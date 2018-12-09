نجم‭ ‬مانشستر‭ ‬ستي‭ ‬يهاجم‭ ‬الصحف‭ ‬الإنكليزية‭ ‬بسبب‭ ‬اللاعبين‭ ‬السود

لندن – (أ ف ب): اتهم مهاجم نادي مانشستر سيتي رحيم سترلينغ الصحف الإنكليزية بتغذية العنصرية من خلال الطريقة التي تصور بها اللاعبين الشبان السود، وذلك في أعقاب تعرضه لإهانات عنصرية من مشجعين في الدوري الممتاز لكرة القدم. وأظهرت أشرطة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي، المهاجم الدولي وهو يتعرض لإساءات لفظية من بعض مشجعي المضيف تشلسي، خلال مباراة بين الفريقي السبت ضمن المرحلة الخامسة عشرة في الدوري، والتي انتهت بفوز تشلسي (2-صفر) وتكبد الضيوف أبطال إنكلترا في الموسم الماضي، خسارتهم الأولى هذا الموسم. ويقوم نادي تشلسي والشرطة بالتحقيق في هذه الاساءات. ولجأ سترلينغ الى حسابه على انستاغرام لتوجيه الانتقاد الى الصحافة، مستعيدا تقارير عن قيام زميله في سيتي توسين أدارابيويو بشراء منزل فخم على رغم عدم خوضه أي مباراة في الدوري الممتاز.
وأوضح “اللاعب الأسود الشاب ينظر اليه بشكل سيئ. هذا ما يغذي العنصرية والتصرف العدواني” من قبل المشجعين.
وأضاف “لكل الصحف التي لا تفهم لماذا يكون الناس عنصريين في هذا العصر، كل ما يمكنني أن أقوله: أعيدوا التفكير (…) وامنحوا كل اللاعبين فرصا متساوية”.
وكانت التقارير بشأن أدارابيويو (21 عاما) تتحدث عن قيامه بدفع 2,9 مليوني دولار أميركي لشراء منزل فخم، مثله مثل زميله في سيتي فيل فودن الذي دفع أيضا مبلغا كبيرا لشراء منزل. لكن مقاربة الصحف للمسألتين اختلفت، اذ تم التركيز في قضية أدارابيويو حول شرائه منزلا باهظ الثمن من دون أن يكون قد خاض مباراة في الدوري الممتاز، في حين رأت الصحف إن فودن يبدأ بتأسيس مستقبله.
وعلق سترلينغ “لاعبان شابان في بداية مسيرتهما، يدافعان عن ألوان الفريق نفسه، أقدما على الخطوة المناسبة بشراء منزل (…) لكن انظروا الى الطريقة التي تبعث بها الصحف برسائلها، واحدة للاعب الأسود، وأخرى مختلفة حيال اللاعب الأبيض”، مضيفا “أعتقد ان ذلك غير مقبول”.
وبدا أن سترلينغ تعرض للإساءات العنصرية في مباراة الأمس من مشجعي تشلسي عندما اقترب من المدرجات خلف المرمى لأخذ الكرة خلال الشوط الأول من المباراة على ملعب ستامفورد بريدج اللندني.
وأكد اللاعب أن تصرف المشجعين لم يفاجئه، رافضا الإفصاح عما قيل له، موضحا “بالعادة لست شخصا يتحدث كثيرا، لكن عندما أعتقد أن علي إظهار رأيي، سأقول كلمتي (…) بشأن ما قيل في مباراة تشلسي، وكما رأيتم ردة فعلي، كل ما قمت به هو الضحك لأنني لا أتوقع أفضل”.
ومدد سترلينغ الذي احتفل هذا الشهر بعيد ميلاده الرابع والعشرين، في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي عقده مع سيتي حتى 2023، علما أنه انضم الى بطل إنكلترا في عام 2015 قادما من ليفربول.