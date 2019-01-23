نجمة مصر الاولى تحتفل بعيد ميلادها

القاهرة -الزمان احتفلت الفنانة المصرية نبيلة عبيد بعيد ميلادها، مساء امس الاول، بحضور عدد من نجوم الفن. و تألقت عبيد في عيد ميلادها بفستان أحمر بسيط، وتزينت بمكساج قوي، وأسدلت شعرها الأحمر القصير على كتفيها، وأكملت إطلالتها بإكسسوارات مميزة. الحفل شهد حضور كل من الفنانة دلال عبدالعزيز وابنتيها الفنانتين دنيا سمير غانم وإيمي سمير غانم، كما حضرت الإعلامية سهير شلبي، والإعلامية بوسي شلبي. وكانت كيكة الحفل تحمل شكل الكف الأزرق، وهو ما كشف عن خوف الفنانة المصرية من الحسد. نبيلة شاركت جمهورها بمجموعة صور من الحفل، على حسابها الخاص على “انستجرام”، ووجهت الشكر لكل الحضور، بقولها: ” شكراً على حبكم وعلى الفرحة اللي بتزرعوها بداخلي”. ونبيلة عبيد من مواليد 21 يناير عام 1945، أي أنها تبلغ من العمر حاليا 74 عاما. وبرزت نبيلة عبيد كنجمة سينمائية من منتصف سبيعينيات القرن العشرين و حتى نهاية تسعينيات القرن العشرين، وقدمت عدداً كبيراً من العلامات الفارقة في تاريخ السينما المصرية فلقبت بـ «نجمة مصر الأولى».