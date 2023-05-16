نجم بوب عالمي يعود الى اسمه الحقيقي

نيويورك (أ ف ب) – قبل أيام من حضوره مهرجان كان السينمائي عن مسلسل يشارك فيه، عاود نجم موسيقى البوب العالمي “ذي ويكند” اعتماد اسمه الحقيقي أبيل تسفاي، مؤكداً رغبته في “التخلّص” من لقبه الفني.
وأضاف المغني الكندي البالغ 33 عاما اسم أبيل تسفاي إلى جانب ”ذي ويكند” في حسابيه على تويتر (17 مليون متابع) وإنستغرام (55,6 مليون متابع). وفي مقابلة أجراها أخيراً مع مجلة “دابليو”، أوضح صاحب أغنية “بلايندينغ لايتس” الشهيرة أنّ خطوته لم تأت من عدم، مشيراً إلى “مسار شفائي” بدأه.
وقال “وصلت إلى مرحلة بتّ مستعداً فيها لطيّ صفحة +ذي ويكند+”، مضيفاً “سأستمر في إنتاج الموسيقى، لكن ربما كأبيل أو كـ+ذي ويكند+، إلا أنني أرغب في التخلص من +ذي ويكند+ وسأفعل ذلك يوماً ما”.
وتابع “أحاول التخلص من هذا الجلد والولادة من جديد”.
وأشار إلى أنّه سيستخدم اسمه الفني للمرة الأخيرة في ألبومه المقبل الذي يعمل عليه راهناً.
ومع لقبه الفنّي “ذي ويكند”، بات المغني المولود في تورونتو أحد أبرز الأسماء في المجال الموسيقي بين 2010 و2020، إذ أنتج أعمالاً بين نوعي البوب والآر اند بي” القاتمة.
وفي فترة الجائحة، حقق ألبومه الرابع “أفتر أورز” نجاحاً عالمياً، وكانت “بلايندينغ لايتس” الأغنية الأكثر استماعاً عبر منصة “سبوتيفاي” للعام 2020.
وبعد مشاركته مرات عدة في أعمال سينمائية، يتولى أبيل تسفاي أحد الأدوار الرئيسية إلى جانب ليلي روز ديب في مسلسل “ذي آيدل” (من إنتاج “اتش بي او”) الذي سيُعرض خلال الدورة السادسة والسبعين من مهرجان كان السينمائي التي تُفتتح الثلاثاء.