نجمة داود ولماذا قدمها اليهود؟ – عباس مالية

ما قصة النجمة ؟ وكيف قُدست من قبل اليهود؟

هذا ما سوف سنتحدث به اليوم ، اصل التسمية عندهم (ماجين داود) و (ماجين) تعني القوة –الملجأ – الحماية وعبارة ماجين داود اصطلاح عبري معناه الحرفي (درع داود) استخدم هذا الاصطلاح للاشارة الى الخالق ثم حُرفت للاشارة الى النجمة السداسية الشكل . ولفظة (ماجين) وردت في العهد القديم كثيرا للدلالة على قوة وعظمة الخالق ولم تأت مع لفظة (دافيد) في العهد القديم .

ولم تكن عبارة (ماجين دافيد) معروفة ومنتشرة للدلالة على النجمة السداسية قبل القرن التاسع عشر .

وفي معجم الوعي اليهودي اشارة الى رمز ماجين دافيد باسم (حوتام شلومو) اي خاتم سليمان .وفي التلمود يرد عبارة (ماجين دافيد) بمعنى (درع سليمان) .

والرمز اليهودي (نجمة داود) تتألف من مثلثين كل منهما متساوي الاضلاع موضوع احدهما فوق الاخر عكسيا .والمثير في الامر ان هذه النجمة كانت ذات مغزى سحري قديما لدى الشعوب الشرقية في فلسطين والهند وبابل ومصر ،وكانت توضع على واجهات المباني للوقاية من الحسد والعين وكانت معروفة ايضا في المعابد الرومانية .

واول من استخدم عبارة (ماجين دافيد) هو اليهودي القرائي يهودا هاوس في مؤلفه المسمى (إشكول هاكوفير) اي عنقود الكافر في منتصف القرن الرابع عشر.

ولم تستخدم نجمة داود كشعار او رمز لليهود ككل الا في حدود القرن السادس عشر اما ما قلنا عن القرن التاسع عشر فهو ظهور نجمة داود على درع عائلة روتشيلد عند رفعه الامبراطور الى مرتبة النبلاء ، وقد دفع انتشارها في العصر الحديث رؤساء الحركة الصهيونية الى اعلانها كرمز اساسي في عّلم الحركة سنة 1897م والذي اصبح فيما بعد علما لدولتهم المزعومة .مما سبق يمكننا القول انه ليست لهذه النجمة اية دلالة تاريخية في العهد القديم ولم تكن الا نقشا بارزا على جدران المعابد عند الشعوب الشرقية القديمة

-خانقين