نجم التزحلق الفني على الجليد الياباني تاكاهاشي يعلن اعتزاله

© AFP أعلن البطل الياباني في التزلج الفني على الجليد دايسوكي تاكاهاشي الذي أصبح أول رجل آسيوي يفوز بلقب عالمي في العام 2010، اعتزاله المنافسات مع شريكته كانا موراموتو الاثنين

طوكيو (أ ف ب) – أعلن البطل الياباني في التزلج الفني على الجليد دايسوكي تاكاهاشي الذي أصبح أول رجل آسيوي يفوز بلقب عالمي في العام 2010، اعتزاله المنافسات مع شريكته كانا موراموتو الاثنين.

وفاز تاكاهاشي البالغ 37 عاماً بلقب فردي الرجال في تورينو متقدماً على الكندي باتريك تشان والفرنسي بريان جوبير، بعد شهر واحد من إحرازه برونزية أولمبياد فانكوفر 2010.

اعتزل تاكاهاشي اللعبة في العام 2014، لكنه عاد بعد أربع سنوات، ثم تحول إلى الرقص على الجليد في العام 2020 مع اتخاذ موراموتو شريكة له.

وتنافس الثنائي الملقب بـ”كاناداي”، في بطولة العالم للتزحلق الفني على الجليد العام الحالي في سايتاما شمال طوكيو، قبل أن يمثل اليابان في بطولة العالم للفرق في طوكيو الشهر الماضي.

وأعلن الثنائي في مقطع فيديو على إنستغرام إنه “يبحث عن وقت مناسب لإعلان” اعتزال المنافسة.

وقال تاكاهاشي “الآن حان الوقت لإعلان ذلك”.

ونافس تاكاهاشي في ثلاث دورات ألعاب شتوية، وكانت برونزيته في العام 2010 أول ميدالية أولمبية لليابان في التزحلق الفني على الجليد في فردي الرجال.

كما حصل على ميداليتين فضيتين في بطولة العالم.

أما موراموتو البالغة 30 عاماً، فنافست في الرقص على الجليد في أولمبياد بيونغ تشانغ عام 2018 مع شريكها السابق كريس ريد، واحتلا معاً المركز الخامس عشر.