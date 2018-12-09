نجم‭ ‬مانشستر‭ ‬ستي‭ ‬يهاجم‭ ‬الصحف‭ ‬الإنكليزية‭ ‬بسبب‭ ‬اللاعبين‭ ‬السود

لندن‭ ‬– (أ‭ ‬ف‭ ‬ب):‭ ‬اتهم‭ ‬مهاجم‭ ‬نادي‭ ‬مانشستر‭ ‬سيتي‭ ‬رحيم‭ ‬سترلينغ‭ ‬الصحف‭ ‬الإنكليزية‭ ‬بتغذية‭ ‬العنصرية‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تصور‭ ‬بها‭ ‬اللاعبين‭ ‬الشبان‭ ‬السود،‭ ‬وذلك‭ ‬في‭ ‬أعقاب‭ ‬تعرضه‭ ‬لإهانات‭ ‬عنصرية‭ ‬من‭ ‬مشجعين‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭ ‬لكرة‭ ‬القدم‭. ‬وأظهرت‭ ‬أشرطة‭ ‬متداولة‭ ‬على‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي،‭ ‬المهاجم‭ ‬الدولي‭ ‬وهو‭ ‬يتعرض‭ ‬لإساءات‭ ‬لفظية‭ ‬من‭ ‬بعض‭ ‬مشجعي‭ ‬المضيف‭ ‬تشلسي،‭ ‬خلال‭ ‬مباراة‭ ‬بين‭ ‬الفريقي‭ ‬السبت‭ ‬ضمن‭ ‬المرحلة‭ ‬الخامسة‭ ‬عشرة‭ ‬في‭ ‬الدوري،‭ ‬والتي‭ ‬انتهت‭ ‬بفوز‭ ‬تشلسي‭ ‬(2-صفر)‭ ‬وتكبد‭ ‬الضيوف‭ ‬أبطال‭ ‬إنكلترا‭ ‬في‭ ‬الموسم‭ ‬الماضي،‭ ‬خسارتهم‭ ‬الأولى‭ ‬هذا‭ ‬الموسم‭. ‬ويقوم‭ ‬نادي‭ ‬تشلسي‭ ‬والشرطة‭ ‬بالتحقيق‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الاساءات‭. ‬ولجأ‭ ‬سترلينغ‭ ‬الى‭ ‬حسابه‭ ‬على‭ ‬انستاغرام‭ ‬لتوجيه‭ ‬الانتقاد‭ ‬الى‭ ‬الصحافة،‭ ‬مستعيدا‭ ‬تقارير‭ ‬عن‭ ‬قيام‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬توسين‭ ‬أدارابيويو‭ ‬بشراء‭ ‬منزل‭ ‬فخم‭ ‬على‭ ‬رغم‭ ‬عدم‭ ‬خوضه‭ ‬أي‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز‭.‬

وأوضح‭ ‬“اللاعب‭ ‬الأسود‭ ‬الشاب‭ ‬ينظر‭ ‬اليه‭ ‬بشكل‭ ‬سيئ‭. ‬هذا‭ ‬ما‭ ‬يغذي‭ ‬العنصرية‭ ‬والتصرف‭ ‬العدواني”‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المشجعين‭.‬

وأضاف‭ ‬“لكل‭ ‬الصحف‭ ‬التي‭ ‬لا‭ ‬تفهم‭ ‬لماذا‭ ‬يكون‭ ‬الناس‭ ‬عنصريين‭ ‬في‭ ‬هذا‭ ‬العصر،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬يمكنني‭ ‬أن‭ ‬أقوله:‭ ‬أعيدوا‭ ‬التفكير‭ ‬(‭…‬)‭ ‬وامنحوا‭ ‬كل‭ ‬اللاعبين‭ ‬فرصا‭ ‬متساوية”‭.‬

