نجم تشيلسي يحتفل مع لاعبي برشلونة في غرفة الملابس

مدريد- وكالات – احتفل أحد اللاعبين البارزين في صفوف تشيلسي بفوز برشلونة على تعرض أحد اللاعبين البارزين في صفوف برشلونة لإصابة، خلال الفوز على ريال مدريد (2-1) أمــــس ، ضمن منافسات الجولة 26 من الليجا.

وعانى رونالد أراوخو مدافع برشلونة من آلام في عضلة المقرب، أثناء خوض الكلاسيكو. وأوضحت تقارير صحفية أن أراوخو أرسل إشارة إلى مقاعد البدلاء أثناء المباراة، بأنه يعاني من إصابة، لكنه صمد حتى النهاية وقدم أداءً رائعًا.

رنين مغناطيسي

ووضع المدافع الأوروجواياني ثلجًا على مكان الإصابة، وسيجري فحوصات طبية بالرنين المغناطيسي، اليوم الاثنين، لمعرفة سبب هذه الآلام.

وأشارت “موندو ديبورتيفو” إلى أنه من الضروري معرفة مدى إصابة أراوخو بدقة، لأنه مستدعى لخوض مباراتين مع أوروجواي خلال التوقف الدولي المقبل، ضد اليابان وكوريا الجنوبية.

يُذكر أن برشلونة عزز صدارته لجدول ترتيب الليجا، بفوزه على ريال مدريد، حيث وصل رصيده إلى 68 نقطة، بفارق 12 نقطة عن الميرينجي الوصيف.

ريال مدريد بنتيجة (2-1) أمس ، على ملعب “سبوتيفاي كامب نو”، ضمن منافسات الجولة 26 بالليجا.ونشر فابريزيو رومانو، خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، صورة بيير إيميريك أوباميانج مهاجم تشيلسي، مع فيران توريس نجم برشلونة داخل غرفة ملابس البارسا.

وكتب رومانو: “بيير إيميريك أوباميانج كان في غرفة ملابس برشلونة بعد مـــــــــباراة ريال مدريد”.

وأضاف: “أوباميانج على وشك الخروج من مشروع تشيلسي، لكنه لا يزال يتمتع بعلاقة ممتازة مع نجوم برشلونة ومجلس الإدارة وتشافي هيرنانديز”.

واختتم: “أراد أوباميانج العودة في كانون الثانى/يناير الماضي، لكن ذلك لم يكن ممكنا، بسبب قواعد الاتحاد الــــــــدولي لكرة القدم”.