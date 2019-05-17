نجوم‭ ‬الفن‭ ‬يحتفون‭ ‬بإطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬سيما‭ ‬مصر‭ ‬

القاهرة‭ ‬‭- ‬الزمان‭ ‬

أعلن‭ ‬المركز‭ ‬المصري‭ ‬للدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬خلال‭ ‬سحور‭ ‬رمضاني،‭ ‬وبحضور‭ ‬لفيف‭ ‬من‭ ‬الفنانين‭ ‬ورجال‭ ‬الأعمال‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة،‭ ‬إطلاق‭ ‬مشروع‭ ‬“سيما‭ ‬مصر”،‭ ‬وذلك‭ ‬بفندق‭ ‬سيمراميس‭ ‬انتركونتننتال‭.‬

وكان‭ ‬من‭ ‬بين‭ ‬الحضور‭ ‬يسرا،‭ ‬وفراس‭ ‬سعيد،‭ ‬ومراد‭ ‬مكرم،‭ ‬وانتصار،‭ ‬وحنان‭ ‬مطاوع،‭ ‬وحمدى‭ ‬الجنايني،‭ ‬وسمير‭ ‬صبري،‭ ‬وياسر‭ ‬عدوية،‭ ‬ومصطفى‭ ‬بكري،‭ ‬وسعيد‭ ‬الشيمي،‭ ‬ورامي‭ ‬وحيد،‭ ‬ومحمد‭ ‬عز،‭ ‬وسعيد‭ ‬الشيمي،‭ ‬والكاتب‭ ‬جمال‭ ‬بخيت،‭ ‬والمخرج‭ ‬أشرف‭ ‬فايق،‭ ‬وتامر‭ ‬الصيرفي،‭ ‬ورانيا‭ ‬فريد‭ ‬شوقي،‭ ‬والموسقار‭ ‬إسلام‭ ‬صبري،‭ ‬وأمل‭ ‬نعمان،‭ ‬وهويدا‭ ‬بهجت،‭ ‬وسماح‭ ‬سمير،‭ ‬وحمزة‭ ‬العيلي،‭ ‬وتامر‭ ‬ضيائي،‭ ‬وسحر‭ ‬الجعار’،‭ ‬وهو‭ ‬من‭ ‬تنظيم‭ ‬باسنت‭ ‬وديع‭.‬

ومشروع‭ ‬“سيما‭ ‬مصر”‭ ‬يعد‭ ‬واحداً‭ ‬من‭ ‬المشروعات‭ ‬الجديدة‭ ‬التي‭ ‬تسعي‭ ‬في‭ ‬الأساس‭ ‬إلي‭ ‬تأكيد‭ ‬أهمية‭ ‬نشر‭ ‬الوعي‭ ‬والثقافة‭ ‬والمساهمة‭ ‬في‭ ‬إحياء‭ ‬الدور‭ ‬الفعال‭ ‬والمؤثر‭ ‬للسينما‭ ‬المصرية‭ ‬في‭ ‬رسم‭ ‬وتحديد‭ ‬هوية‭ ‬الإنسان‭ ‬المصري،‭ ‬بالإضافة‭ ‬إلي‭ ‬توفير‭ ‬أماكن‭ ‬للترفيه‭ ‬متكاملة‭ ‬تجد‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الأسرة‭ ‬المصرية‭ ‬متنفساً‭ ‬لقضاء‭ ‬وقت‭ ‬سعيد‭ ‬بأقل‭ ‬تكلفة‭.‬

وتلتزم‭ ‬“سيما‭ ‬مصر”‭ ‬بتقديم‭ ‬مفهوم‭ ‬متطور‭ ‬لسينما‭ ‬الشارع‭ ‬فى‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات‭ ‬المصرية،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إنشاء‭ ‬55‭ ‬دار‭ ‬عرض‭ ‬تقدم‭ ‬الخدمة‭ ‬لعدد35,827,213‭ ‬مواطن‭ ‬في‭ ‬الـ‭ ‬27‭ ‬محافظة،‭ ‬ويبدأ‭ ‬إنشاء‭ ‬المرحلة‭ ‬الأولى‭ ‬بعشرين‭ ‬دار‭ ‬عرض‭ ‬بمنتصف‭ ‬شهر‭ ‬اغسطس‭ ‬من‭ ‬العام‭ ‬الجاري،‭ ‬ودور‭ ‬العرض‭ ‬بالمشروع‭ ‬ستغطي‭ ‬33‭ ‬فدان‭ ‬على‭ ‬55‭ ‬موقع‭ ‬من‭ ‬الأراضي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬المحافظات‭ ‬الـ‭ ‬27‭.‬

