نجمة فرنسية تدعو الممثلين إلى رفض تسليع المرأة

سان‭ ‬سباستيان‭ (‬إسبانيا‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬اعتبرت‭ ‬الممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬جولييت‭ ‬بينوش‭ ‬الحائزة‭ ‬جائزة‭ ‬أوسكار،‭ ‬الأحد‭ ‬على‭ ‬هامش‭ ‬مشاركتها‭ ‬في‭ ‬مهرجان‭ ‬سان‭ ‬سيباستيان‭ ‬السينمائي‭ ‬الإسباني‭ ‬حيث‭ ‬ستحصل‭ ‬على‭ ‬جائزة‭ ‬تقديرية‭ ‬عن‭ ‬مسيرتها‭ ‬التمثيلية،‭ ‬أن‭ ‬الممثلين‭ ‬يجب‭ ‬أن‭ ‬يتعلموا‭ ‬أن‭ ‬يقولوا‭ ‬كلمة‭ “‬لا‭” ‬للأدوار‭ ‬التي‭ ‬تسلّع‭ ‬المرأة‭.‬

وقالت‭ ‬بينوش،‭ ‬وهي‭ ‬من‭ ‬أشهر‭ ‬الممثلات‭ ‬الفرنسيات،‭ “‬يجب‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭ ‬تقول‭ +‬لا‭+ ‬حتى‭ ‬لا‭ ‬ينتهي‭ ‬بك‭ ‬الأمر‭ ‬في‭ ‬نوع‭ ‬من‭ ‬المواقف‭ ‬يُنظر‭ ‬فيها‭ ‬إليك‭ ‬بطريقة‭ ‬معينة‭”.‬

ولفتت‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬رفضت‭ ‬في‭ ‬الماضي‭ ‬أدواراً‭ ‬عُرضت‭ ‬عليها‭ ‬كانت‭ ‬تصورها‭ ‬بصورة‭ “‬امرأة‭ ‬شخص‭ ‬ما،‭ ‬أو‭ ‬تنطوي‭ ‬على‭ ‬تسليع‭ ‬لها‭ ‬كامرأة‭”.‬

وقالت‭ ‬الممثلة‭ ‬البالغة‭ ‬58‭ ‬‮ ‬عاماً‭ ‬للصحافيين‭ “‬قلت‭ ‬للتو‭ +‬لا‭+ ‬لأني‭ ‬لم‭ ‬أكن‭ ‬مهتمة‭” ‬بالدور،‭ ‬مقرّة‭ ‬بأنها‭ ‬تشعر‭ ‬بأنها‭ “‬محظوظة‭ ‬للغاية‭” ‬لكونها‭ ‬أدت‭ ‬أدواراً‭ ‬مهمة‭ ‬كثيرة‭ ‬طوال‭ ‬حياتها‭ ‬المهنية‭.‬

وقالت‭ ‬بينوش‭ ‬التي‭ ‬فازت‭ ‬بجائزة‭ ‬أوسكار‭ ‬في‭ ‬فئة‭ ‬أفضل‭ ‬ممثلة‭ ‬بدور‭ ‬ثانوي‭ ‬عن‭ ‬أدائها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬ذي‭ ‬إينغلش‭ ‬بايشنت‭” ‬سنة‭ ‬1996،‭ “‬ليس‭ ‬الأمر‭ ‬سهلاً‭ ‬دائماً،‭ ‬ولكن‭ ‬عليك‭ ‬أن‭ ‬تعرف‭ ‬كيف‭ ‬تقفز‭ ‬إلى‭ ‬المجهول‭ ‬حيث‭ ‬لا‭ ‬يعود‭ ‬لهذه‭ ‬القواعد‭ ‬الشوفينية‭ ‬قيمة‭”.‬

ولفتت‭ ‬بينوش،‭ ‬التي‭ ‬قدمت‭ ‬حوالى‭ ‬75‭ ‬شخصية‭ ‬منذ‭ ‬ظهورها‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬الفضية‭ ‬لأول‭ ‬مرة‭ ‬عام‭ ‬1983،‭ ‬إلى‭ ‬أنها‭ ‬تحاول‭ “‬عدم‭ ‬الحكم‭ ‬على‭ ‬الدور‭ ‬مطلقاً،‭ ‬بل‭ ‬احتضانه‭ ‬بكل‭ ‬تناقضاته،‭ ‬وبكل‭ ‬ظلاميته،‭ ‬وبما‭ ‬يجعله‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬إنساناً‭”.‬

و‭”‬عندما‭ ‬تؤدي‭ ‬قصة‭ ‬ما‭ ‬إلى‭ ‬تطور‭ ‬أو‭ ‬تحول،‭ ‬فإن‭ ‬هذا‭ ‬هو‭ ‬ما‭ ‬يثير‭ ‬اهتمامي‭ ‬أكثر‭”‬،‭ ‬وفق‭ ‬الممثلة‭ ‬الفرنسية‭.‬

ومساء‭ ‬الأحد،‭ ‬يمنح‭ ‬المهرجان‭ ‬بينوش‭ ‬والمخرج‭ ‬الكندي‭ ‬ديفيد‭ ‬كروننبرغ‭ ‬جائزة‭ ‬دونوستيا‭ ‬الفخرية‭ ‬تقديراً‭ ‬لمسيرتهما‭ ‬المهنية‭.‬

من‭ ‬بين‭ ‬الفائزين‭ ‬السابقين‭ ‬بجائزة‭ ‬دونوستيا‭ – ‬وهو‭ ‬أعلى‭ ‬تكريم‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ – ‬الممثلون‭ ‬ميريل‭ ‬ستريب‭ ‬وريتشارد‭ ‬غير‭ ‬وإيان‭ ‬ماكيلين‭ ‬وروبرت‭ ‬دي‭ ‬نيرو‭.‬

وفي‭ ‬العام‭ ‬الماضي،‭ ‬مُنحت‭ ‬جوائز‭ ‬الشرف‭ ‬في‭ ‬المهرجان‭ ‬للممثلة‭ ‬الفرنسية‭ ‬ماريون‭ ‬كوتيار‭ ‬ونجم‭ ‬هوليوود‭ ‬جوني‭ ‬ديب‭.‬