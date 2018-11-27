نجمة‭ ‬تركية‭ ‬تصدم‭ ‬جمهورها‭ ‬بانفصالها‭ ‬عن‭ ‬حبيبها‭ ‬

اسطنبول‭ – ‬الزمان‭ ‬

كان‭ ‬خبرا‭ ‬صادما‭ ‬في‭ ‬الاوساط‭ ‬الفنية‭ ‬التركية‭ ‬ولدى‭ ‬الجمهور‭. ‬المتابع‭ ‬،‭ ‬حين‭ ‬قامت‭ ‬

النجمة‭ ‬التركية‭ ‬بورتشين‭ ‬تيرزي‭ ‬أوغلو‭ ‬بإلغاء‭ ‬متابعتها‭ ‬لكل‭ ‬حسابات‭ ‬حبيبها‭ ‬الفنان‭ ‬إيلكر‭ ‬كاليلي‭ ‬عبر‭ ‬مواقع‭ ‬التواصل‭ ‬الاجتماعي‭ ‬لاسيما‭ ‬انستغرام‭ ‬وفيسبوك‭ ‬،‭ ‬وهو‭ ‬ما‭ ‬اثبت‭ ‬صحة‭ ‬ما‭ ‬اثير‭ ‬مؤخراً‭ ‬حول‭ ‬انفصالهما‭ ‬عاطفياُ‭.‬

خبر‭ ‬انفصال‭ ‬بورتشين‭ ‬عن‭ ‬إيلكر‭ ‬صدم‭ ‬محبي‭ ‬الثنائي،‭ ‬حيث‭ ‬كان‭ ‬ينتظر‭ ‬فانز‭ ‬النجمين‭ ‬تحديد‭ ‬موعد‭ ‬زواجهما،‭ ‬خاصة‭ ‬أن‭ ‬قصة‭ ‬حبهما‭ ‬وُلدت‭ ‬على‭ ‬الشاشة‭ ‬خلال‭ ‬مشاركتهما‭ ‬بطولة‭ ‬مسلسل‭ ‬«بويراز‭ ‬كارايل»،‭ ‬الذي‭ ‬حقق‭ ‬نجاحاً‭ ‬قوياً‭ ‬منذ‭ ‬بداية‭ ‬عرضه‭ ‬عام‭ ‬2015‭.‬

يُذكر‭ ‬أن‭ ‬إيلكر‭ ‬هو‭ ‬الحبيب‭ ‬الثاني‭ ‬في‭ ‬حياة‭ ‬بورتشين‭ ‬التي‭ ‬سبق‭ ‬وتزوجت‭ ‬من‭ ‬النجم‭ ‬التركي‭ ‬مراد‭ ‬يلدريم‭ ‬الشهير‭ ‬بـ«أمير»‭ ‬عام‭ ‬2008‭ ‬بعد‭ ‬وقوعهما‭ ‬في‭ ‬حب‭ ‬بعضهما‭ ‬خلال‭ ‬تصوير‭ ‬مسلسل‭ ‬«العاصفة»،‭ ‬إلا‭ ‬أنهما‭ ‬صدما‭ ‬الجميع‭ ‬بإعلان‭ ‬طلاقهما‭ ‬رسمياً‭ ‬عام‭ ‬2014‭ ‬بعد‭ ‬زواج‭ ‬دام‭ ‬6‭ ‬سنوات‭ ‬لم‭ ‬يثمر‭ ‬عن‭ ‬أطفال،‭ ‬ليحتفل‭ ‬مراد‭ ‬يلدريم‭ ‬بعد‭ ‬عامين‭ ‬على‭ ‬انفصاله‭ ‬منها‭ ‬بزفافه‭ ‬على‭ ‬ملكة‭ ‬جمال‭ ‬المغرب‭ ‬السابقة‭ ‬إيمان‭ ‬الباني‭ ‬ديسمبر‭ ‬2016‭.‬

من‭ ‬ناحية‭ ‬أخرى،‭ ‬تشارك‭ ‬بورتشين‭ ‬تيرزي‭ ‬أوغلو‭ ‬حالياً‭ ‬في‭ ‬بطولة‭ ‬مسلسل‭ ‬«الحامي»‭ ‬أمام‭ ‬الفنان‭ ‬التركي‭ ‬شآتاي‭ ‬أولسوي‭ ‬في‭ ‬موسمه‭ ‬الثاني،‭ ‬وهو‭ ‬أول‭ ‬مسلسل‭ ‬تركي‭ ‬من‭ ‬إنتاج‭ ‬شركة‭ ‬«Netflix»‭ ‬العالمية‭.‬