرة‭ ‬المهنية‭ ‬المميزة‭” ‬لمن‭ ‬وصفته‭ ‬بـ‭”‬الصديق‭ ‬العزيز‭”.‬

وحيّت‭ ‬بروني‭ “‬موهبته‭ (‬لاغرفيلد‭) ‬الهائلة‭”‬،‭ ‬بحضور‭ ‬آنا‭ ‬وينتور‭ ‬التي‭ ‬كانت‭ ‬تربطها‭ ‬بالراحل‭ ‬صداقة‭ ‬قديمة،‭ ‬وفيدرر،‭ ‬أحد‭ ‬الرؤساء‭ ‬المشاركين‭ ‬لحفلة‭ ‬هذه‭ ‬السنة‭ ‬مع‭ ‬دوا‭ ‬ليبا‭ ‬وميكايلا‭ ‬كويل‭ ‬وبينيلوبي‭ ‬كروث‭.‬

‮ ‬وتكريماً‭ ‬للمصمم‭ ‬الكبير‭ ‬الذي‭ ‬توفي‭ ‬في‭ ‬شباط‭/‬فبراير‭ ‬2019،‭ ‬كان‭ ‬من‭ ‬المفترض‭ ‬أن‭ ‬ترتدي‭ ‬جميع‭ ‬النجمات‭ ‬في‭ ‬الحفلة‭ ‬ملابس‭ ‬تشكّل‭ ‬تحيةً‭ ‬له‭.‬

لكنّ‭ ‬اعتراضات‭ ‬برزت‭ ‬على‭ ‬إيلاء‭ ‬متحف‭ ‬متروبوليتان‭ ‬في‭ ‬نيويورك‭ ‬هذا‭ ‬الاهتمام‭ ‬بصاحب‭ ‬المواقف‭ ‬المسيئة‭ ‬في‭ ‬حق‭ ‬النساء‭ ‬الممتلئات،‭ ‬أو‭ ‬التي‭ ‬انتقدت‭ ‬حركة‭ “‬مي‭ ‬تو‭”.‬‮ ‬

وقال‭ ‬أندرو‭ ‬بولتون‭ ‬إن‭ “‬المعرض‭ ‬يركّز‭ ‬على‭ ‬كارل‭ ‬كمصمم،‭ ‬وبالتالي‭ ‬على‭ ‬أعماله‭ ‬أكثر‭ ‬مما‭ ‬على‭ ‬اقواله‭”. ‬وأضاف‭ ‬أن‭ ‬الزائر‭ ‬يكتشف‭ ‬في‭ ‬نهاية‭ ‬المعرض‭ “‬كارل‭ ‬الإنسان‭ ‬والأسطورة‭ ‬التي‭ ‬صنعها‭”‬،‭ ‬لكنه‭ ‬أوضح‭ ‬أنه‭ ‬لا‭ ‬يتضمن‭ “‬تعليقاته‭ ‬المثيرة‭ ‬للجدل‭ ‬والمهينة‭”.‬