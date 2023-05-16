نجم بوب عالمي يعود الى اسمه الحقيقي

نيويورك‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬قبل‭ ‬أيام‭ ‬من‭ ‬حضوره‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬عن‭ ‬مسلسل‭ ‬يشارك‭ ‬فيه،‭ ‬عاود‭ ‬نجم‭ ‬موسيقى‭ ‬البوب‭ ‬العالمي‭ “‬ذي‭ ‬ويكند‭” ‬اعتماد‭ ‬اسمه‭ ‬الحقيقي‭ ‬أبيل‭ ‬تسفاي،‭ ‬مؤكداً‭ ‬رغبته‭ ‬في‭ “‬التخلّص‭” ‬من‭ ‬لقبه‭ ‬الفني‭.‬

وأضاف‭ ‬المغني‭ ‬الكندي‭ ‬البالغ‭ ‬33‭ ‬عاما‭ ‬اسم‭ ‬أبيل‭ ‬تسفاي‭ ‬إلى‭ ‬جانب‮ ‬‭”‬ذي‭ ‬ويكند‭” ‬في‭ ‬حسابيه‭ ‬على‭ ‬تويتر‭ ‬‮ ‬‭(‬17‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭) ‬وإنستغرام‭ (‬55,6‭ ‬مليون‭ ‬متابع‭). ‬وفي‭ ‬مقابلة‭ ‬أجراها‭ ‬أخيراً‭ ‬مع‭ ‬مجلة‭ “‬دابليو‭”‬،‭ ‬أوضح‭ ‬صاحب‭ ‬أغنية‭ “‬بلايندينغ‭ ‬لايتس‭” ‬الشهيرة‭ ‬أنّ‭ ‬خطوته‭ ‬لم‭ ‬تأت‭ ‬من‭ ‬عدم،‭ ‬مشيراً‭ ‬إلى‭ “‬مسار‭ ‬شفائي‭” ‬بدأه‭.‬

وقال‭ “‬وصلت‭ ‬إلى‭ ‬مرحلة‭ ‬بتّ‭ ‬مستعداً‭ ‬فيها‭ ‬لطيّ‭ ‬صفحة‭ +‬ذي‭ ‬ويكند‭+”‬،‭ ‬مضيفاً‭ “‬سأستمر‭ ‬في‭ ‬إنتاج‭ ‬الموسيقى،‭ ‬لكن‭ ‬ربما‭ ‬كأبيل‭ ‬أو‭ ‬كـ‭+‬ذي‭ ‬ويكند‭+‬،‭ ‬إلا‭ ‬أنني‭ ‬أرغب‭ ‬في‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ +‬ذي‭ ‬ويكند‭+ ‬وسأفعل‭ ‬ذلك‭ ‬يوماً‭ ‬ما‭”.‬

وتابع‭ “‬أحاول‭ ‬التخلص‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬الجلد‭ ‬والولادة‭ ‬من‭ ‬جديد‭”.‬

وأشار‭ ‬إلى‭ ‬أنّه‭ ‬سيستخدم‭ ‬اسمه‭ ‬الفني‭ ‬للمرة‭ ‬الأخيرة‭ ‬في‭ ‬ألبومه‭ ‬المقبل‭ ‬الذي‭ ‬يعمل‭ ‬عليه‭ ‬راهناً‭.‬

ومع‭ ‬لقبه‭ ‬الفنّي‭ “‬ذي‭ ‬ويكند‭”‬،‭ ‬بات‭ ‬المغني‭ ‬المولود‭ ‬في‭ ‬تورونتو‭ ‬أحد‭ ‬أبرز‭ ‬الأسماء‭ ‬في‭ ‬المجال‭ ‬الموسيقي‮ ‬بين‭ ‬2010‭ ‬و2020،‭ ‬إذ‭ ‬أنتج‭ ‬أعمالاً‭ ‬بين‭ ‬نوعي‭ ‬البوب‭ ‬والآر‭ ‬اند‭ ‬بي‭” ‬القاتمة‭.‬

وفي‭ ‬فترة‭ ‬الجائحة،‭ ‬حقق‭ ‬ألبومه‭ ‬الرابع‭ “‬أفتر‭ ‬أورز‭” ‬نجاحاً‭ ‬عالمياً،‭ ‬وكانت‭ “‬بلايندينغ‭ ‬لايتس‭” ‬الأغنية‭ ‬الأكثر‭ ‬استماعاً‭ ‬عبر‭ ‬منصة‭ “‬سبوتيفاي‭” ‬للعام‭ ‬2020‭.‬

وبعد‭ ‬مشاركته‭ ‬مرات‭ ‬عدة‭ ‬في‭ ‬أعمال‭ ‬سينمائية،‭ ‬يتولى‭ ‬أبيل‭ ‬تسفاي‭ ‬أحد‭ ‬الأدوار‭ ‬الرئيسية‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬ليلي‭ ‬روز‭ ‬ديب‭ ‬في‭ ‬مسلسل‭ “‬ذي‭ ‬آيدل‭” (‬من‭ ‬إنتاج‭ “‬اتش‭ ‬بي‭ ‬او‭”) ‬الذي‭ ‬سيُعرض‭ ‬خلال‭ ‬الدورة‭ ‬السادسة‭ ‬والسبعين‭ ‬من‭ ‬مهرجان‭ ‬كان‭ ‬السينمائي‭ ‬التي‭ ‬تُفتتح‭ ‬الثلاثاء‭.‬