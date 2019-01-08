نجمة‭ ‬فلسطينية‭ ‬شابة‭ ‬في‭ ‬سماء‭ ‬الأدب‭ ‬تحلم‭ ‬بالعالمية‭ ‬

القاهرة‭ – ‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬

لم‭ ‬يكن‭ ‬فوز‭ ‬الاديبة‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الشابة‭ ‬سلوى‭ ‬الطريفى‭ ‬بالمركز‭ ‬الاول‭ ‬وحصولها‭ ‬على‭ ‬الميدالية‭ ‬الذهبية‭ ‬فى‭ ‬مسابقة‭ ‬كاس‭ ‬العالم‭ ‬للمبدعين‭ ‬العرب‭ ‬والتى‭ ‬اقيم‭ ‬حفلها‭ ‬الختامى‭ ‬فى‭ ‬العاصمة‭ ‬البريطانية‭ ‬مفاجئا‭ ‬بالنسبة‭ ‬للعديد‭ ‬من‭ ‬القراء‭ ‬الذين‭ ‬صوتوا‭ ‬لها‭ ‬فى‭ ‬تلك‭ ‬المسابقه‭ ‬فلقد‭ ‬استطاعت‭ ‬تلك‭ ‬الاديبة‭ ‬الموهوبة‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬كتاباتها‭ ‬وروايتها‭ ‬التى‭ ‬شاركت‭ ‬بها‭ ‬فى‭ ‬العديد‭ ‬من‭ ‬معارض‭ ‬الكتاب‭ ‬التى‭ ‬اقيمت‭ ‬فى‭ ‬عدد‭ ‬من‭ ‬الدول‭ ‬العربية‭ ‬ان‭ ‬تثبت‭ ‬موهبتها‭ ‬فى‭ ‬مجال‭ ‬الادب‭ ‬وان‭ ‬تكون‭ ‬صوره‭ ‬مشرفه‭ ‬للشعب‭ ‬الفلسطينى‭ ‬،‭ ‬وعقب‭ ‬تتويجها‭ ‬بتلك‭ ‬الجائزه‭ ‬كان‭ ‬للزمان‭ ‬معها‭ ‬الحوار‭ ‬التالى‭ ‬‭:‬

1‭)‬‭ ‬ماذا‭ ‬يمثل‭ ‬لك‭ ‬حصولك‭ ‬علي‭ ‬تلك‭ ‬الجائزة‭ ‬وما‭ ‬تأثيرها‭ ‬علي‭ ‬مسيرتك‭ ‬المستقبلية‭ ‬؟

في‭ ‬البداية‭ ‬اشكرك‭ ‬استاذ‭ ‬مصطفى‭ ‬من‭ ‬الزمان‭ ‬على‭ ‬اجراء‭ ‬هذا‭ ‬الحوار‭ ‬معي‭ ‬واهتمامك‭ ‬بفوزي‭ ‬الذي‭ ‬حققته‭ ‬على‭ ‬مستوى‭ ‬العالم‭ ‬ورفعت‭ ‬رأس‭ ‬شعبي‭ ‬الفلسطيني‭ ‬ووطني‭ ‬الغالي‭ ‬فلسطين‭ .. ‬هذا‭ ‬الفوز‭ ‬بمثابة‭ ‬النصر‭ ‬وتحقيق‭ ‬الهدف‭ ‬المرجو‭ ‬بالوصول‭ ‬للعالمية،‭ ‬بالتأكيد‭ ‬سيكون‭ ‬لها‭ ‬تأثير‭ ‬في‭ ‬المستقبل‭ ‬كوني‭ ‬احمل‭ ‬لقب‭ ‬افضل‭ ‬كاتبة‭ ‬عربية‭ ‬في‭ ‬العالم‭ ‬وامثل‭ ‬بلدي‭ ‬فلسطين‭ ‬وهذا‭ ‬مؤثر‭ ‬بان‭ ‬تعرف‭ ‬كتاباتي‭ ‬في‭ ‬جميع‭ ‬البلدان‭ ‬وتوزع‭ ‬كتبي‭ ‬ومؤلفاتي‭ ‬في‭ ‬كافة‭ ‬الاقطار‭.‬

2‭)‬‭ ‬وعلي‭ ‬أي‭ ‬اساس‭ ‬تم‭ ‬منحك‭ ‬تلك‭ ‬الجائزة‭ ‬وكم‭ ‬من‭ ‬المتسابقين‭ ‬العرب‭ ‬شارك‭ ‬فيها‭ ‬؟

تم‭ ‬ترشيحي‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬القراء‭ ‬ثم‭ ‬قبول‭ ‬الترشيح‭ ‬من‭ ‬قبل‭ ‬المجموعة‭ ‬العربية‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬السيرة‭ ‬الذاتية‭ ‬الخاصة‭ ‬بي‭ ‬ومن‭ ‬ثم‭ ‬تصويت‭ ‬الجمهور‭ ‬ثم‭ ‬اقرار‭ ‬اللجنة‭ ‬بعد‭ ‬الاطلاع‭ ‬على‭ ‬اعمالي‭ ‬وانجازاتي‭ ‬عبر‭ ‬مسيرتي‭ ‬ومشواري‭ ‬الأدبي،‭ ‬هناك‭ ‬عدد‭ ‬كبير‭ ‬تم‭ ‬ترشيحهم‭ ‬لكن‭ ‬تأهل‭ ‬للنهائيات‭ ‬واحد‭ ‬من‭ ‬كل‭ ‬دولة‭ ‬لكل‭ ‬فرع‭ ‬او‭ ‬اختصاص‭ ‬من‭ ‬العرب‭.‬

