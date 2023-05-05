نجمة تحمل اسم بطلة أفلام ستار وورز على رصيف هوليوود

لوس‭ ‬انجليس‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬أُدرجت‭ ‬على‭ ‬رصيف‭ ‬الفن‭ ‬والشهرة‭ ‬في‭ ‬هوليوود‭ ‬الخميس‭ ‬نجمة‭ ‬باسم‭ ‬الممثلة‭ ‬الراحلة‭ ‬كاري‭ ‬فيشر‭ ‬التي‭ ‬أدت‭ ‬دور‭ ‬الأميرة‭ ‬ليا‭ ‬في‭ ‬سلسلة‭ ‬أفلام‭ “‬ستار‭ ‬وورز‭” (“‬حرب‭ ‬النجوم‭”)‬،‭ ‬فيما‭ ‬خيّم‭ ‬خلاف‭ ‬داخل‭ ‬عائلتها‭ ‬على‭ ‬احتفال‭ ‬تكريمها‭ ‬بعد‭ ‬وفاتها‭. ‬وكُرّمت‭ ‬فيشر‭ ‬التي‭ ‬توفيت‭ ‬عام‭ ‬2016‭ ‬جرّاء‭ ‬أزمة‭ ‬قلبية‭ ‬من‭ ‬ابنتها‭ ‬بيلي‭ ‬لورد‭. ‬وأقيم‭ ‬الاحتفال‭ ‬على‭ ‬الرصيف‭ ‬الهوليوودي‭ ‬الشهير‭ ‬بمناسبة‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬أيار‭/‬مايو‭ ‬الذي‭ ‬بات‭ ‬يُعدّ‭ “‬يوم‭ ‬حرب‭ ‬النجوم‭” ‬ويحتفل‭ ‬به‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬محبو‭ ‬السلسلة‭ ‬التي‭ ‬أطلقها‭ ‬جورج‭ ‬لوكاس‭. ‬وارتدت‭ ‬ابنة‭ ‬الممثلة‭ ‬الراحلة‭ ‬فستاناً‭ ‬يحمل‭ ‬صورة‭ ‬الأميرة‭ ‬ليا،‭ ‬في‭ ‬حين‭ ‬غاب‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬أفراد‭ ‬الأسرة‭ ‬الآخرين،‭ ‬إذ‭ ‬لم‭ ‬توجَه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬شقيق‭ ‬كاري‭ ‬فيشر‭ ‬تود‭ ‬وأختيها‭ ‬غير‭ ‬الشقيقتين‭ ‬جويلي‭ ‬وتريشا‭ ‬لي‭. . ‬واستهجن‭ ‬تود‭ ‬فيشر‭ ‬في‭ ‬تصريح‭ ‬لموقع‭ “‬تي‭ ‬إم‭ ‬زي‭”‬‮ ‬استبعاده‭ ‬من‭ ‬هذا‭ ‬التكريم‭ ‬واصفاً‭ ‬إياها‭ ‬بأنه‭ “‬أمر‭ ‬جارح‭”. ‬أما‭ ‬الأختان‭ ‬فاعتبرتا‭ ‬عبر‭ ‬إنستغرام‭ ‬أن‭ ‬عدم‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوة‭ ‬إليهما‭ “‬صدمة‭ ‬عميقة‭”.‬

من‭ ‬جهتها،‭ ‬دافعت‭ ‬بيلي‭ ‬لورد‭ ‬عن‭ ‬قرارها‭ ‬عدم‭ ‬توجيه‭ ‬الدعوة‭ ‬إلى‭ ‬شقيق‭ ‬والدتها‭ ‬وأختيها‭ ‬غير‭ ‬الشقيقتين،‭ ‬وأكدت‭ ‬لصحيفة‭ “‬هوليوود‭ ‬ريبورتر‭” ‬عدم‭ ‬وجود‭ “‬أيّ‭ ‬علاقة‭” ‬معهم،‭ ‬متهمة‭ ‬إياهم‭ ‬بالتربح‭ ‬من‭ ‬وفاة‭ ‬والدتها‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬إصدار‭ ‬كتب‭ ‬وإجراء‭ “‬مقابلات‭ ‬عدة‭” ‬مع‭ ‬وسائل‭ ‬الإعلام‭ ‬الأميركية‭. ‬وأضافت‭ ‬أن‭ “‬حقيقة‭ ‬علاقة‭ ‬والدتي‭ ‬المعقدة‭ ‬جداً‭ ‬بأسرتها‭ ‬لا‭ ‬يعرفها‭ ‬إلا‭ ‬أنا‭ ‬وأولئك‭ ‬المقربون‭ ‬منها‭ ‬فعلاً‭”. ‬واستمرت‭ ‬الحملة‭ ‬لمنح‭ ‬كاري‭ ‬فيشر‭ ‬نجمة‭ ‬سنوات،‭ ‬وكان‭ ‬محبوها‭ ‬خلالها‭ ‬يشكون‭ ‬عدم‭ ‬منحها‭ ‬إياها‭ ‬رغم‭ ‬حصول‭ ‬زميليها‭ ‬مارك‭ ‬هاميل‭ (‬لوك‭ ‬سكايووكر‭ ‬في‭ ‬السلسلة‭) ‬وهاريسون‭ ‬فورد‭ (‬هان‭ ‬سولو‭) ‬على‭ ‬نجمتيهما‭ ‬في‭ “‬هوليوود‭ ‬بوليفارد‭” ‬منذ‭ ‬مدة‭ ‬طويلة‭.‬

وقال‭ ‬هاميل‭ ‬في‭ ‬احتفال‭ ‬الخميس‭ ‬وسط‭ ‬رجلين‭ ‬آليين‭ ‬اشتهرا‭ ‬في‭ “‬ستار‭ ‬وورز‭” ‬إن‭ ‬الراحلة‮ ‬‭”‬كانت‭ ‬أميرتنا‭”‬،‭ ‬معتبراً‭ ‬أنها‭ ‬بالنسبة‭ ‬إليه‭ “‬التوأم‭ ‬الفضائي‭ ‬المحبوب‭”.‬‮ ‬

وكانت‭ ‬‮ ‬كاري‭ ‬فيشر‭ ‬التي‭ ‬انطلقت‭ ‬سينمائياً‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬شامبو‭” ‬لهال‭ ‬أشبي‭ ‬عام‭ ‬1975،‭ ‬جسّدت‭ ‬دور‭ ‬ليا‭ ‬في‭ ‬ستة‭ ‬من‭ ‬أفلام‭ “‬حرب‭ ‬النجوم‭”‬،‭ ‬أولها‭ “‬ستار‭ ‬وورز‭” ‬عام‭ ‬1977‭.‬

وظهرت‭ ‬بعد‭ ‬وفاتها‭ ‬في‭ ‬فيلم‭ “‬ستار‭ ‬وورز‭: ‬ذي‭ ‬رايز‭ ‬أوف‭ ‬سكاييوكر‭” ‬عام‭ ‬2019‭.‬‮ ‬

وباتت‭ ‬كاري‭ ‬فيشر‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬أكثر‭ ‬من‭ ‬الفَين‭ ‬من‭ ‬كبار‭ ‬نجوم‭ ‬السينما‭ ‬التلفزيون‭ ‬والموسيقى‭ ‬أُدرجت‭ ‬نجوم‭ ‬بأسمائهم‭ ‬على‭ ‬أرصفة‭ “‬هوليوود‭ ‬بوليفارد‭” ‬والشوارع‭ ‬المحيطة‭.‬