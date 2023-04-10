نجوم آسيويون يطمحون للتتويج القاري في أوربا

{ كوالامبور- وكالات – تدخل منافسات كرة القدم على المستوى الأوروبي مراحلها الأخيرة، ولا يزال العديد من اللاعبين الآسيويين يتنافسون على نيل جوائز مرموقة في بطولات الأندية الأوروبية، وهي دوري أبطال أوروبا ودوري أبطال أوروبا للسيدات والدوري الأوروبي ودوري المؤتمر الأوروبي.

منذ أن رفع أسطورة كوريا الجنوبية بارك جي-سونغ كأس دوري أبطال أوروبا مع مانشستر يونايتد في عام 2008 وصل سون هيونغ-مين إلى النهائي مع توتنهام هوتسبير في عام 2019 كما فعل الياباني تاكومي مينامينو بالمثل مع ليفربول في عام 2022 لكن كلاهما استقر على ميداليتي الوصيف، تماماً مثل أسطورة إيران علي دائي عام 1999.

فاز الكوري الجنوبي الشهير تشا بوم-كون بكأس الاتحاد الأوروبي مرتين في الثمانينيات، بينما كرر شينجي أونو وكيم دونغ-جين هذا الإنجاز في عامي 2002 و2008. كانت مناسبة عظيمة لآسيا عندما فاز أينتراخت فرانكفورت بلقب الدوري الأوروبي العام الماضي، حيث لعب كل من دايتشي كامادا وماكوتو هاسيبي وايدين هروسيتش دور البطولة مع النادي الألماني. في المقابل توجت يوكي ناغاساتو بأول لقب دوري أبطال أوروبا للسيدات مع فريق توربين بوتسدام الألماني في عام 2010 قبل أن تتبعها أوتاكي وكوزو أندو مع ليون وفرانكفورت على التوالي. ورفعت ساكي كوماغاي كأس البطولة أيضاً خمس مرات مع ليون بين عامي 2016 و2020 بينما فازت الأسترالية إيلي كاربنتر باللقب مرتين مع النادي الفرنسي. ويوجد العديد من اللاعبين الآسيويين الذين لديهم فرصة لأن يصبحوا أبطالاً لأوروبا هذا الموسم أيضاً، وفي هذا التقرير يُسلط الموقع الإلكتروني في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الضوء على أولئك الذين يتطلعون إلى التتويج على المستوى الأوروبي.

دوري أبطال أوروبا كوريا الجنوبية

ارتفعت قيمة كيم مين-جاي بشكل حاد منذ انتقاله إلى أوروبا من فريق بكين في دوري السوبر الصيني في عام 2021. حيث تعاقد فريق نابولي مع قلب الدفاع الكوري الجنوبي حتى قبل أن يكمل عاماً في فنربخشه التركي، وقد عزز كيم دوره بشكل أكبر خاصة في ظل ملء الفراغ الذي تركه كاليدو كوليبالي في النادي الإيطالي.

اللاعب البالغ من العمر 26 عاماً ليس مجرد مدافع قوي، ولكنه أيضاً هادئ في السيطرة على الكرة وخطير في الكرات الثابتة، مما ساعد نابولي على الاقتراب من تحقيق أول بالدوري في إيطاليا منذ 33 عاماً، وكذلك الوصول إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لأول مرة في تاريخهم.

مواجهة مألوفة

حافظ كيم على شباك فريقه نظيفة حيث تفوق نابولي على ليفربول في نيل صدارة مجموعتهم، قبل أن يتغلب على أينتراخت فرانكفورت في دور الـ16. إنها مواجهة مألوفة أمام ميلان تنتظرهم في دور الثمانية، ويتطلع قلب الدفاع إلى استغلال فرصه في الفوز ليصبح ثاني لاعب كوري جنوبي ينال اللقب المنشود.دوري أبطال أوروبا للسيدات ستواجه سامانثا كير مع فريقها تشيلسي الفريق الإسباني برشلونة مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا للسيدات هذا الشهر – بعد عامين من تحطيم أحلامهم في أن يصبحوا أبطال أوروبا بخسارتهم بنتيجة 0-4 أمام الفريق الكتالوني في النهائي في غوتنبرغ.

مع فقدان البلوز للاعبات أمثال فران كيربي، بيرنيل هاردر وميلاني ليوبولز في أوقات مهمة من الموسم، لم يكن على النجمة الأسترالية أن تسجل فحسب، بل كانت عليها أيضاً إظهار كل امكانياتها على أرض الملعب خلال هذا الموسم، وقد أصبحت اللاعبة التاسعة فقط التي تسجل 50 هدفاً في دوري السوبر الإنكليزي للسيدات.وسجلت كير أربعة أهداف في مرمى فريق فالازنيا الألباني الضيف في دور المجموعات، وكانت أيضاً ضمن المسجلات عندما تغلب فريق المدربة إيما هايز على باريس سان جيرمان 3-0. تأمل اللاعبة الأسترالية البالغة من العمر 29 عاماً في نقل تشيلسي إلى نهائي أوروبي آخر عندما يلتقي مع برشلونة مرة أخرى في الدور قبل النهائي.

لاعب استراليا

لعبت لاعبة الظهير الأيسر الأسترالية ستيف كاتلي دوراً أساسياً في صفوف أرسنال، حيث ظلوا في المنافسة على لقب دوري السوبر الإنكليزي للسيدات ودوري أبطال أوروبا للسيدات، بعد أن لعبت بالفعل دور البطولة مع أرسنال عندما هزموا تشيلسي لرفع كأس رابطة أندية الدوري الشهر الماضي.

كما انتقلت اللاعبة البالغة من العمر 29 عاماً إلى مركز الظهير الأيسر لفريق المدرب جوناس إيدفال هذا الموسم، عندما غابت قائدة الفريق ليا ويليامسون. وبدأت نجمة ماتيلداس جميع مباريات أرسنال الستة في المجموعة في المسابقة القارية كأساسية، لكنها غاب عن ربع النهائي أمام بايرن ميونيخ بسبب إصابة في القدم.

ومع ذلك، من المتوقع أن تعود كاتلي في الأيام المُقبلة لفريق شمال لندن بدفعة كبيرة، وذلك قبل مباراة قبل نهائي دوري أبطال أوروبا للسيدات أمام فريق ألماني آخر هو فولفسبورغ في وقت لاحق من هذا الشهر.

كايتلين فورد

تماماً مثل زميلتها في الفريق كاتلي، حظيت كايتلين فورد بموسم مميز في إنكلترا. مع تسجيلها ثمانية أهداف وتقديمها ثمانية تمريرات حاسمة في جميع المسابقات، حيث ساهمت فورد البالغة من العمر 28 عاماً بالفعل في عدد أهداف هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر خلال مسيرتها الكروية.افتتحت مهاجمة ماتيلداس التسجيل مع أرسنال في دوري أبطال أوروبا للسيدات هذا الموسم قبل أن تضيف هدفاً آخر في نفس الفوز في اليوم الافتتاحي على حامل اللقب فريق ليون. وأحرزت ثنائية أخرى حين أنهى أرسنال مشواره في دور المجموعات بفوز كبير بنتيجة 9-1 على زيورخ في كانون الأول/ديسمبر.

ولعبت فورد أيضاً 180 دقيقة كاملة حيث قلب أرسنال تأخره 0-1 في مباراة الذهاب أمام بايرن ميونيخ بفوزه 2-0 في لندن، ليضرب موعداً مع فولفسبورغ حامل اللقب مرتين.