نجوم‭ ‬الدراما‭ ‬التركية‭ ‬يزينون‭ ‬الفراشة‭ ‬الذهبية

اسطنبول‭ ‬‭- ‬الزمان‭ :‬استعرض‭ ‬نجوم‭ ‬الدراما‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬ظهور‭ ‬فني‭ ‬جديد‭ ‬امس‭ ‬وسط‭ ‬اضواء‭ ‬الاعلام‭ ‬والشخصيات‭ ‬العامة‭ ‬،‭ ‬حيث‭ ‬

اقيم‭ ‬حفل‭ ‬توزيع‭ ‬جوائز‭ ‬الفراشة‭ ‬الذهبية‭ ‬في‭ ‬دورته‭ ‬الـ45‭ ‬وسط‭ ‬حضور‭ ‬واسع‭ ‬من‭ ‬ألمع‭ ‬نجوم‭ ‬الدراما‭ ‬التركية،‭ ‬وهو‭ ‬المهرجان‭ ‬الذي‭ ‬يُعد‭ ‬من‭ ‬أهم‭ ‬وأقدم‭ ‬المهرجانات‭ ‬الفنية‭ ‬في‭ ‬تركيا‭. ‬وعلى‭ ‬السجادة‭ ‬الحمراء،‭ ‬تبارت‭ ‬نجمات‭ ‬الدراما‭ ‬التركية‭ ‬في‭ ‬استعراض‭ ‬إطلالاتهن‭ ‬أمام‭ ‬عدسات‭ ‬المصورين،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬ركزت‭ ‬أنظار‭ ‬الجميع‭ ‬على‭ ‬الفائزين‭ ‬بجوائز‭ ‬الحفل‭. ‬مسلسل‭ ‬”‭ ‬Fi‭ ‬”‭ ‬فاز‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل‭ ‬على‭ ‬الانترنت،‭ ‬وتسلمت‭ ‬الجائزة،‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬سيريناي‭ ‬ساريكايا،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬فيه‭ ‬مسلسل‭ ‬“الحفرة”‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل،‭ ‬وهو‭ ‬نفس‭ ‬العمل‭ ‬الذي‭ ‬فاز‭ ‬عنه،‭ ‬النجم‭ ‬التركي‭ ‬أراس‭ ‬بولوت‭ ‬إينملي‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل،‭ ‬حيث‭ ‬حضر‭ ‬الفنان‭ ‬الشاب‭ ‬إلى‭ ‬الحفل‭ ‬برفقة‭ ‬حبيبته،‭ ‬الممثلة‭ ‬بيجا‭ ‬أونال،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬سلمته‭ ‬الجائزة‭ ‬على‭ ‬المسرح،‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬نبهات‭ ‬جهري‭ ‬الشهيرة‭ ‬بـ”فيروز‭ ‬خانوم”‭. ‬وعن‭ ‬مسلسل‭ ‬“الطائر‭ ‬المبكر”،‭ ‬فاز‭ ‬النجمان‭ ‬،‭ ‬ديميت‭ ‬أوزديمير،‭ ‬وجان‭ ‬يامان‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثل‭ ‬كوميدي‭ ‬رومانسي،‭ ‬بينما‭ ‬فاز‭ ‬الثنائي‭ ‬أولاش‭ ‬تونا،‭ ‬وإيرام‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ثنائي‭ ‬عن‭ ‬مسلسل‭ ‬“أشرح‭ ‬أيها‭ ‬البحر‭ ‬الأسود”،‭ ‬كما‭ ‬فاز‭ ‬مسلسل”الأطفال‭ ‬لا‭ ‬يسمعون”‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مسلسل‭ ‬كوميدي،‭ ‬وعن‭ ‬نفس‭ ‬العمل،‭ ‬فازت‭ ‬الممثلة‭ ‬بينار‭ ‬التوغ‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬كوميدية،‭ ‬وعلى‭ ‬هامش‭ ‬الحفل،‭ ‬فاز‭ ‬النجم‭ ‬الكوميدي‭ ‬جيم‭ ‬يلماز‭ ‬بجائزة‭ ‬خاصة‭. ‬وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الموسيقي،‭ ‬فاز‭ ‬نجم‭ ‬البوب‭ ‬التركي‭ ‬كينان‭ ‬دوغلو‭ ‬بجائزة‭ ‬خاصة‭ ‬بمناسبة‭ ‬مرور‭ ‬45‭ ‬عاماً‭ ‬على‭ ‬حفل‭ ‬الفراشة‭ ‬الذهبية،‭ ‬وكان‭ ‬لافتاً‭ ‬حضور‭ ‬زوجة‭ ‬كينان،‭ ‬النجمة‭ ‬التركية‭ ‬بيرين‭ ‬سآت‭ ‬الشهيرة‭ ‬بـ”فاطمة”‭ ‬بـ”لوك”‭ ‬كاجول،‭ ‬سبحت‭ ‬به‭ ‬عكس‭ ‬تيار‭ ‬فساتين‭ ‬نجمات‭ ‬الحفل‭. ‬أما‭ ‬ألينا‭ ‬تيلكي،‭ ‬فقد‭ ‬فازت‭ ‬بجائزة‭ ‬أفضل‭ ‬مغنية‭ ‬بوب،‭ ‬كما‭ ‬اقتنصت‭ ‬الفنانة‭ ‬هاديسا‭ ‬جائزة‭ ‬أفضل‭ ‬كليب،‭ ‬في‭ ‬الوقت‭ ‬الذي‭ ‬فازت‭ ‬فيه‭ ‬المطربة‭ ‬الشابة‭ ‬سيلا‭ ‬بجائزة‭ ‬خاصة‭.‬