3‭)‬‭ ‬حصلتي‭ ‬قبل‭ ‬ذلك‭ ‬علي‭ ‬جائزة‭ ‬دار‭ ‬فيدا‭ ‬للنشر‭ ‬عن‭ ‬قصة‭ ‬سنوات‭ ‬التيه‭ ‬والضياع‭ ‬وجائزة‭ ‬مجلة‭ ‬ازيس‭ ‬الحلم‭ ‬عن‭ ‬قضية‭ ‬اسير‭ ‬العفو‭ ‬كما‭ ‬حصلتي‭ ‬علي‭ ‬جائزة‭ ‬رابطة‭ ‬الكتاب‭ ‬العرب‭ ‬عن‭ ‬قصيده‭ ‬كان‭ ‬لي‭ ‬امل‭ ‬وهي‭ ‬عناوين‭ ‬تمثل‭ ‬حاله‭ ‬الاغتراب‭ ‬الذي‭ ‬يعيش‭ ‬بداخلك‭ ‬فهل‭ ‬هذا‭ ‬انعكاس‭ ‬للأوضاع‭ ‬الفلسطينية‭ ‬الراهنة‭ ‬؟

بالطبع‭ ‬العناوين‭ ‬التي‭ ‬اختارها‭ ‬لنصوصي‭ ‬وقصائدي‭ ‬رغم‭ ‬انها‭ ‬ضمنية‭ ‬وقد‭ ‬تتطلب‭ ‬التحليل‭ ‬لمعرفة‭ ‬مغزى‭ ‬الحديث‭ ‬الا‭ ‬انها‭ ‬مستوحاة‭ ‬من‭ ‬واقع‭ ‬نعيشه‭ ‬وتعيشه‭ ‬الأمة‭.‬

4‭)‬‭ ‬وهل‭ ‬تري‭ ‬نفسك‭ ‬بصورة‭ ‬اكبر‭ ‬الاديبة‭ ‬ام‭ ‬الشاعرة‭ ‬؟

ارى‭ ‬نفسي‭ ‬بالأديبة‭ ‬لأني‭ ‬اكتب‭ ‬بكافة‭ ‬الأجناس‭ ‬الأدبية،‭ ‬كما‭ ‬أن‭ ‬فوزي‭ ‬بالمسابقة‭ ‬كان‭ ‬عن‭ ‬فرع‭ ‬واختصاص‭ ‬النصوص‭ ‬الأدبية‭ ‬المفتوحة‭.‬

5‭)‬‭ ‬يلاحظ‭ ‬انك‭ ‬كنتي‭ ‬متفوقه‭ ‬في‭ ‬المسابقات‭ ‬العلمية‭ ‬والرياضيات‭ ‬عندما‭ ‬كنتي‭ ‬طالبه‭ ‬فما‭ ‬هو‭ ‬اسباب‭ ‬التحول‭ ‬لمجال‭ ‬الادب‭ ‬؟

موهبة‭ ‬الكتابة‭ ‬والتأليف‭ ‬ولدت‭ ‬معي‭ ‬وهبني‭ ‬اياها‭ ‬الله‭ ‬سبحانه‭ ‬وتعالى‭ ‬منذ‭ ‬صغري‭ ‬وكانت‭ ‬تظهر‭ ‬معي‭ ‬في‭ ‬المدرسة‭ ‬وعملت‭ ‬على‭ ‬صقلها‭ ‬وتنميتها‭.‬

6‭)‬‭ ‬وماذا‭ ‬عن‭ ‬هواياتك‭ ‬الأخرى‭ ‬كالجري‭ ‬والرسم‭ ‬والتصوير‭ ‬واي‭ ‬تلك‭ ‬الهوايات‭ ‬تجدين‭ ‬نفسك‭ ‬فيها‭ ‬بصورة‭ ‬اكبر‭ ‬؟

من‭ ‬صغري‭ ‬اتمتع‭ ‬بالذكاء‭ ‬والتفوق‭ ‬الدراسي‭ ‬والاهتمام‭ ‬بالرياضة‭ ‬والريشة‭ ‬والقلم‭ ‬والكتب‭ ‬واجد‭ ‬ان‭ ‬تفكيري‭ ‬وعقلي‭ ‬اكبر‭ ‬من‭ ‬سني‭ ‬واجد‭ ‬نفسي‭ ‬اكثر‭ ‬بالتصوير‭ ‬كوني‭ ‬حاليا‭ ‬اعمل‭ ‬بمجال‭ ‬الاعلام‭.‬

7‭)‬‭ ‬في‭ ‬النهاية‭ ‬ما‭ ‬هي‭ ‬مشروعاتك‭ ‬القادمة‭ ‬؟

بإذن‭ ‬الله‭ ‬اصدر‭ ‬رواية‭ ‬اجتماعية‭ ‬قريبا‭ ‬تطبع‭ ‬وسأعلن‭ ‬عن‭ ‬عنوانها‭ ‬ودار‭ ‬النشر‭ ‬التي‭ ‬تصدر‭ ‬عن‭ ‬عنها‭.‬