نجمة‭ ‬هندية‭ ‬حامل‭ ‬في‭ ‬سن‭ ‬الستين‭ ‬

لندن‭ – ‬الزمان‭ ‬

لا‭ ‬تزال‭ ‬النجمة‭ ‬الهندية‭ ‬القديرة‭ ‬نينا‭ ‬جوبتا،‭ ‬البالغة‭ ‬من‭ ‬العمر‭ ‬60‭ ‬عامًا،‭ ‬قادرة‭ ‬على‭ ‬منح‭ ‬ممثلات‭ ‬بوليوود‭ ‬اليوم‭ ‬الأمل‭ ‬والفرصة‭ ‬للحاق‭ ‬بقطار‭ ‬العمر‭ ‬الذي‭ ‬يهرول،‭ ‬وقد‭ ‬يسحق‭ ‬في‭ ‬طريقه‭ ‬محطات‭ ‬الجمال‭.‬

منتجة‭ ‬الأفلام‭ ‬والمخرجة‭ ‬والممثلة‭ ‬الهندية،‭ ‬التي‭ ‬ولدت‭ ‬في‭ ‬4‭ ‬يوليو‭ ‬1959‭ ‬بدلهي‭ ‬في‭ ‬الهند،‭ ‬والتي‭ ‬أصبحت‭ ‬حاملًا‭ ‬وعمرها‭ ‬الآن‭ ‬60‭ ‬سنة،‭ ‬لكن‭ ‬ليس‭ ‬في‭ ‬حياتها‭ ‬الحقيقية،‭ ‬ولكن‭ ‬في‭ ‬فيلمها‭ ‬الذي‭ ‬صدر‭ ‬في‭ ‬وقت‭ ‬سابق‭ ‬عام‭ ‬2018‭ ‬“Badhaai‭ ‬Ho!‭ ‬”‭ ‬بدت‭ ‬مثيرة‭ ‬في‭ ‬ساريها‭ ‬الأزرق‭.‬

في‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم،‭ ‬ستظهر‭ ‬بدور‭ ‬والدة‭ ‬النجم‭ ‬الشاب‭ ‬أيوشمان‭ ‬كورانا،‭ ‬وبحسب‭ ‬مصدر‭ ‬مقرب‭ ‬من‭ ‬طاقم‭ ‬الفيلم،‭ ‬عندما‭ ‬تصبح‭ ‬نينا‭ ‬حاملًا،‭ ‬عليها‭ ‬أن‭ ‬تستمع‭ ‬إلى‭ ‬أبنائها‭ ‬وفي‭ ‬نفس‭ ‬الوقت،‭ ‬تبدأ‭ ‬الأحداث‭ ‬في‭ ‬ابتعاد‭ ‬ابنائها‭ ‬عنها‭ ‬خشية‭ ‬“الفضيحة”،‭ ‬قصة‭ ‬هذا‭ ‬الفيلم‭ ‬مكثفة‭ ‬للغاية‭ ‬وقد‭ ‬أعجب‭ ‬الجمهور‭ ‬ببرومو‭ ‬الفيلم‭ ‬أيضًا‭. ‬في‭ ‬مشاركة‭ ‬أخيرة‭ ‬نُشرت،‭ ‬ظهرت‭ ‬الممثلة‭ ‬وكأنها‭ ‬ينبوع‭ ‬الشباب‭ ‬عندما‭ ‬ارتدت‭ ‬ساريًا‭ ‬أزرق‭ ‬اللون‭ ‬مع‭ ‬بلوزة‭ ‬على‭ ‬الكتف‭ ‬من‭ ‬نفس‭ ‬اللون،‭ ‬وسرقت‭ ‬العرض،‭ ‬قامت‭ ‬برفع‭ ‬الصورة‭ ‬ابنتها‭ ‬التي‭ ‬تصمم‭ ‬الأزياء‭ ‬ماسابا‭ ‬جوبتا‭ ‬على‭ ‬حسابها‭ ‬الرسمي‭ ‬بموقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬Instagram

هذه‭ ‬ليست‭ ‬المرة‭ ‬الأولى‭ ‬التي‭ ‬تبدو‭ ‬فيها‭ ‬ممثلة‭ ‬‘Badhaai‭ ‬Ho’‭ ‬ساحرة،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬لا‭ ‬تزال‭ ‬جوبتا‭ ‬بإمكانها‭ ‬تقديم‭ ‬عروض‭ ‬وشخصيات‭ ‬تنبض‭ ‬بالحياة‭ ‬في‭ ‬بوليوود‭.‬