والمركز‭ ‬المصري‭ ‬للدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬هي‭ ‬مؤسسة‭ ‬بحثية‭ ‬مستقلة‭ ‬غير‭ ‬هادفه‭ ‬للربح،‭ ‬تعمل‭ ‬علي‭ ‬تطوير‭ ‬مفهوم‭ ‬حديث‭ ‬للوعي‭ ‬التعليمي‭ ‬والإجتماعي‭ ‬والمؤسسي،‭ ‬وبرؤية‭ ‬تسعى‭ ‬إلى‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬أكبر‭ ‬مركز‭ ‬للدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬بالشرق‭ ‬الأوسط،‭ ‬حيث‭ ‬يركز‭ ‬المركز‭ ‬المصري‭ ‬للدراسات‭ ‬والأبحاث‭ ‬الاستراتيجية‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬علي‭ ‬إجراء‭ ‬الأبحاث‭ ‬التي‭ ‬تسعى‭ ‬إلي‭ ‬تنمية‭ ‬المجتمعات‭ ‬المحلية‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬أنحاء‭ ‬جمهورية‭ ‬مصر‭ ‬العربية‭. ‬وذكر‭ ‬هاني‭ ‬غنيم‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬أمناء‭ ‬المركز‭ ‬المصري:‭ ‬“لقد‭ ‬قمنا‭ ‬بدراسة‭ ‬الصناعة‭ ‬وهيكلها،‭ ‬فضلاً‭ ‬عن‭ ‬جغرافيا‭ ‬احتياجات‭ ‬مجتماعتنا،‭ ‬وتحليل‭ ‬الفرص‭ ‬المتاحة‭ ‬بالسوق،‭ ‬البحث‭ ‬الذي‭ ‬قمنا‭ ‬بإجراءه‭ ‬بالمركز،‭ ‬اظهر‭ ‬نقص‭ ‬شديد‭ ‬بمناطق‭ ‬الترفية‭ ‬في‭ ‬مصر،‭ ‬حيث‭ ‬تم‭ ‬إغلاق‭ ‬ما‭ ‬يقرب‭ ‬من‭ ‬250‭ ‬دار‭ ‬عرض‭ ‬خلال‭ ‬العقد‭ ‬الماضي،‭ ‬وتم‭ ‬استبدالها‭ ‬بمشروعات‭ ‬سكنية‭ ‬وتجارية،‭ ‬والفئة‭ ‬العمرية‭ ‬للجمهور‭ ‬المستهدف‭ ‬للمشروع‭ ‬ما‭ ‬بين‭ ‬ال‭ ‬15‭ ‬إلي‭ ‬45‭ ‬عام‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬يمثل‭ ‬تقريبا‭ ‬15‭ ‬مليون‭ ‬مواطن،‭ ‬أي‭ ‬ما‭ ‬يعادل‭ ‬10‭ ‬%‭ ‬من‭ ‬السكان‭ ‬بكل‭ ‬محافظة‭ ‬في‭ ‬حاجة‭ ‬إلي‭ ‬وسائل‭ ‬ترفيه‭ ‬مجهزة‭ ‬ومنخفضة‭ ‬التكاليف،‭ ‬ومن‭ ‬المعلومات‭ ‬التي‭ ‬تحصلنا‭ ‬عليها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬نتائج‭ ‬الدراسة،‭ ‬قادنا‭ ‬الحماس‭ ‬الجماعي‭ ‬لتلبية‭ ‬هذه‭ ‬الإحتياجات‭ ‬بطريقة‭ ‬حديثة‭ ‬تمتاز‭ ‬بالكفاءة‭ ‬وعلي‭ ‬نحو‭ ‬مستمر”‭.‬

أما‭ ‬الركيزة‭ ‬الأخري‭ ‬التي‭ ‬تم‭ ‬تأسيس‭ ‬المشروع‭ ‬علي‭ ‬أساسها‭ ‬هي‭ ‬دعم‭ ‬المواهب‭ ‬المحلية‭ ‬عبر‭ ‬تزويدهم‭ ‬بمنصة‭ ‬شاملة،‭ ‬حيث‭ ‬صرح‭ ‬السيد‭ ‬هادي‭ ‬الباجوري‭ ‬مدير‭ ‬تطوير‭ ‬الأعمال‭ ‬بمشروع‭ ‬“سيما‭ ‬مصر”:‭ ‬“نحن‭ ‬حريصون‭ ‬علي‭ ‬توفير‭ ‬بيئة،‭ ‬يستطيع‭ ‬من‭ ‬خلالها‭ ‬الفنانين‭ ‬المحليين‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬مهاراتهم،‭ ‬سواء‭ ‬بمجال‭ ‬كتابة‭ ‬السيناريو،‭ ‬التمثيل،‭ ‬اختيار‭ ‬الممثلين‭ ‬أو‭ ‬الإخراج،‭ ‬والتأكد‭ ‬من‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬لديهم‭ ‬التوجيه‭ ‬المناسب‭ ‬والوسائل‭ ‬اللازمة‭ ‬لتيسير‭ ‬مسعاهيهم”‭.‬