وكانت‭ ‬التقارير‭ ‬بشأن‭ ‬أدارابيويو‭ ‬(21‭ ‬عاما)‭ ‬تتحدث‭ ‬عن‭ ‬قيامه‭ ‬بدفع‭ ‬2,9‭ ‬مليوني‭ ‬دولار‭ ‬أميركي‭ ‬لشراء‭ ‬منزل‭ ‬فخم،‭ ‬مثله‭ ‬مثل‭ ‬زميله‭ ‬في‭ ‬سيتي‭ ‬فيل‭ ‬فودن‭ ‬الذي‭ ‬دفع‭ ‬أيضا‭ ‬مبلغا‭ ‬كبيرا‭ ‬لشراء‭ ‬منزل‭. ‬لكن‭ ‬مقاربة‭ ‬الصحف‭ ‬للمسألتين‭ ‬اختلفت،‭ ‬اذ‭ ‬تم‭ ‬التركيز‭ ‬في‭ ‬قضية‭ ‬أدارابيويو‭ ‬حول‭ ‬شرائه‭ ‬منزلا‭ ‬باهظ‭ ‬الثمن‭ ‬من‭ ‬دون‭ ‬أن‭ ‬يكون‭ ‬قد‭ ‬خاض‭ ‬مباراة‭ ‬في‭ ‬الدوري‭ ‬الممتاز،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬رأت‭ ‬الصحف‭ ‬إن‭ ‬فودن‭ ‬يبدأ‭ ‬بتأسيس‭ ‬مستقبله‭.‬

وعلق‭ ‬سترلينغ‭ ‬“لاعبان‭ ‬شابان‭ ‬في‭ ‬بداية‭ ‬مسيرتهما،‭ ‬يدافعان‭ ‬عن‭ ‬ألوان‭ ‬الفريق‭ ‬نفسه،‭ ‬أقدما‭ ‬على‭ ‬الخطوة‭ ‬المناسبة‭ ‬بشراء‭ ‬منزل‭ ‬(‭…‬)‭ ‬لكن‭ ‬انظروا‭ ‬الى‭ ‬الطريقة‭ ‬التي‭ ‬تبعث‭ ‬بها‭ ‬الصحف‭ ‬برسائلها،‭ ‬واحدة‭ ‬للاعب‭ ‬الأسود،‭ ‬وأخرى‭ ‬مختلفة‭ ‬حيال‭ ‬اللاعب‭ ‬الأبيض”،‭ ‬مضيفا‭ ‬“أعتقد‭ ‬ان‭ ‬ذلك‭ ‬غير‭ ‬مقبول”‭.‬

وبدا‭ ‬أن‭ ‬سترلينغ‭ ‬تعرض‭ ‬للإساءات‭ ‬العنصرية‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬الأمس‭ ‬من‭ ‬مشجعي‭ ‬تشلسي‭ ‬عندما‭ ‬اقترب‭ ‬من‭ ‬المدرجات‭ ‬خلف‭ ‬المرمى‭ ‬لأخذ‭ ‬الكرة‭ ‬خلال‭ ‬الشوط‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬المباراة‭ ‬على‭ ‬ملعب‭ ‬ستامفورد‭ ‬بريدج‭ ‬اللندني‭.‬

وأكد‭ ‬اللاعب‭ ‬أن‭ ‬تصرف‭ ‬المشجعين‭ ‬لم‭ ‬يفاجئه،‭ ‬رافضا‭ ‬الإفصاح‭ ‬عما‭ ‬قيل‭ ‬له،‭ ‬موضحا‭ ‬“بالعادة‭ ‬لست‭ ‬شخصا‭ ‬يتحدث‭ ‬كثيرا،‭ ‬لكن‭ ‬عندما‭ ‬أعتقد‭ ‬أن‭ ‬علي‭ ‬إظهار‭ ‬رأيي،‭ ‬سأقول‭ ‬كلمتي‭ ‬(‭…‬)‭ ‬بشأن‭ ‬ما‭ ‬قيل‭ ‬في‭ ‬مباراة‭ ‬تشلسي،‭ ‬وكما‭ ‬رأيتم‭ ‬ردة‭ ‬فعلي،‭ ‬كل‭ ‬ما‭ ‬قمت‭ ‬به‭ ‬هو‭ ‬الضحك‭ ‬لأنني‭ ‬لا‭ ‬أتوقع‭ ‬أفضل”‭.‬

ومدد‭ ‬سترلينغ‭ ‬الذي‭ ‬احتفل‭ ‬هذا‭ ‬الشهر‭ ‬بعيد‭ ‬ميلاده‭ ‬الرابع‭ ‬والعشرين،‭ ‬في‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني/نوفمبر‭ ‬الماضي‭ ‬عقده‭ ‬مع‭ ‬سيتي‭ ‬حتى‭ ‬2023،‭ ‬علما‭ ‬أنه‭ ‬انضم‭ ‬الى‭ ‬بطل‭ ‬إنكلترا‭ ‬في‭ ‬عام‭ ‬2015‭ ‬قادما‭ ‬من‭ ‬ليفربول‭.‬